À Lyon, les bibliothèques changent de rôle et deviennent aussi des lieux refuges

Lancé par la Ville de Lyon en 2022, le dispositif Angela repose sur un principe simple : permettre à toute personne se sentant harcelée ou menacée dans l’espace public de trouver immédiatement un lieu refuge. Bars, restaurants, hôtels, commerces, musées… et désormais bibliothèques, constituent ce maillage solidaire, identifiable grâce à l’autocollant Angela apposé sur les vitrines ou à l’entrée des établissements.

Le mécanisme est volontairement discret. Il suffit de « demander Angela » pour alerter le personnel formé, qui sait comment réagir : proposer un espace de mise à l’abri, appeler un proche, orienter vers les services compétents si nécessaire. Selon la municipalité, l’objectif est clair : « offrir une réponse rapide et humaine aux situations de harcèlement de rue, souvent banalisées, mais profondément déstabilisantes ».

Les bibliothèques, un engagement cohérent

L’entrée des seize bibliothèques du réseau BmL dans Angela ne relève pas d’un simple affichage symbolique. Elle s’inscrit dans une continuité. Accueil inconditionnel, neutralité, attention portée aux publics fragiles : ces principes fondent historiquement l’action des bibliothèques publiques. « Nos établissements sont déjà perçus comme des lieux de confiance. Formaliser cet engagement, c’est reconnaître ce rôle social et l’assumer pleinement », souligne la Bibliothèque municipale de Lyon dans sa communication institutionnelle.

À la différence d’autres lieux partenaires, la bibliothèque offre un environnement non marchand, gratuit, familier à des publics très divers. Étudiants, familles, personnes isolées ou en situation de précarité : chacun peut y entrer sans justification. Cette ouverture confère au dispositif Angela, appliqué en bibliothèque, une portée singulière. Ici, la protection s’articule naturellement avec la mission culturelle.

UMAY, cartographier la sécurité au quotidien

Depuis juillet 2025, un nouvel outil renforce encore la visibilité du réseau : l’application gratuite UMAY. Développée pour lutter contre le harcèlement et l’insécurité dans l’espace public, elle permet de géolocaliser instantanément les lieux partenaires Angela. Les bibliothèques lyonnaises y figurent désormais, aux côtés d’autres espaces refuges.

UMAY se présente comme une interface d’information, mais aussi de prévention. Elle recense des ressources utiles, des numéros d’urgence et des conseils pratiques. Pour la Ville de Lyon, ce prolongement numérique répond à un usage contemporain de la ville : « L’enjeu est de rendre la protection accessible là où les habitants se trouvent, sur leur trajet quotidien », précise la municipalité. Une logique de continuité entre le territoire physique et l’espace numérique, qui facilite l’orientation en situation de stress.

Un rôle culturel qui s’élargit

Ce positionnement interroge, plus largement, l’évolution des bibliothèques dans la cité. Ne sont-elles que des lieux de consultation et de prêt ? Ou bien des espaces de vie, au sens plein du terme ? En devenant « safe places », elles assument une responsabilité nouvelle, sans renier leur cœur de métier. Bien au contraire.

Offrir un cadre sécurisé, c’est aussi favoriser l’accès à la culture. Une personne se sentant inquiétée peut difficilement se concentrer sur un livre, une exposition, une conférence. La sécurité devient alors une condition préalable à la médiation culturelle. « Un accueil serein est le socle de toute transmission », rappelle la BmL dans ses documents de politique publique.

Une dynamique appelée à durer ?

La question demeure : ce type de dispositif peut-il transformer durablement le rapport aux équipements culturels ? À Lyon, la réponse semble déjà esquissée. L’implication des bibliothèques dans Angela traduit une volonté municipale de penser la culture comme un service public global, attentif aux réalités sociales contemporaines.

À l’heure où les bibliothèques redéfinissent leurs missions — inclusion numérique, lutte contre l’isolement, accompagnement citoyen — leur participation à un réseau de lieux refuges apparaît moins comme une extension que comme une évidence. Une bibliothèque n’est pas seulement un lieu où l’on lit. C’est aussi un endroit où l’on peut, simplement, se sentir en sécurité. Et cela, dans une ville dense et traversée de tensions, n’a rien d’anodin.

