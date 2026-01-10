Pourquoi le Japon mise tout sur l’Inde pour conquérir les lecteurs de manga

Au-delà d’une simple série d’événements, cette visite illustre une stratégie éditoriale ambitieuse visant à conquérir un marché colossal — celui du pays le plus peuplé de la planète. Ce déplacement n’est pas un ajout anecdotique aux agendas culturels, mais le signe d’un pivot stratégique de l’édition japonaise vers l’Inde.

Une tournée pensée pour le livre, pas seulement pour les fans

Plutôt que de multiplier les apparitions dans des salons spécialisés ou des conventions de fans, Ōima sera présente à la New Delhi World Book Fair (10/18 janvier) et au prestigieux Jaipur Literature Festival (15/19 janvier), deux rendez-vous littéraires majeurs.

Ce choix, résolument orienté vers l’environnement éditorial et institutionnel, vise à inscrire le manga — souvent cantonné à la culture populaire — dans une logique littéraire plus large. En plaçant l’œuvre de Ōima sur la même scène que les grandes lettres mondiales, les organisateurs cherchent à contester l’idée que le manga ne serait qu’un produit de niche ou une sous-culture.

La programmation, soigneusement calibrée, cible des gatekeepers culturels : bibliothécaires, éducateurs, libraires et scouts littéraires qui peuvent, par leurs réseaux, faire basculer la perception du manga du côté du livre à part entière. Cette démarche n’est pas une coquetterie : elle répond à une réalité simple : dans beaucoup de pays occidentaux, le manga est encore souvent rangé dans des vitrines de comics ou dans des boutiques spécialisées, loin des sections « littérature générale ».

Inde : un marché en pleine expansion

La démarche japonaise n’est pas non plus déconnectée des données économiques. Si l’Inde n’est pas traditionnellement considérée comme un bastion du manga, le marché des bandes dessinées y connaît une expansion notable : estimé à environ 687 millions USD en 2024, il devrait presque doubler d’ici 2030, propulsé par l’essor des formats numériques et l’engouement des jeunes lecteurs pour les récits visuels.

Parallèlement, des études sectorielles spécialisées prévoient que le marché spécifique du manga pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars à l’horizon 2033 en Inde, avec un taux de croissance annuel moyen attendu à plus de 20 % sur la même période.

Ce puissant moteur de croissance, stimulé par le développement des plateformes de lecture digitale, l’influence croissante de l’anime et la mobilité accrue des jeunes lecteurs, transforme progressivement l’Inde en territoire potentiel majeur pour la bande dessinée japonaise.

Une alliance éditeurs-institutions-acteurs locaux

La présence d’une figure comme Ōima au sein de ces festivals s’inscrit dans une logique de partenariat entre acteurs institutionnels et éditeurs. Le soutien de structures comme la Japan Foundation, souvent mobilisée pour promouvoir la culture japonaise à l’étranger, assure une dimension diplomatique à l’opération — un vecteur de soft power autant que de stratégie commerciale, relève TNPS.

En parallèle, la collaboration avec des partenaires locaux spécialisés dans le manga et la pop culture permet de tisser des réseaux de distribution et de communauté encore embryonnaires, mais essentiels pour une implantation durable. Cette approche hybride — institution-commercial — est rare dans l’édition occidentale, où les grandes maisons semblent encore hésiter à faire de l’Inde un marché prioritaire pour la bande dessinée japonaise.

Un modèle qui interpelle l’Occident

À l’inverse, de nombreux observateurs notent que dans des zones bien établies comme les États-Unis ou l’Europe, le manga demeure souvent confiné aux rayons spécialisés ou à certaines offres numériques, malgré des marchés pourtant très porteurs — en France, par exemple, le manga représentait déjà une part très significative du marché de la bande dessinée avant 2025.

Le pari japonais repose sur une compréhension du marché qui va au-delà du seul chiffre d’affaires : il s’agit de créer des espaces de légitimité culturelle, de former des lecteurs et des professionnels locaux, et de structurer une reconnaissance qui permette au manga de s’inscrire dans le tissu éditorial local plutôt que dans une simple logique de consommation festive.

À l’aube d’une nouvelle ère ?

Alors que l’Inde poursuit ses innombrables salons du livre — de Chennai à Kolkata, en passant par Patna ou Agartala — qui attirent chaque année des millions de visiteurs et une diversité d’éditeurs et d’auteurs, cette tournée pourrait bien constituer un point d’inflexion pour l’industrie du manga.

Dans un paysage mondial en pleine redéfinition, où les frontières culturelles se dissolvent grâce au numérique et aux circuits directs de communication, le pivot stratégique vers l’Inde n’est pas seulement une manœuvre commerciale, mais une affirmation de la globalité du manga comme forme d’expression littéraire et artistique.

