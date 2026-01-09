L’Écho des libraires, le nouveau podcast de Paris Librairies

Chaque épisode doit transporter l’auditeur au sein des librairies franciliennes, espaces de transmission et de dialogue, où se croisent auteurs, traducteurs, éditeurs, illustrateurs et lecteurs. Animées par les libraires eux-mêmes, ces rencontres mettent en lumière la diversité des voix et des écritures, ainsi que le rôle central joué par les librairies de quartier dans la vie culturelle et l’écosystème du livre.

Accessible à tout moment, depuis chez soi ou dans les transports, L’Écho des libraires s’adresse aussi bien aux lectrices et lecteurs curieux qu’aux bibliophiles passionnés, ou à celles et ceux qui aiment simplement écouter des discussions autour des livres.

Le podcast invite à prolonger les échanges, à découvrir les œuvres autrement, et, pourquoi pas, à pousser la porte de la librairie la plus proche...

Le premier épisode, intitulé « La vie rêvée des personnages : une rencontre avec Sybille Grimbert et Alexis Jenni chez Libralire », est d’ores et déjà disponible.

Récemment, l’association Paris Librairies s’est retrouvée au centre de l’actualité après le rejet, au Conseil de Paris, d’un dispositif de subvention de 500.000 € destiné à soutenir quarante librairies indépendantes de la capitale.

L’association avait dénoncé une manœuvre politique ayant conduit au blocage de cette aide, pointant une décision qui fragilise un secteur déjà économiquement précaire et qui intervient dans un contexte de pressions, de vandalisme et d’intimidations visant plusieurs librairies parisiennes.

Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement adopté l’aide à l’investissement en faveur de quarante librairies indépendantes de la capitale.

Paris Librairies est une association loi 1901 créée en 2012 pour fédérer et valoriser le réseau dense des librairies indépendantes de Paris et d’Île-de-France face à la montée du e-commerce. Elle regroupe aujourd’hui plus de 200 librairies et s’appuie sur une plateforme de réservation en ligne lancée en 2013, permettant aux lecteurs de vérifier en temps réel la disponibilité des ouvrages et de les retirer rapidement en magasin, au prix unique du livre.

En misant sur la mutualisation des stocks, la coopération entre libraires et le retrait en librairie, Paris Librairies défend une alternative locale, humaine et écologique, tout en menant de nombreuses actions culturelles et éducatives - événements grand public, dispositifs scolaires, communication et médiation -, pour renforcer le rôle central des librairies de quartier dans l’écosystème du livre.

