Paul Watson ouvre une nouvelle aventure éditoriale chez Glénat

Avec Latitude Aventure, Glénat acte une évolution de son catalogue. Héritière des collections historiques Hommes & Montagnes et Hommes & Océans, la nouvelle entité se veut plus transversale, plus ouverte, et moins enfermée dans une géographie ou une pratique. Ici, l’aventure ne se veut pas seulement physique : elle est intime, existentielle, politique ou écologique.

Le fil conducteur reste la confrontation à l’inconnu, au danger, à l’épreuve du réel, qu’elle se déroule sur une paroi himalayenne, en haute mer, sur les routes d’Asie centrale ou dans les fractures de l’histoire contemporaine.

La création de Latitude Aventure s’inscrit aussi dans une réflexion plus large sur la place du livre aujourd’hui, assure l'éditeur. Face à l’omniprésence des écrans et à la fragmentation des récits, la collection revendique le temps long, la profondeur du témoignage et l’importance du livre comme objet. La maquette a été repensée dans ce sens : format confortable, papier de qualité, typographie lisible et couvertures sobres.

Paul Watson pour inaugurer la collection

La collection s’ouvrira avec huit ouvrages publiés entre janvier et mai 2026. Parmi les figures les plus connues, Paul Watson signe SOS océans en détresse !, un manifeste engagé dans lequel le fondateur de Sea Shepherd revient sur des décennies de combat pour la défense du vivant marin, mêlant récit personnel et appel politique.

Autre grande figure médiatique, Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe 2021, propose avec L’océan, ma source d’inspiration un texte plus introspectif, où la navigation devient un outil de réflexion sur le rapport au monde, à la nature et à soi-même. Parution le 20 mai 2026.

Le 21 janvier cette fois, paraîtra Fils du vent, ouvrage dans lequel Jérémy Bigé retrace une marche au long cours en Asie centrale, expérience de lenteur et de dépouillement face à des territoires immenses. La vie par la face nord, de Camille Audibert, raconte quant à elle une autre forme d’aventure : celle de la reconstruction après un AVC, où le corps devient un terrain d’exploration et de résistance. L'ouvrage sortira le 4 mars prochain.

Entre mémoire, transmission et fiction du réel

Plusieurs titres interrogent la mémoire collective et les traces laissées par l’histoire. France, retour au quai de l’oubli, de Vincent Malfère, qui paraîtra le 8 avril prochain, s’empare du destin du paquebot France, symbole d’une grandeur industrielle et culturelle aujourd’hui disparue, à travers un récit romanesque nourri d’archives.

Dans Va voir là-bas si tu existes (parution le 21 janvier 2026), Jac-Yves Le Chat replonge dans la vie des marins des années 1970, entre errance, travail et fraternité, tandis que Ce jour-là (6 mai 2026), d’Yvan Estienne, rassemble des récits de guides et d’acteurs de la montagne, centrés sur des instants décisifs où tout bascule.

Enfin, Les enfants de la montagne, de Luis González Sarmiento, met en lumière une nouvelle génération d’alpinistes colombiens, loin des récits occidentaux traditionnels, et interroge la mondialisation des pratiques de l’aventure. Parution le 22 avril prochain.

