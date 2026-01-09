Team Démolition, un improbable duo imaginé par l'auteur Jonathan Tropper

Les acteurs Jason Momoa et Dave Bautista forment la Team Démolition, dans le film homonyme destiné à la plateforme de streaming Amazon Prime Vidéo. Disponible à partir du 28 janvier, le long-métrage est écrit par l'auteur, scénariste et producteur américain Jonathan Tropper.
Le 09/01/2026 à 10:54 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/01/2026 à 10:54
0
Commentaires
3
Partages
Réalisé par Angel Manuel Soto (Blue Beetle), Team Démolition s'annonce comme un projet centré autour de ses deux acteurs principaux, Jason Momoa et Dave Bautista, qui sont à l'origine de l'idée du film, avec l'écrivain Jonathan Tropper.
Celui-ci a signé plusieurs ouvrages, traduits et publiés en France. Citons ainsi Le livre de Joe (trad. Nathalie Peronny, 10/18), Une dernière chose avant de partir (trad. Christine Barbaste, 10/18) ou encore C'est ici que l'on se quitte (trad. Carine Chichereau, 10/18).
Aux côtés des deux acteurs de blockbusters, Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, ou encore Frankie Adams.
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 03/03/2011
411 pages
10/18
9,50 €
Paru le 07/05/2014
356 pages
10/18
8,90 €
Paru le 03/03/2011
389 pages
10/18
9,50 €
Paru le 01/03/2011
370 pages
10/18
8,90 €
Paru le 03/03/2011
380 pages
10/18
8,90 €
Plus d'articles sur le même thème
Le réalisateur et vidéaste Joachim Olender a braqué sa caméra sur l'écrivain et philosophe Jean Louis Schefer (1938-2022) pour tenter de percer le mystère de son Académie des secrets, un cercle réunissant ses amis et collègues. L'incarnation d'une œuvre foisonnante, tournée vers l'étude de l'image, de la peinture au cinéma.
08/01/2026, 10:03
Denis Podalydès, de la Comédie-Française, tient le rôle du commissaire Maigret dans Maigret et le mort amoureux, le nouveau film de Pascal Bonitzer, adapté du roman de Georges Simenon Maigret et les vieillards.
07/01/2026, 08:00
Disney+ diffusera, à partir du 22 janvier prochain, une nouvelle série horrifique, The Beauty. Créée par Ryan Murphy et Matthew Hodgson, elle se base sur les bandes dessinées homonymes de Jeremy Haun et Jason A. Hurley, parues il y a quelques années.
06/01/2026, 10:42
Personnage créé par le scénariste Stan Lee et les dessinateurs Jack Kirby et Don Heck en 1964, Wonder Man est au centre d'une nouvelle série Marvel, dont la diffusion est prévue à partir du 28 janvier prochain sur Disney+. Yahya Abdul-Mateen II lui prête ses traits.
05/01/2026, 10:42
Véritable film générationnel, LOL, sorti en 2009, a marqué son époque. Cette comédie romantique réalisée par Lisa Azuelos, coécrite par cette dernière avec Nans Delgado, connaitra une suite, LOL 2.0, en salles le 11 février 2026.
02/01/2026, 11:12
Amazon Prime Vidéo creuse son sillon de la romance avec la diffusion annoncée d'un film italien, Love Me Love Me, tiré du roman homonyme de Stefania S., traduit en français par Solène Chrétien et publié par Hachette.
30/12/2025, 10:24
Amazon Prime Vidéo a révélé les premières images de sa série Young Sherlock, inspirée par les ouvrages jeunesse Les Premières Aventures de Sherlock Holmes de l'auteur britannique Andrew Lane. Hero Fiennes-Tiffin y incarne le jeune détective...
29/12/2025, 10:51
Christopher Nolan lève un peu plus le voile sur L’Odyssée. La première bande-annonce du prochain film du réalisateur britannique vient d’être dévoilée, confirmant l’ambition hors normes de cette adaptation très attendue du poème fondateur attribué à Homère.
23/12/2025, 11:00
En salles ce mercredi 24 décembre, Le Maître du kabuki, de Sang-il Lee, est basé sur le roman Kokuhō (Trésor national), de l'écrivain japonais Shūichi Yoshida. D'abord présenté en feuilleton dans le Asahi Shimbun, le texte, publié en recueil en 2025 au Japon, a rencontré un succès phénoménal.
22/12/2025, 11:31
Bande dessinée de Vincent Dugomier et Benoît Ers, publiée par les éditions Le Lombard, Les Enfants de la résistance devient un film, réalisé par Christophe Barratier (Les Choristes, La Guerre des boutons, Le Temps des secrets). Une première bande-annonce est diffusée, en attendant la sortie, le 11 février 2026.
