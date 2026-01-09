Meilleures ventes : qui a volé la potion magique d’Astérix ?

Pour démarrer 2026, La Femme de ménage ne se contente pas de dominer : elle écrase tout sur son passage. Ou plutôt, elle balaie le classement (du 29 décembre au 4 janvier). Les trois marches du podium sont occupées par une seule et même autrice, infatigable depuis plus d’un an : Freida McFadden.
Le 09/01/2026 à 12:25 par Clotilde Martin
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/01/2026 à 12:25
0
Commentaires
3
Partages
Depuis le 20 octobre, les Gaulois occupaient solidement les meilleures ventes. Mais la sortie en France du film La Femme de ménage, le 24 décembre dernier, a une nouvelle fois provoqué un spectaculaire rebond des ventes pour l'Américaine.
Résultat : elle reprend la première, la deuxième et la troisième place avec La Femme de ménage, La Femme de ménage voit tout et La Femme de ménage tome 2, Les secrets de la femme de ménage, écoulés respectivement à 35.888, 29.488 et 29.125 exemplaires.
Et ce n’est pas tout. À la cinquième place, avec 17.140 ventes, on retrouve La Femme de ménage tome 3, La femme de ménage se marie, suivie en sixième position de La Psy avec 16.551 lecteurs supplémentaires. Enfin, Le Boyfriend ferme la marche à la dixième place avec 10.189 ventes. Des titres traduits par Karine Forestier, publiés chez J’ai lu, à l’exception du Boyfriend, paru aux éditions City.
Nos chers Gaulois tiennent bon, mais reculent à la quatrième place, Astérix, tome 41 : Astérix en Lusitanie de Fabcaro, avec Didier Conrad au dessin, publié chez Hachette, comptabilise 19.278 albums vendus. Freida McFadden aurait-elle mis la main sur la potion magique dans laquelle Obélix est tombé quand il était petit ?
Le Prix Goncourt 2025 Laurent Mauvignier s’installe à la septième place, avec 15.083 lecteurs de plus pour La maison vide, publié chez Minuit. Juste derrière, Inoxtag, Basile Monnot et Charles Compain placent Instinct (Michel Lafon) en huitième position, avec 10.770 mangas vendus.
Enfin, l’ancien président incarcéré poursuit sa trajectoire dans le classement : Le Journal d’un prisonnier (Fayard) se maintient en neuvième position, totalisant 10.425 ventes pour Nicolas Sarkozy.
Sur le plan global, la première semaine de l’année confirme le net tassement observé après les fêtes. Les ventes totales retombent à 5,12 millions d’exemplaires, tandis que le chiffre d’affaires s’établit à 66,96 millions €. Le recul est marqué par rapport à la semaine précédente, prolongeant le mouvement de décrue amorcé après le pic de fin d’année.
La structure du marché, en revanche, évolue peu. Les grandes surfaces spécialisées demeurent le premier circuit de vente, concentrant un peu plus de la moitié des volumes comme du chiffre d’affaires. Les librairies suivent, avec environ un tiers des ventes en volume, et une part légèrement plus élevée en valeur. Les grandes surfaces alimentaires ferment la marche, avec une contribution plus réduite mais relativement stable.
Un schéma désormais bien installé : en ce début de mois de janvier, la contraction touche avant tout les volumes, sans remise en cause notable des équilibres entre circuits.
ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.
Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.
Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait.
À LIRE - Bustes de Tintin : la justice tranche définitivement en faveur des ayants droit
Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com.
