Sophie Avon raconte l’enfance sans fard dans Les filles

Camille et Nina ont dix et onze ans. Elles sont placées ensemble « par le hasard », dans une sixième expérimentale. Ce hasard, Sophie Avon ne cessera de le questionner, de le fissurer. « Le hasard les a placées ensemble, dans la même sixième. Elles respirent. » Le verbe dit tout : être ensemble, c’est déjà survivre.

L’histoire épouse leur amitié exclusive, fusionnelle, presque animale, qui se construit contre le monde des adultes, leurs règles opaques, leurs silences et leurs angles morts.

La narration adopte une focalisation souple, attentive aux perceptions enfantines sans jamais les infantiliser. Le regard porté sur le lycée neuf, ses bâtiments massifs, ses cours de béton, traduit cette entrée brutale dans un univers trop vaste : « Ici, l’espace donne le vertige à cause de ses dimensions. »

Sophie Avon installe une géographie mentale autant qu’architecturale. L’établissement devient un terrain d’épreuves, de transgressions, de rituels secrets.

Au cœur du récit, l’interaction entre Camille et Nina dessine une relation asymétrique, mouvante. Nina observe, admire, se projette ; Camille impose, fascine, dérange. « Nina considère Camille comme une sœur », mais une sœur dont l’ombre inquiète autant qu’elle rassure. Les dialogues sont vifs, parfois abrupts, traversés d’un humour cru : « Tu es stupide », lance Camille, sans méchanceté apparente. Leur rire commun, excessif, devient un langage : « Rire est leur façon de respirer. »

L’écriture de Sophie Avon se distingue par une syntaxe ample, précise, jamais démonstrative. Les phrases s’allongent pour suivre la pensée, puis se resserrent soudain, comme un réflexe. Le vocabulaire mêle délicatesse sensorielle et crudité sociale. La figure des adultes — surveillantes, professeures, parents — apparaît souvent décalée, parfois hostile. Malvezin, la pionne, cristallise cette violence sourde : « Cette année, vous n’allez pas m’empoisonner la vie. » L’injustice subie par les filles devient une première leçon politique.

La trame narrative progresse sans effets spectaculaires. La romancière privilégie l’accumulation des scènes, la répétition des gestes, la lente construction d’un monde intérieur. Le piano, objet central, concentre les désirs et les tensions. Il est transgression, révélation, promesse. « Ce coffre rutilant est un mystère à lui tout seul ». La musique ouvre un espace où l’enfance s’autorise à rêver autrement.

Le rythme du roman épouse celui de l’âge qu’il décrit : alternance d’élans et de découragements, d’exaltation et de fatigue morale. Rien n’est jamais figé. Même les certitudes vacillent. Lorsque Nina obtient enfin son propre piano, l’événement n’est pas traité comme un triomphe, mais comme un basculement intime : « Posséder cet instrument ajoute une dimension inestimable à son quotidien ».

Les filles n’est ni un roman nostalgique ni un manifeste. C’est un texte attentif, lucide, qui observe comment se forgent les premières loyautés, les premières fractures. Un récit où l’amitié n’adoucit pas le monde, mais permet, au moins, de l’affronter à deux.