19/12/2025, 10:57
Paru en août 2024 en France chez JC Lattès, Les Enfants du large, de Virginia Tangvald, est le récit d'une enquête familiale hors-norme, autour d'une figure paternelle qui l'est tout autant, le navigateur Peter Tangvald. L'autrice poursuit son travail, sur les écrans cette fois, avec un film en salles depuis ce mercredi 17 décembre.
18/12/2025, 10:29
Le prochain film de Steven Spielberg, Disclosure Day, révèle quelques-unes de ses images, quand sa sortie est prévue pour le 10 juin 2026. Le réalisateur retrouve, au scénario, l'écrivain David Koepp, avec lequel il avait imaginé les deux premiers épisodes de la saga Jurassic Park et, tiens donc, La Guerre des mondes, en 2005...
17/12/2025, 09:40
France Télévisions annonce enfin la diffusion de la série en six épisodes, tirées du livre de Franck Thilliez, Il était deux fois. Créée et réalisée par Eric Delafosse France Jacquet, elle promet un ryhtme haletant… et de terribles souvenirs.
16/12/2025, 17:29
En salles à partir de ce mercredi 17 décembre, La Fabrique des monstres, de Steve Hudson et Toby Genkel, adapte pour les fêtes quelques ouvrages jeunesse. En effet, son scénario s'appuie sur la série P'tit Cousu, de Guy Bass, publiée en France par Bayard Jeunesse dans une traduction de Marie-Hélène Delval.
16/12/2025, 09:41
Le distributeur Carlotta Films annonce la sortie au cinéma, ce 17 décembre, d'une version restaurée du chef-d’œuvre de Marcel Carné, Le Quai des brumes. Ce film culte est le fruit de la troisième collaboration entre le réalisateur et le poète, ici scénariste, Jacques Prévert.
15/12/2025, 09:39
Les premières images de Supergirl, le prochain blockbuster super-héroïque de Warner Bros., donnent un aperçu de l'ambiance et de l'allure de Milly Alcock, une fois vêtue du fameux costume rouge et bleu. La sortie du film est pour l'instant prévue pour le 24 juin 2026.
12/12/2025, 09:48
Les tortues mangeuses de pizza partiront pour une nouvelle mission en 2026, et les joueurs et joueuses pourront être aux premières loges, à condition de posséder un casque de réalité virtuelle MetaQuest. TMNT: Empire City laissera le choix entre infiltration et combat endiablé.
11/12/2025, 09:29
En salles ce mercredi 10 décembre, Love Me Tender, d'Anna Cazenave Cambet, adapte à l'écran le roman de Constance Debré, paru en janvier 2020 chez Flammarion et salué par le Prix Les Inrocks du roman français.
10/12/2025, 10:53
Paru en 2015 aux éditions Sabine Wespieser, Amours, de Léonor de Récondo, a fasciné le réalisateur et scénariste Jérôme Bonnell dès sa parution. Mais le projet d'adaptation a nécessité plusieurs années pour se concrétiser. La Condition sera en salles à partir de ce mercredi 10 décembre.
08/12/2025, 10:14
Universal Pictures présente les premières images du Son des souvenirs, un long-métrage d'Oliver Hermanus dont la sortie en salles est prévue pour le 25 février 2026. Le scénario se base sur deux nouvelles de l'auteur américain Ben Shattuck.
05/12/2025, 09:48
Sur les écrans ce mercredi 3 décembre, Fuori, de Mario Martone, raconte l'emprisonnement de l'écrivaine italienne Goliarda Sapienza dans la prison romaine de Rebibbia, suite à un vol de bijoux. Là, elle rencontre plusieurs femmes qui deviendront des amies et des inspirations pour son œuvre.
03/12/2025, 10:07
Paru en mars 2019 aux éditions Grasset, Dites-lui que je l’aime, signé par Clémentine Autain, permettait à cette dernière d'explorer sa relation avec sa mère, Dominique Laffin, morte en 1985 à l'âge de 33 ans. L'actrice et cinéaste Romane Bohringer a adapté son livre, pour finalement explorer elle-même sa relation avec sa propre mère.
02/12/2025, 09:52
Tandis que le tome 29 de la série Jujutsu Kaisen est attendu en librairie pour le 8 janvier 2026, le manga de Gege Akutami s'invite au cinéma à l'occasion de la saison 3 de l'adaptation animée. Jujutsu Kaisen : Exécution sera dans certaines salles, à partir du 6 décembre prochain.
01/12/2025, 10:15
Paru en 2009 en version originale et l'année suivante en France, aux éditions Gallmeister dans une traduction de Laura Derajinski, Sukkwan Island a marqué la critique et le public, remportant le Prix Médicis du roman étranger. Vladimir de Fontenay en propose une adaptation cinématographique, le 18 février 2026 en salle.
