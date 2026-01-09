Après la libération, l’immortalité ? La deuxième vie de Boualem Sansal

Boualem Sansal brigue le fauteuil de Jean-Denis Bredin, décédé en 2021. Son nom figure parmi ceux des candidats déclarés pour ce siège, aux côtés du « Bélier ascendant Poissons, Saturne en Maison 2 du Taureau », Yves-Denis Delaporte, Jean-Yves Gerlat, ou l'essayiste négationniste Olivier Mathieu, qui ont déjà plusieurs fois postulé à des sièges d'immortels, mais aussi l'écrivain et critique belge Philippe Leuckx.

L’élection est fixée au jeudi 29 janvier 2026, la date limite de dépôt des candidatures ayant été arrêtée au jeudi 15 janvier. Un premier scrutin avait déjà eu lieu le 11 décembre, sans qu’aucun candidat n’obtienne la majorité requise, après plusieurs reports. Parmi les candidats, on comptait notamment Evelyne Bloch-Dano, autrice de nombreux ouvrages, dont L'âme sœur (Stock, 2021) ou Violette et Stella (Stock, 2024).

La France après la Belgique ?

La candidature de Boualem Sansal intervient dans un contexte particulier pour l’écrivain, âgé de 81 ans, qui a été incarcéré pendant près d’un an en Algérie. Il a retrouvé la liberté le 12 novembre, après avoir été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune.

En Algérie, Boualem Sansal était notamment poursuivi pour des prises de position jugées attentatoires à l’unité nationale, notamment après des propos tenus dans le média d’extrême droite Frontières sur le tracé des frontières algériennes, qu’il estimait défavorable au Maroc. Il est d'ailleurs toujours membre du comité directeur du média, à en croire la page « Qui sommes-nous » affichée par ce dernier.

Début décembre, l’Académie française avait déjà mis à l’honneur Boualem Sansal en lui remettant le prix mondial Cino del Duca. Cette distinction, attribuée au printemps, récompensait l’ensemble de son œuvre. L’écrivain avait par ailleurs reçu en 2015 le grand prix du roman de l’Académie française pour 2084, un roman inspiré de 1984 de George Orwell, distinction obtenue ex aequo avec Hédi Kaddour, rappelle l'AFP.

L'Académicien Jean-Christophe Rufin avait avancé la possibilité d’une entrée de Boualem Sansal à l’Académie française. L'écrivain franco-algérien a déjà été élu à l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique. L’institution a salué une œuvre indissociable de la liberté de création.

Cinq sièges vacants

En novembre, l’Académie française a élu deux nouveaux membres, les écrivains Florian Zeller et Éric Neuhoff, portant ainsi à 35 le nombre d’immortels occupant les 40 fauteuils de l’institution, dont 31 hommes et 4 femmes. Ces élections venaient s’ajouter à celles de Raphaël Gaillard, élu en 2024, et du prix Nobel de physique Alain Aspect, élu en 2025, respectivement aux fauteuils de Valéry Giscard d’Estaing et de René de Obaldia.

Outre le fauteuil numéro 3 de Jean-Denis Bredin, toujours vacant, quatre autres sièges ne sont pas encore ouverts à candidature : le 10 de Florence Delay, le 18 de Mario Vargas Llosa, le 20 d’Angelo Rinaldi, ainsi que le 27 de Pierre Nora, décédé le 2 juin dernier.

Fondée il y a près de quatre siècles, l’Académie française poursuit sa mission consistant à « donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences ».

Crédits photo : Boualem Sansal lors du 16ᵉ Festival international de littérature de Berlin, le 7 septembre 2016 (Christoph Rieger, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com