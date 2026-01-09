Prix des Écrivains de Vendée : qui sont les lauréats 2025 ?

À l’issue des délibérations, les membres du jury ont attribué à l’unanimité le Prix des Écrivains de Vendée 2025 à Pierre Yborra pour son roman La femme aux pantalons à pont, publié chez Ella Éditions.

De Brest-Litovsk à Alger

Écrivain vendéen né en 1942 à Guyotville, près d’Alger, Pierre Yborra a suivi un parcours singulier, de l’informatique agricole à l’écriture, nourri par une passion ancienne et insatiable pour la littérature. Arrivé en Vendée en 1963, où il s’est durablement installé, il se décrit volontiers comme « le plus vendéen des pieds-noirs ».

Lecteur boulimique depuis l’adolescence, marqué aussi bien par les classiques du XIXᵉ siècle que par Céline, la poésie d’Aragon ou de Prévert, les écrivains américains et russes, le cinéma et la musique, il s’est tourné tardivement vers l’écriture, publiant cinq livres en cinq ans.

Dans l'ouvrage lauréat, Pierre Yborra entraîne le lecteur sur les pas de personnages comme Danika, de Brest-Litovsk à Alger, en passant par Lens et Paris, pour raconter, à travers des trajectoires individuelles, une histoire sensible de l’Europe et de la France, tout en revendiquant intact, à plus de quatre-vingts ans, le même bonheur de lire et d’écrire qu’à dix ans.

Le Prix des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel Océan a quant à lui été remis par Nicolas Frouin. Il récompense cette année Serge Perrotin et Hervé Retureau pour leur bande dessinée collaborative Les Sables-d’Olonne, du Néolithique au Vendée Globe, publiée chez Petit à petit, une œuvre qui mêle approche historique et création graphique.

Les Sables-d’Olonne, fondée en 1218 et intimement liée à l’histoire maritime, occupe une place centrale dans le patrimoine vendéen et national, jusqu’à devenir le point de départ du Vendée Globe. Cette trajectoire est au cœur de l’ouvrage, une bande dessinée structurée en neuf chapitres retraçant les grandes étapes de la ville, enrichie de pages documentaires.

Le scénario est signé Serge Perrotin, auteur de bandes dessinées et de romans jeunesse né en 1962 à La Roche-sur-Yon, au parcours marqué par le voyage, l’écriture et une œuvre abondante, allant de séries historiques et d’aventure (Lance Crow Dog, Terra incognita, Sphères) à la littérature jeunesse (Les Voyages-enquêtes d’Alex et Taïs).

À ses côtés, Hervé Retureau, historien sablais et spécialiste des communautés maritimes, apporte sa connaissance approfondie du territoire. Docteur en histoire, nourri dès l’enfance par les récits des gens de mer et les archives de La Chaume, il consacre ses travaux à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine maritime des Sables-d’Olonne.

Un nouveau concours de nouvelles lancé

Plusieurs représentants étaient réunis lors de la cérémonie de remise des Prix des Écrivains de Vendée 2025 : Alain Perrocheau, président de la Société des Écrivains de Vendée, Guillaume Jean, premier vice-président du Conseil départemental de la Vendée en charge de la culture, du patrimoine et des relations internationales, représentant le président Alain Leboeuf, ainsi que Nicolas Frouin, chargé de relations publiques au Crédit Mutuel Océan.

Guillaume Jean a souligné : « La Société des Écrivains fédère de nombreux auteurs et autrices de toutes générations qui travaillent sur différents types d’ouvrages. L’association leur permet d’être reconnus tout en partageant leur travail : c’est le cœur de l’écosystème littéraire vendéen. »

Fondée en 1977 avec l’appui constant du Département, la Société des écrivains de Vendée rassemble aujourd’hui 125 membres, réunissant exclusivement des auteurs ayant déjà publié au moins un livre. Elle est également à l’origine de la revue Lire en Vendée, qui dresse chaque année un panorama de la production littéraire locale. Paru en décembre, le numéro 39 recense plus de 80 ouvrages publiés sur le territoire, témoignant du dynamisme et de la diversité de la création vendéenne.

Dans la continuité de cette dynamique, la Société des Écrivains de Vendée a annoncé le lancement de la 4ᵉ édition de son concours de nouvelles, ouverte du 1ᵉʳ décembre 2025 au 28 février 2026.

Le thème retenu pour cette édition est : « Sur le trottoir d’en face ». Le règlement complet ainsi que le bulletin de participation sont disponibles ici.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com