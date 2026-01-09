BAFTA 2026 : quand le cinéma puise dans la littérature

Les BAFTA Film Awards, décernés chaque année par l’Académie britannique des arts cinématographiques et télévisuels, récompensent l’excellence du cinéma international. La cérémonie 2026 se déroulera le 22 février au Royal Festival Hall de Londres, après l’annonce des nominations à la fin du mois.

Avant cette étape, la longlist offre un aperçu des films en lice dans plusieurs catégories majeures, révélant des dynamiques fortes autour de grands films, de performances d’acteurs et, surtout, d’adaptations.

Parmi les adaptations, dans la catégorie du meilleur scénario adapté, une grande part des films sélectionnés s’appuie sur des récits déjà publiés, qu’ils soient issus du roman, de la nouvelle ou de la non-fiction.

Parmi les titres en lice, Hamnet s’inspire du roman éponyme de Maggie O’Farrell, qui explore le deuil et l’intime autour de la famille de Shakespeare, portée à l’écran par Chloé Zhao. Il sera disponible dans les salles françaises à partir du 21 janvier prochain. Plus ancien mais tout aussi vivant, Netflix adapte le roman de Mary Shelley, Frankenstein, un classique du patrimoine littéraire qui continue d’interroger les imaginaires et les angoisses contemporaines.

La littérature contemporaine est aussi représentée avec Train Dreams, tiré du court texte de Denis Johnson, Rêves de train, publié en France chez Christian Bourgois. Fidèle à l’esprit introspectif de l’œuvre originale, le film transcrit à l’écran la mélancolie et la profondeur du récit.

La sélection inclut également Nuremberg, qui s’appuie sur l’ouvrage Le nazi et le psychiatre (Les Arènes, trad. Daniel Roche) de Jack El-Hai. Le livre revient sur les procès de Nuremberg à travers la relation entre le psychiatre américain Douglas Kelley et Hermann Göring, principal dignitaire nazi jugé après la Seconde Guerre mondiale. En mêlant enquête historique, analyse psychologique et narration précise, le livre interroge la banalité du mal et la capacité des sciences humaines à appréhender les crimes de masse. Date de sortie française : 28 janvier 2026.

Une Bataille après l’autre, réalisé par Paul Thomas Anderson, puise son inspiration dans Vineland, roman majeur de l’écrivain américain Thomas Pynchon, publié en 1990. Œuvre foisonnante et volontiers labyrinthique, Vineland mêle satire politique, contre-culture et paranoïa d’État, en dressant le portrait désabusé de l’Amérique post-années 1960, marquée par le reflux des idéaux libertaires et la montée des logiques de surveillance et de répression. Fidèle à l’écriture fragmentée et ironique de Pynchon, le roman est réputé pour sa densité narrative et son refus des schémas classiques, ce qui en a longtemps fait un texte considéré comme difficilement adaptable à l’écran.

La transposition opérée par Paul Thomas Anderson relève ainsi d’un pari artistique ambitieux. Le résultat semble avoir convaincu les votants britanniques : le film domine la longlist des BAFTA 2026 avec 16 citations, un record à ce stade de la sélection. Le film apparaît notamment en lice pour le meilleur film, la réalisation, le scénario adapté, ainsi que dans plusieurs catégories d’interprétation, confirmant sa position de favori avant l’annonce officielle des nominations.

La France est représentée par Arco, premier long-métrage d'Ugo Bienvenu, et Amélie et la métaphysique des tubes de Maïlys Vallade et Liane-Cho Han. On peut également citer le projet franco-espagnol Sirāt, d'Oliver Laxe.

