Daniel Mendelsohn face aux crises du monde contemporain dans Entrelacs

Issus d’entretiens menés à l’origine pour la revue K., ces échanges permettent à Daniel Mendelsohn de revenir sur ce qui constitue la singularité de son travail littéraire. Il y décrit avec une grande clarté la manière dont ses livres se construisent à la croisée de plusieurs traditions, mêlant souvenirs personnels et analyses de textes fondateurs, d’Homère à Proust en passant par Racine.

Ce va-et-vient constant entre récit de soi et exégèse littéraire a progressivement façonné ce que beaucoup identifient comme un véritable « genre Mendelsohn ».

Dans cette version enrichie, largement inédite, l’écrivain élargit la réflexion aux bouleversements contemporains. Il évoque la guerre en Ukraine, les politiques migratoires mises en œuvre sous la présidence de Donald Trump, ainsi que la relation complexe qu’il entretient avec Israël depuis les événements du 7 octobre 2023.

Ces prises de parole prolongent son interrogation centrale sur la façon dont l’histoire collective vient heurter, transformer et parfois fragiliser les trajectoires individuelles. À travers le témoignage, l’analyse et le récit, Daniel Mendelsohn revient également sur les fondements de son identité plurielle. Il explore les dimensions juive, homosexuelle, américaine et européenne qui traversent son parcours, en les reliant à ses origines familiales et à ses choix intellectuels.

Entrelacs donne ainsi à voir une pensée en mouvement, attentive aux fractures du monde contemporain autant qu’aux héritages littéraires qui continuent de l’éclairer.

Les éditions Seuil vous proposent les premières pages en avant-première :

Né en 1960 à Long Island, Daniel Mendelsohn est écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire. Spécialiste de littérature classique, il enseigne au Bard College et s’est imposé comme une voix majeure du paysage littéraire international. Son œuvre, saluée par de nombreuses distinctions, comprend notamment Les Disparus, Une odyssée et L’Étreinte fugitive, des livres où se déploie déjà ce dialogue étroit entre enquête personnelle, mémoire familiale et lecture des textes anciens.

Adrien Zirah est docteur en histoire et civilisations et agrégé de lettres classiques. Déborah Bucchi est docteure en littératures comparées et en anthropologie, également agrégée de lettres classiques. Tous deux ont collaboré à la revue en ligne K., fondée par des universitaires et des journalistes, qui se consacre à l’analyse et à la documentation de l’histoire et de la situation actuelle des Juifs en Europe. Leur travail d’entretien et de mise en perspective accompagne ici la parole de Daniel Mendelsohn, sans jamais l’enfermer, en la laissant se déployer dans toute sa complexité.

Par Clotilde Martin