Crédit image : La Femme de ménage, de Paul Feig (Hidden Pictures/Feigco Entertainment)
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 04/10/2023
411 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/10/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 02/10/2024
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 23/10/2025
48 pages
Hachette
10,90 €
Paru le 21/05/2025
106 pages
City Editions
4,90 €
Paru le 16/04/2025
416 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 28/08/2025
752 pages
Les Editions de Minuit
25,00 €
Paru le 20/11/2025
224 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 10/12/2025
216 pages
Fayard
20,90 €
Paru le 08/10/2025
392 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 03/12/2025
224 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/11/2025
64 pages
Editions Blake et Mortimer
17,50 €
Paru le 06/11/2025
252 pages
6,00 €
Paru le 09/10/2025
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 05/11/2025
391 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 20/08/2025
480 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 14/08/2025
464 pages
9,60 €
Paru le 02/10/2024
605 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 06/11/2025
347 pages
10,00 €
Paru le 21/08/2025
288 pages
Editions Gallimard
21,00 €
Paru le 02/01/2026
528 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 20/08/2025
768 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 05/11/2025
360 pages
Fayard
9,90 €
Paru le 16/04/2025
388 pages
City Editions
22,00 €
Paru le 09/09/2025
704 pages
Jean-Claude Lattès
25,90 €
Paru le 30/04/2025
426 pages
Albin Michel
18,90 €
Paru le 16/10/2024
142 pages
Payot
5,00 €
Paru le 01/10/2025
288 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 07/01/1972
186 pages
Editions Gallimard
7,60 €
Paru le 06/02/2025
416 pages
Editions du Sous sol
22,00 €
Paru le 21/11/2024
216 pages
Michel Lafon
10,95 €
Paru le 28/08/2025
560 pages
P.O.L
24,00 €
Paru le 05/02/2025
536 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
233 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 19/11/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 25/09/2025
592 pages
Robert Laffont
25,90 €
Paru le 21/05/2025
584 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 14/11/2025
192 pages
YELLOW EDITIONS
19,95 €
Paru le 06/03/2024
480 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 15/10/2025
312 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Editions Dupuis
15,95 €
Paru le 25/09/2025
423 pages
9,60 €
Paru le 02/01/2026
448 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 08/05/2025
256 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 09/04/2025
352 pages
J'ai lu
8,80 €
Paru le 07/05/2025
303 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 05/03/2025
448 pages
J'ai lu
8,60 €
Paru le 08/06/2016
128 pages
Editions de La Table Ronde
6,50 €
Paru le 24/09/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 21/08/2025
368 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 21/03/2018
32 pages
Flammarion
5,95 €
Paru le 02/01/2026
257 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 06/11/2025
546 pages
Editions Gallimard
10,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 08/10/2025
388 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 05/03/2025
568 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 27/09/2025
208 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 07/05/2025
542 pages
Collection Proche
9,70 €
Paru le 19/03/2025
384 pages
Marabout
9,90 €
Paru le 29/10/2025
48 pages
Bamboo Editions
11,90 €
Paru le 15/10/2025
48 pages
Casterman
12,95 €
Paru le 29/10/2025
392 pages
Fayard
23,90 €
Paru le 05/11/2025
216 pages
Editions Gallimard
24,90 €
Paru le 04/11/2025
207 pages
Allary Editions
26,00 €
Paru le 02/10/2025
635 pages
Charleston éditions
10,90 €
Paru le 12/11/2025
96 pages
Casterman
19,95 €
Paru le 04/04/2025
480 pages
Points
9,90 €
Paru le 09/10/2025
210 pages
Kurokawa
7,30 €
Paru le 02/10/2025
271 pages
Editions Gallimard
26,00 €
Paru le 08/10/2025
208 pages
Deman
25,90 €
Paru le 21/08/2024
144 pages
Editions Jouvence
8,95 €
Paru le 08/06/2023
432 pages
9,60 €
Paru le 03/12/2025
192 pages
Pika Edition
7,20 €
Paru le 02/10/2019
370 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 10/10/2025
294 pages
Seuil
20,90 €
Paru le 03/09/2025
669 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 30/04/2025
601 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 02/01/2026
455 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 20/08/2025
216 pages
Albin Michel
19,90 €
Paru le 01/10/2025
352 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 14/08/2025
452 pages
9,30 €
Paru le 25/09/2025
398 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 05/11/2025
416 pages
J'ai lu
12,00 €
Paru le 27/08/2025
250 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 23/04/2025
770 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 05/11/2025
96 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 14/09/2022
240 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 01/10/2025
350 pages
Fayard
19,00 €
Paru le 22/10/2025
360 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 02/05/2025
480 pages
9,60 €
Paru le 25/05/2023
312 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 10/09/2025
112 pages
Hachette
14,95 €
Paru le 03/10/2024
227 pages
Collection Proche
8,50 €
Paru le 13/09/2018
360 pages
8,10 €
