Aux dates d’Angoulême, la BD s’invente ailleurs avec les Fêtes interconnectées

Le mouvement prend racine dans la contestation qui a suivi la reconduction, en novembre 2025, de la société 9e Art+ à la tête du festival d’Angoulême. Malgré les protestations d’une large partie de la profession, cette décision de l'association du FIBD a conduit à un boycott massif des auteurs et, en première ligne, des autrices, jusqu’à provoquer l’annulation de l’édition 2026.

Dans le Manifeste des 285, les autrices ont revendiqué ce girlcott afin de souligner le rôle central des femmes et des minorités de genre dans cette mobilisation. C’est dans ce contexte qu’est née la collective Girlxcott, dont le « x » inclusif marque la volonté de rassembler largement.

Elle fédère aujourd’hui plusieurs centaines d’auteurices et de professionnel·les de la bande dessinée, engagé·es dans la défense de leurs droits et dans la lutte contre les violences sexistes et les rapports de pouvoir inégalitaires qui traversent le milieu.

Une association loi 1901, actuellement en cours de création, aura pour vocation de soutenir la création et la diffusion de la bande dessinée dans une perspective féministe et inclusive.

Un laboratoire pour repenser les festivals de BD

Les Fêtes Interconnectées de la BD sont nées d’un désir commun : célébrer la bande dessinée sous toutes ses formes, en ouvrant des espaces joyeux et inclusifs. Pensées dans le sillage du girlcott d’Angoulême, elles n’ont pas pour objectif de se substituer au festival historique, mais se veulent un laboratoire pour réfléchir à un nouveau modèle de festival, éthique et solidaire.

Chaque fête est autonome et façonnée localement par celles et ceux qui souhaitent lui donner vie, sur la base du volontariat. Une Charte commune sert de socle pour fédérer les initiatives. Ce qui relie ces événements entre eux, c’est la volonté de renouveler les façons de célébrer la BD, de valoriser celles et ceux qui la créent, la lisent et la font vivre, et de défendre des valeurs partagées d’inclusivité, de bienveillance et de justice sociale.

Issues de la collective Girlxcott, ces fêtes ont été organisées à l’origine en non-mixité choisie, afin de lutter contre l’invisibilisation des femmes et des minorités de genre. Autour du principe de gratuité, la démarche reste ouverte à toutes les bonnes volontés et s’adresse à tous les publics.

Une cartographie étendue, jusqu’à Barcelone

Chaque ville, collectif ou groupe d’artistes a imaginé librement son événement. Les Fêtes Interconnectées se déploieront ainsi à Bordeaux, Tournon-sur-Rhône, Marseille, Lyon, Nantes, Paris, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Angoulême, mais aussi à Bruxelles, Mons et Barcelone.

Rencontres, expositions, concerts dessinés, manifestations festives, carnavals ou ateliers pour enfants composeront une programmation très diverse, adaptée aux spécificités de chaque lieu. Partout, des tables rondes seront organisées afin d’aborder les problématiques qui traversent le secteur : sexisme et racisme systémiques, précarité et conditions de travail des auteurices, crise du marché du livre, rapports entre commerce et création, ou encore menaces liées au développement de l’intelligence artificielle.

L’information et la vigilance autour des violences sexistes et sexuelles (VSS) et des discriminations font partie intégrante de l’esprit de ces fêtes, au même titre que le plaisir de célébrer la création et la bande dessinée.

Un site internet, www.girlxcott.org, permet de centraliser l’ensemble des propositions et de consulter les programmes.

Bruxelles et Mons dans le mouvement

Deux villes belges participent pleinement aux Fêtes Interconnectées de la BD : Bruxelles et Mons. Depuis plusieurs mois, les auteurices belges s’organisent pour proposer des événements qui se dérouleront du 29 janvier au 1er février 2026.

À Bruxelles, des expositions, une bibliothèque avec table de vente, des workshops et des tables rondes sont prévus. Les vitrines des librairies participantes seront aux couleurs du mouvement Girlxcott et mettront en avant les sorties BD des auteurices belges.

À Mons, plusieurs ateliers fanzines seront proposés, ainsi qu’une exposition consacrée au fanzine Girlxcott. Le programme détaillé des événements belges sera prochainement annoncé sur les réseaux sociaux et sur le site officiel.

Les « Verpentes », mascottes dessinées par Anouk Ricard

Élue Grand Prix du festival d’Angoulême en 2025, Anouk Ricard a été l’une des premières autrices à appeler au boycott — ou girlcott — de l’édition 2026. Solidaire du mouvement, elle a accepté de dessiner bénévolement l’affiche des Fêtes Interconnectées de la BD.

Ses personnages, baptisés « Les Verpentes », mi-vers mi-serpents, sont devenus les mascottes de la collective Girlxcott. Des vers, pour transformer les déchets en terreau fertile ; des serpents, pour célébrer la mue et le renouveau.

Illustration : Anouk Ricard. Graphisme : L’Articho. © Girlxcot

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com