La Sage-Femme et la Rivière : une narration aussi captivante que déstabilisante

Avec La Sage-Femme et la Rivière, Ariel Lawhon livre un roman tendu et troublant, construit comme un jeu de miroirs entre ce qui est raconté et ce qui est tu. Le récit entraîne le lecteur dans un univers où conspirations, passions interdites et mystères enfouis s’entrelacent, brouillant sans cesse les frontières entre manipulation et réalité. À mesure que les pages se tournent, les certitudes vacillent et les repères se déplacent, installant une tension constante qui pousse à douter de chaque révélation.

Fidèle à ce qui fait la force de ses romans, Ariel Lawhon mêle une grande rigueur historique à une dramaturgie serrée. Elle s’attache aux zones d’ombre de ses personnages, à leurs silences et à leurs contradictions, pour faire émerger une narration aussi captivante que déstabilisante. Le roman ne cherche pas seulement à raconter une histoire, mais à interroger la manière dont elle se construit, se transmet et parfois se déforme.

Le lecteur avance ainsi à l’aveugle, pris dans un récit qui se dévore autant qu’il désoriente, et dont l’empreinte persiste bien après la dernière page.

Les éditions Harper Collins vous proposent les premières pages en avant-première :

Autrice de romans historiques acclamés et best-seller du New York Times, Ariel Lawhon est traduite dans plus de trente langues. Elle vit près de Nashville, dans le Tennessee, avec son mari et ses quatre fils, et s’est imposée au fil des années comme une voix majeure du genre, reconnue pour sa capacité à faire dialoguer la grande histoire et l’intime.