Paru le 10/12/2025
189 pages
Fayard
21,90 €
Paru le 24/09/2025
318 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 24/04/2019
672 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,40 €
Paru le 05/02/2025
512 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/12/2025
48 pages
Ankama éditions
14,90 €
Paru le 01/10/2025
576 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 05/11/2025
80 pages
Drakoo
16,90 €
Paru le 02/01/2025
508 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 04/06/2025
544 pages
Hugo et Compagnie
8,90 €
Paru le 05/11/2025
224 pages
Futuropolis Gallisol Editions
29,00 €
Paru le 21/08/2025
204 pages
Philippe Rey
20,00 €
Paru le 21/08/2025
160 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 02/10/2024
382 pages
Hachette
24,95 €
Paru le 03/06/2020
660 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 18/09/2025
327 pages
8,90 €
Paru le 19/02/2009
221 pages
7,40 €
Paru le 17/01/2013
249 pages
9,00 €
Paru le 02/04/2025
384 pages
J'ai lu
8,40 €
Paru le 27/11/2025
456 pages
14,90 €
Paru le 27/08/2025
213 pages
Kennes
19,90 €
Paru le 05/11/2025
368 pages
HarperCollins France
19,50 €
Paru le 12/01/2024
795 pages
Hachette
20,00 €
Paru le 20/08/2025
384 pages
Hachette
19,95 €
Paru le 15/10/2025
332 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 05/11/2025
84 pages
Hachette
10,95 €
Paru le 16/10/2025
608 pages
Editions Gallimard
49,50 €
Paru le 02/01/2026
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 03/07/2013
203 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 05/11/2025
472 pages
Hugo et Compagnie
19,95 €
Paru le 01/10/2025
320 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 03/12/2025
192 pages
Nobi Nobi
7,20 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Dargaud
17,95 €
Paru le 08/10/2025
153 pages
Futuropolis Gallisol Editions
24,00 €
Paru le 09/10/2025
364 pages
Editions Les Escales
21,90 €
Paru le 14/08/2025
275 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 03/10/2025
301 pages
Points
8,95 €
Paru le 27/08/2025
128 pages
Hachette
15,95 €
Paru le 02/01/2026
576 pages
LGF/Le Livre de Poche
9,90 €
Paru le 02/10/2025
456 pages
Solar
24,95 €
Paru le 17/09/2025
288 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 02/01/2026
22 pages
Play Bac
14,90 €
Paru le 20/08/2025
506 pages
Jean-Claude Lattès
23,90 €
Paru le 28/05/2020
400 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 29/10/2025
80 pages
Casterman
20,00 €
Paru le 02/11/2012
176 pages
Editions Gallimard
6,20 €
Paru le 17/05/2018
160 pages
Editions Gallimard
8,95 €
Paru le 29/10/2025
192 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 01/10/2025
925 pages
Hachette
23,00 €
Paru le 30/05/2018
237 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,70 €
Paru le 04/05/2022
278 pages
Belin
2,95 €
Paru le 10/03/2021
190 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 23/10/2025
480 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 24/10/2025
60 pages
Seuil
6,90 €
Paru le 20/08/2025
312 pages
Rivages
9,50 €
Paru le 26/09/2007
822 pages
Société Biblique de Genève
2,50 €
Paru le 23/08/2017
218 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,40 €
Paru le 01/02/2018
128 pages
Editions Gallimard
2,00 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 18/09/2025
384 pages
Nathan
24,50 €
Paru le 01/10/2025
544 pages
Albin Michel
22,90 €
Paru le 06/02/2025
256 pages
Editions Gallimard
8,60 €
Paru le 04/01/2024
315 pages
Editions Gallimard
9,20 €
Paru le 24/09/2025
512 pages
Hachette
8,90 €
Paru le 13/11/2025
464 pages
Glénat
24,90 €
Paru le 05/11/2025
32 pages
Hachette
5,95 €
Paru le 07/11/2025
48 pages
Dargaud
12,95 €
Paru le 05/11/2025
56 pages
Delcourt
15,50 €
Paru le 23/02/1999
97 pages
Editions Gallimard
7,50 €
Paru le 19/05/2021
159 pages
Belin
3,70 €
Paru le 23/05/2024
80 pages
Mr Tan & Co
11,50 €
Paru le 20/08/2025
432 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 17/09/2025
101 pages
Actes Sud Editions
7,10 €
Paru le 25/09/2025
240 pages
Eyrolles
22,90 €
Paru le 14/06/2024
40 pages
Les Fourmis Rouges
14,90 €
Paru le 02/01/2026
428 pages
Points
9,90 €
Paru le 13/01/2012
190 pages
6,20 €
Paru le 29/10/2025
363 pages
City Editions
25,90 €
Paru le 13/11/2025
288 pages
Robert Laffont
20,50 €
Paru le 04/10/2023
144 pages
Marabout
4,95 €
Paru le 22/10/2020
368 pages
Editions Gallimard
37,50 €
Paru le 03/05/2023
384 pages
Hauteville
8,95 €
Paru le 02/01/2026
139 pages
Hachette
4,95 €
Paru le 15/05/2014
637 pages
9,60 €
Paru le 02/01/2025
336 pages
Editions Gallimard
9,50 €
Paru le 14/08/2025
384 pages
9,00 €
Paru le 19/10/2022
384 pages
J'ai lu
7,90 €
Paru le 07/05/2025
544 pages
J'ai lu
8,90 €
Paru le 02/01/2026
160 pages
LGF/Le Livre de Poche
7,90 €
Paru le 04/12/2014
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 13/11/2025
171 pages
Marabout
19,95 €
Paru le 03/07/2013
192 pages
Glénat
7,20 €
Paru le 21/08/2024
264 pages
LGF/Le Livre de Poche
8,90 €
Paru le 17/06/2020
763 pages
LGF/Le Livre de Poche
10,90 €
Paru le 03/04/2025
408 pages
9,30 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 06/06/2013
94 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 19/11/2025
72 pages
Glénat
17,00 €
Paru le 04/10/2023
208 pages
Deman
24,90 €
Paru le 01/10/2025
400 pages
Actes Sud Editions
23,80 €
Paru le 19/09/2013
95 pages
Tourbillon
12,00 €
Paru le 31/10/2025
64 pages
Lucky comics
16,00 €
Paru le 05/11/2025
124 pages
Bayard jeunesse
13,20 €
Commenter cet article