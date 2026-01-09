Prix Frontières 2026 : une sélection ambitieuse et plus ouverte aux étudiants

Cette distinction annuelle récompense un roman marquant interrogeant la notion de « frontières » dans toutes ses acceptions : géographiques, sociales, symboliques ou imaginaires. Pour cette nouvelle édition, le comité de sélection, présidé par Grégory Hamez, a retenu dix ouvrages qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la production littéraire actuelle.

La sélection réunit des auteurs et autrices de renom comme Chimamanda Ngozi Adichie, mais aussi des voix singulières de la scène francophone et internationale, publiées aussi bien par de grandes maisons que par des éditeurs indépendants.

Les romans en lice sont :

Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic (Gallimard),

Frontières liquides de Daniel de Roulet (Phébus),

Je parle pas la langue de Noëlle Mathis (Isabelle Sauvage),

L’arabe qui sourit d’Omar Youssef Souleimane (Flammarion),

Le bleu ne te va pas de Judith Schalansky (Ypsilon Éditeur),

Le ciel est immense de Feurat Alani (Lattès),

Les certitudes de Marie Semelin (Lattès),

Les maisons de sel de Hala Alyan (La Belle Étoile – Hachette Fictions),

L’inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie (Gallimard)

Nous n’avons rien à envier au reste du monde de Nicolas Gaudemet (Éditions de l’Observatoire).

Le jury de sélection, présidé par Pierre Degott, vice-président du Conseil de la vie universitaire, se réunira le 31 mars 2026 pour désigner le roman lauréat. La remise des prix est prévue le 18 mai 2026 à Nancy, dans la salle d’honneur de l’université, lors d’une cérémonie ouverte au public.

Nouveauté majeure de cette édition, le prix Frontières s’enrichit d’un concours de nouvelles étudiantes intitulé Écrire aux frontières. Destiné aux étudiants et étudiantes des sept universités membres de l’UniGR, ce concours entend encourager l’expérimentation littéraire autour de la thématique des frontières.

Deux catégories sont proposées, « avec » ou « sans » assistance d’intelligence artificielle générative, chacune dotée d’une récompense de 1 000 euros. Près de 80 nouvelles ont été soumises, majoritairement par des étudiants de l’Université de Lorraine, signe d’un fort engouement pour cette initiative.

PRIX FRONTIÈRES 2025 - Elitza Gueorguieva : “J’écris toujours à partir d’un terrain réel”

Parallèlement, des ateliers d’écriture et des rencontres littéraires sont organisés en lien avec les bibliothèques universitaires de Metz et de Nancy, intégrés à des enseignements. La prochaine rencontre accueillera le lauréat 2024 du prix Frontières, Sylvain Prudhomme, le 28 janvier à la bibliothèque universitaire Lettres et Sciences humaines et sociales de Nancy.

Autant d’occasions de faire dialoguer auteurs, étudiants et lecteurs autour d’une littérature qui questionne le monde contemporain et ses zones de passage. Plus d'informations à cette adresse.

Elitza Gueorguieva a remporté le Prix Frontière 2025 pour L’Odyssée des Filles de l’Est. La remise du prix, qui se tenait en marge du festival Le Livre à Metz, fut l'occasion de revenir sur ce livre, sur l'oeuvre et le parcours de son autrice, et sur le futur du Prix Frontière. Un extrait des différents ouvrages est proposé en fin d'article.

Crédits photo : Université de Lorraine

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com