Les Longlists BAFTA 2026 :

Meilleur film

La Ballade de Wallis Island

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

I Swear

Marty Supreme

Nuremberg

Une Bataille après l’autre

Valeur sentimentale

Sinners

Meilleur film britannique

28 Ans plus tard

Ballad of a Small Player (adapté de La ballade d'un petit joueur de cartes, de Lawrence Osborne)

La Ballade de Wallis Island

Bridget Jones : Folle de lui (adapté du roman du même nom de Helen Fielding)

The Choral

Die My Love

Goodbye June

H Is for Hawk

Hamnet

I Swear

Mr. Burton

Pillion

The Roses

Steve

Warfare

Meilleur premier film

The Ceremony

The Man in My Basement

Mother Vera

My Father’s Shadow

Pillion

Ocean With David Attenborough

The Shadow Scholars

Urchin

A Want in Her

Wasteman

Meilleur film jeunesse & famille

Arco

Boong

Elio

Grow

How to Train Your Dragon

Lilo & Stitch

Little Amelie

Zootopie 2

Meilleur film en langue non anglaise

It Was Just an Accident

La Grazia

Left-Handed Girl

No Other Choice

Nouvelle Vague

Rental Family

The Secret Agent

Valeur sentimentale

Sirāt

Meilleur documentaire

2000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Becoming Led Zeppelin

Cover-Up

The Librarians

Mr. Nobody Against Putin

Ocean With David Attenborough

One to One: John & Yoko

The Perfect Neighbor

Riefenstahl

Meilleur film d’animation

Arco

The Bad Guys 2

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : La Forteresse infinie (adaptation de l'arc narratif homonyme du manga Demon Slayer de Koyoharu Gotōge)

Elio

Amélie et la Métaphysique des tubes

Zootopie 2

Meilleure réalisation

Yorgos Lanthimos – Bugonia

Lynne Ramsay – Die My Love

Chloé Zhao – Hamnet

Kathryn Bigelow – A House of Dynamite

Josh Safdie – Marty Supreme

Paul Thomas Anderson – Une Bataille après l’autre

Hikari – Rental Family

Joachim Trier – Valeur sentimentale

Ryan Coogler – Sinners

Kaouther Ben Hania – The Voice of Hind Rajab

Meilleur scénario original

Blue Moon

A House of Dynamite

I Swear

Is This Thing On?

It Was Just an Accident

Marty Supreme

The Secret Agent

Valeur sentimentale

Sinners

Weapons

Meilleur scénario adapté

28 Ans plus tard

La Ballade de Wallis Island

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Nuremberg

Une Bataille après l’autre

Pillion

Train Dreams

Wake Up Dead Man : Une histoire à couteaux tirés

Meilleure actrice

Jessie Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Cynthia Erivo – Wicked: For Good

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Une Bataille après l’autre

Jennifer Lawrence – Die My Love

Renate Reinsve – Valeur sentimentale

Andrea Riseborough – Dragonfly

Emma Stone – Bugonia

Tessa Thompson – Hedda

Meilleur acteur

Robert Aramayo – I Swear

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Russell Crowe – Nuremberg

Leonardo DiCaprio – Une Bataille après l’autre

Joel Edgerton – Train Dreams

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Sinners

Harry Melling – Pillion

Cillian Murphy – Steve

Jesse Plemons – Bugonia

Meilleure actrice dans un second rôle

Odessa A’zion – Marty Supreme

Brenda Blethyn – Dragonfly

Ariana Grande – Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas – Valeur sentimentale

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – Sinners

Carey Mulligan – La Ballade de Wallis Island

Gwyneth Paltrow – Marty Supreme

Teyana Taylor – Une Bataille après l’autre

Emily Watson – Hamnet

Meilleur acteur dans un second rôle

Benicio Del Toro – Une Bataille après l’autre

Jacob Elordi – Frankenstein

Delroy Lindo – Sinners

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Une Bataille après l’autre

Adam Sandler – Jay Kelly

Andrew Scott – Blue Moon

Alexander Skarsgård – Pillion

Stellan Skarsgård – Valeur sentimentale

Meilleur casting

Frankenstein

Hamnet

A House of Dynamite

I Swear

Marty Supreme

Une Bataille après l’autre

Pillion

