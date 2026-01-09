Une nouvelle éditrice chez Casterman Jeunesse

Diplômée du master Politiques éditoriales de l’université Sorbonne Paris Nord, elle s’est formée pendant deux ans en alternance aux éditions Talents Hauts. Elle a également effectué un stage aux éditions du Jasmin.

En 2025, Mathilde Gaudant a développé une activité d’éditrice freelance, collaborant avec plusieurs maisons d’édition — Hachette Tourisme, Milan, Nisha et caetera, Slalom, Slalom Romance — sur des missions de lecture, de préparation de copie, de suivi éditorial et de rewriting, tant pour les éditeurs que pour les auteurs.

Spécialisée en littérature jeunesse, adolescente et Young Adult, avec un intérêt marqué pour les littératures de l’imaginaire, elle est par ailleurs cofondatrice du Prix Rébellion, lancé en 2024, destiné à accompagner des auteurices dont les manuscrits n’ont pas encore trouvé d’éditeur.

Crédits photo : Casterman Jeunesse

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com