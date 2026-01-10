Romance en Suède : le genre qui pèse des milliards mais reste méprisé

C’est toute la question que pose aujourd’hui l’essor de la « romance » dans l’édition suédoise, un phénomène littéraire qui, malgré sa présence massive sur le marché, souffre toujours d’un manque de reconnaissance culturelle.

L’essor fulgurant d’un genre méprisé

Le constat est d’une simplicité trompeuse : les romans sentimentaux se vendent, et très bien. Leur succès commercial est incontestable — des éditeurs parlent de « genre qui pèse plusieurs milliards de couronnes » tant les ventes de romans d’amour, souvent traduits, rythment les bilans annuels, interroge TNPS.

Pourtant, cette réussite se déroule presque hors du regard des critiques littéraires suédois et des récompenses traditionnelles. Rapidement classés comme « littérature de kiosque » ou relégués aux marges du discours culturel, ces livres n’apparaissent que rarement dans les revues littéraires prestigieuses ou sur les listes des distinctions majeures.

Ce décalage crée une tension profonde : comment expliquer qu’un pan aussi puissant de la production éditoriale soit presque absent du discours culturel officiel ? Et surtout, pourquoi cette littérature si lue ne parvient-elle pas à dépasser cette « légitimité en suspens » ?

BookTok, moteur d’une révolution silencieuse

Autrefois, ce sont les institutions littéraires — salons, revues, jurys — qui façonnaient les canons. Aujourd’hui, dans le domaine de la romance, le centre de gravité s’est déplacé vers les réseaux sociaux, et notamment vers BookTok. Cette plateforme n’est plus un simple canal de recommandations : elle est devenue le cœur dynamique de l’écosystème romanesque, une agora où les lecteurs découvrent, débattent, adoptent et propulsent des titres avant même qu’un éditeur n’ait envisagé une sortie nationale.

À l’heure où les tendances se font et se défont en quelques jours, les maisons d’édition suédoises observent ces mouvements comme on suit une méta-intrigue : repérage de tropes populaires (« enemies-to-lovers », « one bed », etc.), vitesse d’adaptation rapide, anticipation des attentes. C’est dans ce contexte que Saga Egmont a lancé son label Lovebooks, une ligne éditoriale dédiée à la romance, encouragée par cette effervescence numérique et par la nécessité de répondre à des lectorats qui n’attendent plus les délais traditionnels de traduction et de publication.

Des stratégies éditoriales réinventées

L’adaptation à une demande aussi vivante ne concerne pas qu’un seul acteur. Plusieurs éditeurs de premier plan en Suède se sont lancés dans des initiatives spécifiques pour capter ce marché en expansion : Forum et son label Lovereads, Historiska Media avec Karat pour les débuts d’auteur∙e∙s, et bien sûr Lovebooks chez Saga Egmont, initialement orienté vers des sous-genres plus épicés ou plus « fantastiques romantiques ».

Les ventes numériques et, surtout, la part croissante du marché des audiolivres contribuent également à cette mutation. Chez certains éditeurs, la lecture devient un rituel sonore, une expérience immersive qui s’achète en abonnement et se consomme sur les plateformes de streaming audio — un terrain où la romance prospère particulièrement bien.

Une littérature aux implications politiques et sociales

Le genre ne se limite toutefois pas à une simple mécanique commerciale. Pour plusieurs éditeurs, il est intrinsèquement politique — non pas dans un sens partisan, mais parce qu’il donne la priorité aux expériences humaines, aux relations, aux trajectoires de vie des femmes et des minorités.

Sans surprise, certains acteurs du milieu n’hésitent pas à déclarer que la romance est, dans son essence, « 100 % politique », en tant qu’espace narratif où les protagonistes féminines trouvent des issues positives dans un monde encore conformiste.

Mais cette lecture progressiste coexiste avec des critiques importantes. L’une des voix suédoises les plus en vue dans ce débat, l’autrice Alice Ekström, pointe du doigt l’homogénéité persistante du genre : ses récits demeurent largement blancs, centrés sur une classe moyenne citadine (souvent stockholmienne) et peu représentatifs d’une diversité sociale ou identitaire plus large — ce qui, selon elle, limite la portée de ce que la « romance politique » peut réellement incarner.

Le manque de regard critique — un hiatus persistant

Pourquoi cette littérature, qui remporte l’adhésion massive des lecteur∙rice∙s, peine-t-elle à susciter l’intérêt des critiques littéraires suédois ? Certains professionnels du milieu l’expliquent par une difficulté structurelle : les critères d’évaluation traditionnels — souvent centrés sur la prose, l’innovation formelle ou la place dans un « canon » littéraire — ne s’adaptent pas facilement aux attentes esthétiques et fonctionnelles du genre romantique.

Examiner ces œuvres avec les outils habituels reviendrait à lire une partition de jazz comme s’il s’agissait d’un requiem baroque. Les enjeux, les formes et les objectifs sont différents.

Pour plusieurs critiques, il ne s’agit pas d’invalider le genre mais d’élargir les lunettes critiques : comprendre la construction émotionnelle des mondes romanesques, la sophistication des intrigues et des personnages, ou encore la manière dont ces récits répondent à des besoins affectifs et culturels contemporains.

Une reconnaissance à venir, un jour... ou pas ?

Alors que le romance suédois continue d’enregistrer des résultats économiques spectaculaires, une question demeure en suspens : la légitimité culturelle suivra-t-elle un jour le succès commercial ? Peut-être. Peut-être pas. Pour l’instant, ce qui est certain, c’est que le genre a inventé ses propres codes, ses propres circuits, ses propres mécanismes d’approbation.

Et c’est peut-être dans ces espaces hybrides — entre réseaux, lectorats fidèles et stratégies éditoriales affûtées — que se dessine une nouvelle cartographie de la reconnaissance littéraire au XXIᵉ siècle.

