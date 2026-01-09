À Angoulême, une journée consacrée au “Matrimoine de la BD

Portée conjointement par le rectorat de Poitiers, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et la Cité internationale de la bande dessinée, cette journée entend mettre en lumière des parcours de créatrices souvent restés dans l’ombre. Des autrices pourtant bien présentes, influentes, parfois pionnières, mais encore trop peu visibles dans les récits dominants.

Comprendre le matrimoine, au-delà du mot

La matinée s’ouvre par une conférence de Camille de Singly, autrice de Construire un matrimoine de la bande dessinée. À travers une approche mêlant histoire, sociologie et analyse culturelle, elle pose les bases du sujet : que recouvre réellement la notion de matrimoine ? Pourquoi est-elle devenue indispensable pour relire l’évolution de la BD ? Et comment transmettre cet héritage sans le figer ?

La réflexion se prolonge avec une table ronde réunissant plusieurs voix de la création contemporaine. Maran Hrachyan, Delphine Rieu — éditrice et autrice chez Eidola Éditions — et Kathrine Avraam, autrice et coloriste, partagent leurs expériences. Leurs échanges abordent les réalités du métier, la fabrication des œuvres, mais aussi la place accordée aux femmes dans les circuits éditoriaux et culturels. Des trajectoires différentes, des constats parfois convergents, et une même envie de faire évoluer les pratiques.

Des collections aux ateliers, une approche concrète

Après la pause déjeuner, la formation quitte le terrain théorique pour s’ancrer dans les collections. Une visite guidée thématique propose un parcours transversal au sein de l’exposition Trésors des collections et de Signé Bretécher. L’occasion de redécouvrir des œuvres, de croiser des signatures, et de mesurer l’ampleur d’un patrimoine trop souvent fragmenté.

L’après-midi se poursuit avec des ateliers pratiques dédiés à la construction de projets autour de la bande dessinée. Présentation des ressources d’éducation artistique et culturelle de la Cité de la BD, mini-séances de création, expérimentations pédagogiques : les participants sont invités à tester des outils concrets, pensés pour être réinvestis sur le terrain.

En fin de journée, un temps de bilan permet de synthétiser les échanges et d’ouvrir des perspectives. Comment intégrer cette dimension du matrimoine dans des projets éducatifs ? Quels leviers activer pour toucher différents publics ? Autant de pistes esquissées avant la clôture artistique.

La journée se termine par la présentation de Entre de bonnes mains, un projet participatif social et artistique porté par le CSCS CAJ. Des femmes de plusieurs générations y livrent des fragments de leur histoire : enfance, famille, parcours de vie. Une création mêlant son, image et performance dansée, pensée comme un écho sensible aux thématiques abordées tout au long de la formation.

À Angoulême, cette journée ne se contente pas d’un constat. Elle propose des outils, des regards et des rencontres pour faire vivre, concrètement, le matrimoine de la bande dessinée.

Crédits photo : Cité internationale de la bande dessinée et de l’image - Musée de la bande dessinée

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com