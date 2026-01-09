Entre plan de départs et remaniement interne, Prisma Media change d’ère

Arrivé chez Prisma Media en 2002, Philipp Schmidt a accompagné plusieurs étapes de l’évolution du groupe. Il a notamment contribué à la transformation de la régie publicitaire, au développement des activités digitales et au positionnement de Prisma Media Solutions comme un acteur reconnu du marché publicitaire français, articulant marques fortes, innovation technologique et expertise data.

Dans une déclaration, Philipp Schmidt a exprimé son émotion à l’heure de ce départ, saluant les équipes avec lesquelles il a travaillé au fil des années et se disant confiant dans la capacité du groupe à poursuivre sa trajectoire de transformation.

Ce dernier a été élu à l’unanimité, en mars dernier, président du Syndicat des Régies Publishers (SRP) pour un mandat de deux ans, succédant à Fabienne Marquet, en poste depuis la création du syndicat en 2022.

Dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation, Pascale Socquet, directrice générale des pôles Grand Public et Transformation, assurera l’intérim de la supervision de Prisma Media Solutions.

Parallèlement, Caroline Duret, jusqu’ici directrice exécutive adjointe de Prisma Media Solutions depuis 2024, est nommée directrice exécutive de l’entité. Elle sera chargée d’assurer la continuité opérationnelle et stratégique de la régie et devient l’interlocutrice privilégiée des annonceurs et des agences partenaires.

Un nouveau plan de départs

Ce départ intervient dans un contexte social particulièrement tendu pour Prisma Media. En décembre 2025, le groupe a confirmé travailler à un nouveau plan de départs, susceptible de concerner entre 230 et 240 postes, soit près d’un tiers de ses effectifs permanents, qui compte environ 700 salariés en CDI. Il s’agirait de la troisième vague de réductions d’effectifs en deux ans au sein du premier groupe de presse magazine français, passé sous le contrôle de Vincent Bolloré en 2021.

Selon les représentants du personnel, interrogés par l'AFP, la direction avait initialement proposé une rupture conventionnelle collective, finalement rejetée par les organisations syndicales, jugée trop massive. À la suite de ce refus, l’ouverture de négociations autour d’un plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l’emploi a été annoncée, avec une présentation prévue au premier trimestre 2026 devant les instances représentatives et les salariés.

Cette restructuration intervient alors que Prisma Media a récemment élargi son portefeuille de titres, avec le rachat notamment d'Ici Paris et France Dimanche, et suscite une forte inquiétude parmi les équipes, déjà éprouvées par les précédentes réorganisations. Les syndicats dénoncent un calendrier brutal et une stratégie qui accentue la fragilisation des rédactions et des fonctions support du groupe.

Une restructuration qui fait grincer des dents

Sur le plan de la gouvernance, un important remaniement est intervenu à la fin de l’été 2025. Fin août, Claire Léost a quitté la présidence de Prisma Media pour rejoindre le groupe CMA Média. Elle a été remplacée par Arnaud Lagardère, tandis que Gérald-Brice Viret, par ailleurs directeur des antennes de Canal+, a accédé à la vice-présidence du groupe. Quelques jours plus tard, le 10 septembre, Serge Nedjar, alors dirigeant de la chaîne CNews, a été nommé directeur des rédactions de Prisma Media.

Cette nouvelle organisation a suscité de vives réactions en interne. Plusieurs enquêtes de presse, dont celles du média Les Jours, décrivent une reprise en main éditoriale et budgétaire menée par des proches de Vincent Bolloré, citant notamment Serge Nedjar et Gérald-Brice Viret pour l’éditorial, ainsi que Michel Sibony pour la restructuration économique.

En septembre 2025, les syndicats de journalistes de Prisma Media ont publiquement dénoncé ce qu’ils qualifient d’« interventionnisme débridé » et de pression accrue sur l’indépendance rédactionnelle, établissant un parallèle avec des situations observées précédemment au sein d’autres médias contrôlés par le groupe Bolloré.

Des critiques relayées par Le Monde, qui évoque un schéma déjà observé dans plusieurs rédactions passées sous le contrôle du groupe Bolloré, d’i-Télé devenue CNews en 2016, d’Europe 1 en 2021 et du Journal du dimanche en 2022.

Un riche portefeuille

Louis Hachette Group détient 66,31 % du capital de Lagardère SA et contrôle intégralement Prisma Media. Le groupe s’appuie sur un portefeuille de plus de quarante marques couvrant un large spectre éditorial. Parmi ses titres les plus emblématiques, Femme Actuelle occupe une place centrale avec son positionnement axé sur la vie quotidienne des femmes, tandis que Voici se consacre à l’actualité people et à la mode. Capital propose des analyses économiques, et Géo se distingue par ses reportages dédiés au voyage et à la découverte du monde.

L’offre de Prisma Media s’étend également à des projets singuliers et engagés, comme Le Papotin, conçu par de jeunes personnes autistes, ainsi qu’à la presse jeunesse avec des titres tels que Mini-Loup et Dora. Dans le domaine de l’art de vivre, Côté Maison s’impose sur le segment de la décoration, tandis que Harper’s Bazaar France s’adresse à un lectorat haut de gamme. Mortelle Adèle le Mag’ décline l’univers de la bande dessinée à succès auprès des jeunes lecteurs, alors que Télé-Loisirs se positionne sur l’actualité télévisuelle et le divertissement.

À LIRE - Concentration et jeux de société : Lagardère Publishing sort gagnant

Sur le plan des acquisitions, le groupe a renforcé son portefeuille en juillet 2023 avec le rachat du magazine Milk, spécialisé dans le lifestyle et la décoration. Il a ensuite accéléré son développement numérique en septembre, en acquérant le pôle digital de M6, qui regroupe plusieurs sites grand public parmi lesquels Passeport Santé, Cuisine AZ, Météo City, Turbo.fr, Déco.fr, Crocq-Kilos et Fourchette & Bikini. La même année, Prisma Media a par ailleurs annoncé la fin de la licence de marque National Geographic.

Parallèlement, le groupe a procédé à des arbitrages dans son portefeuille en cédant plusieurs titres historiques, dont le magazine Gala, vendu au Figaro.

Crédits photo : Siège de Prisma Media à Gennevilliers (Thomon, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com