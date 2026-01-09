Team Démolition, un improbable duo imaginé par l'auteur Jonathan Tropper

Réalisé par Angel Manuel Soto (Blue Beetle), Team Démolition s'annonce comme un projet centré autour de ses deux acteurs principaux, Jason Momoa et Dave Bautista, qui sont à l'origine de l'idée du film, avec l'écrivain Jonathan Tropper.

Celui-ci a signé plusieurs ouvrages, traduits et publiés en France. Citons ainsi Le livre de Joe (trad. Nathalie Peronny, 10/18), Une dernière chose avant de partir (trad. Christine Barbaste, 10/18) ou encore C'est ici que l'on se quitte (trad. Carine Chichereau, 10/18).

Aux côtés des deux acteurs de blockbusters, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, ou encore Frankie Adams.

