Les œuvres vendues, une prolongation : le succès de l’exposition Sacco–Spiegelman

L’ensemble des 165 œuvres exposées a été vendu, permettant de récolter plus de 80.000 euros au profit de l’UNICEF, en soutien aux enfants de Gaza. La directrice générale de l’UNICEF France, Ann Avril, a salué la générosité et l’engagement des artistes et de la Galerie Martel, rappelant l’urgence humanitaire sur le terrain, où les effets de la guerre s’ajoutent à ceux de l’hiver.

Pensée comme un dialogue graphique inédit autour du conflit israélo-palestinien, l’exposition met en regard deux figures majeures de la bande dessinée documentaire. Pour le journaliste Julien Bisson, auteur du texte accompagnant l’exposition, cette rencontre s’imposait comme une évidence : un face-à-face entre « deux monstres sacrés » qui ont profondément transformé la manière de raconter le réel en bande dessinée.

Crédits photo : Joe Sacco & Art Spiegelman, Never Again!..And Again...And Again..., dessin final page 3, 2025, encre, collage et correcteur sur papier © Courtesy of the artists and Galerie Martel

Deux trajectoires du neuvième art

Avec Maus (1986–1991), Art Spiegelman a marqué l’histoire de la bande dessinée en racontant la déportation de ses parents à Auschwitz à travers un dispositif animalier devenu emblématique. Couronné par le prix Pulitzer en 1992 et le Grand Prix d’Angoulême en 2011, l’ouvrage s’est imposé comme une œuvre fondatrice. Spiegelman n’a depuis cessé d’interroger les mécanismes de la violence et de la mémoire, notamment dans À l’ombre des tours mortes, consacré au 11 septembre.

Joe Sacco, de son côté, s’est imposé avec Palestine (1993–1995), un reportage dessiné réalisé durant la première intifada, fondé sur l’immersion et l’écoute des voix marginalisées. Il a poursuivi ce travail documentaire au long cours en Irak, dans le Caucase, auprès des Premières Nations ou à Gaza.

Dans Gaza 1956 : en marge de l’Histoire, il revient sur les massacres de Rafah et Khan Younès, soulignant la profondeur historique d’une violence jamais refermée. Plus récemment, Guerre à Gaza prolonge cette réflexion critique, dénonçant à la fois les crimes du Hamas, les représailles israéliennes et les complicités internationales.

Un projet commun contre la répétition de la violence

C’est dans cette double dénonciation du terrorisme et des représailles aveugles que Sacco et Spiegelman ont conçu Never Again!.. And Again… And Again…, publié d’abord dans la New York Review of Books, puis repris par Le 1, The Guardian ou El País. L’exposition dévoile non seulement les planches finales, mais aussi les étapes de leur collaboration, donnant à voir une recherche constante de justesse et de retenue.

Joe Sacco confie avoir été profondément marqué par la mise en espace du travail, qui lui a permis de mesurer la portée du projet et la réception du public. Art Spiegelman, lui, insiste sur la dimension éthique de la démarche, refusant toute instrumentalisation de la souffrance et saluant une scénographie qui fait de l’image elle-même un mode de communication.

Crédits photo : Galerie Martel

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com