Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.

 

Le 09/01/2026 à 12:25 par Clotilde Martin

ActuaLitté

Depuis le 20 octobre, les Gaulois occupaient solidement les meilleures ventes. Mais la sortie en France du film La Femme de ménage, le 24 décembre dernier, a une nouvelle fois provoqué un spectaculaire rebond des ventes pour l'Américaine.

Résultat : elle reprend la première, la deuxième et la troisième place avec La Femme de ménage, La Femme de ménage voit tout et La Femme de ménage tome 2, Les secrets de la femme de ménage, écoulés respectivement à 35.888, 29.488 et 29.125 exemplaires.

Et ce n’est pas tout. À la cinquième place, avec 17.140 ventes, on retrouve La Femme de ménage tome 3, La femme de ménage se marie, suivie en sixième position de La Psy avec 16.551 lecteurs supplémentaires. Enfin, Le Boyfriend ferme la marche à la dixième place avec 10.189 ventes. Des titres traduits par Karine Forestier, publiés chez J’ai lu, à l’exception du Boyfriend, paru aux éditions City.

Qui reste-t-il encore dans ce classement ?

Nos chers Gaulois tiennent bon, mais reculent à la quatrième place, Astérix, tome 41 : Astérix en Lusitanie de Fabcaro, avec Didier Conrad au dessin, publié chez Hachette, comptabilise 19.278 albums vendus. Freida McFadden aurait-elle mis la main sur la potion magique dans laquelle Obélix est tombé quand il était petit ?

Le Prix Goncourt 2025 Laurent Mauvignier s’installe à la septième place, avec 15.083 lecteurs de plus pour La maison vide, publié chez Minuit. Juste derrière, Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain placent Instinct (Michel Lafon) en huitième position, avec 10.770 mangas vendus.

Enfin, l’ancien président incarcéré poursuit sa trajectoire dans le classement : Le Journal d’un prisonnier (Fayard) se maintient en neuvième position, totalisant 10.425 ventes pour Nicolas Sarkozy.

Un début d’année marqué par un fort ralentissement

Sur le plan global, la première semaine de l’année confirme le net tassement observé après les fêtes. Les ventes totales retombent à 5,12 millions d’exemplaires, tandis que le chiffre d’affaires s’établit à 66,96 millions €. Le recul est marqué par rapport à la semaine précédente, prolongeant le mouvement de décrue amorcé après le pic de fin d’année.

La structure du marché, en revanche, évolue peu. Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, concentrant un peu plus de la moitié des volumes comme du chiffre d’affaires. Les librairies suivent, avec environ un tiers des ventes en volume, et une part légèrement plus élevée en valeur. Les grandes surfaces alimentaires ferment la marche, avec une contribution plus réduite mais relativement stable.

Un schéma désormais bien installé : en ce début de mois de janvier, la contraction touche avant tout les volumes, sans remise en cause notable des équilibres entre circuits.

Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

Crédit image : La Femme de ménage, de Paul Feig (Hidden Pictures/Feigco Entertainment)

 

 

 

<