28/11/2025, 12:38
Carlotta Films annonce la ressortie d'un film du réalisateur taïwanais Hou Hsiao-hsien, ce mercredi 26 novembre. Un été chez grand-père (1984) confirme son intérêt pour un cinéma d'auteur, plus personnel et poétique, tandis qu'il est assisté, au scénario, par la romancière Chu T'ien-wen.
27/11/2025, 09:54
Paru en français en 2019 dans une traduction de Clément Baude, chez Actes Sud, le roman La place du mort, de l'écrivain américain Jordan Harper, est devenu un film. Diffusé par Amazon Prime Vidéo, il réunit Taron Egerton, Ana Sophia Heger, Rob Yang ou encore John Carroll Lynch.
26/11/2025, 09:55
14 ans après le film Sur la piste du Marsupilami, réalisé par Alain Chabat en 2012, Philippe Lacheau essaiera à son tour de transposer l'énergie du personnage créé par André Franquin en 1952 sur le grand écran. Marsupilami est annoncé en salles pour le 4 février 2026.
25/11/2025, 10:18
À peine publié, déjà adapté : Lever de soleil sur la moisson, préquelle à la saga Hunger Games de Suzanne Collins, s'annonce au cinéma le 25 novembre 2026. Au casting, Joseph Zada, Whitney Peak, ou encore Mckenna Grace.
24/11/2025, 09:28
Pas de répit pour Astérix et Obélix. Quelques semaines après la parution de l'album Astérix en Lusitanie, une nouvelle aventure s'annonce déjà pour les deux Gaulois, au cinéma, cette fois. M6 Studio présente ainsi les premières images d'Astérix : Le Royaume de Nubie, prévu en salles pour Noël 2026.
21/11/2025, 11:40
HBO Max diffusera, à partir du 11 décembre prochain, la mini-série Belphégor, qui s'appuie sur les écrits d'Arthur Bernède (1871-1937). Une « relecture moderne » menée par l'actrice Shirine Boutella, remarquée, notamment, dans la série Lupin, proposée par Netflix.
20/11/2025, 09:42
Amazon Prime Vidéo poursuit son exploration de la romance contemporaine avec une nouvelle adaptation, Dis-le moi tout bas. Diffusé à partir du 12 décembre prochain, le film se base sur les livres homonymes de Mercedes Ron.
19/11/2025, 11:19
Le parcours de Franz Kafka retracé sur grand écran : la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland (L'Ombre de Staline, Green Border) a tourné sa caméra vers l'écrivain, à l'occasion d'un biopic. Le film est en salles à partir de ce mercredi 19 novembre.
18/11/2025, 09:35
Un nouveau classique de la littérature française se retrouve au cinéma, et non des moindres. Le réalisateur Éric Besnard (Délicieux, Les choses simples, Louise Violet) adapte Les Misérables de Victor Hugo, en se concentrant plus particulièrement sur la figure de Jean Valjean.
17/11/2025, 11:04
Grand Prix du Roman de l'Académie française, Le Mage du Kremlin, de Giuliano da Empoli (Gallimard), fut aussi l'un des succès de l'année 2022. Son adaptation au cinéma s'annonce, avec de premières images. Paul Dano, Alicia Vikander et Jude Law sont au casting.
14/11/2025, 09:53
Miranda, Andy, Emily et Nigel, personnages du film Le Diable s'habille en Prada (2006) seront tous de retour pour une suite, dont la sortie est prévue pour le 29 avril 2026 en France. De premières images ont été dévoilées, avec le réalisateur David Frankel derrière la caméra, à nouveau.
13/11/2025, 09:52
Ce mercredi 12 novembre, le très endurant Détective Conan entame une nouvelle enquête au cinéma, avec le film Détective Conan : La Mémoire Retrouvée. Le personnage créé par Gōshō Aoyama évolue cette fois dans un long-métrage réalisé par Katsuya Shigehara.
12/11/2025, 12:52
Autres articles de la rubrique Vidéos
À première vue, il s’agit d’une librairie comme tant d’autres, dédiée aux livres et à la lecture. Pourtant, quelques minutes suffisent pour comprendre que cet établissement, repose sur un modèle radicalement différent des usages habituels du commerce du livre...
13/12/2025, 12:44
« Un écrivain, c’est quelqu’un qui travaille la langue », affirme Anne Alombert d’une voix calme et précise, invitée de France Culture dans l’émission Questions du soir. Selon la philosophe, l’acte d’écrire ne consiste pas à produire du texte, mais à « transformer la langue » — et, ce faisant, « nos manières de voir le monde ».
31/10/2025, 09:49
Titulaire d’un Master en philosophie et très amateur de Nietzsche, Dan Duchateau s’est lancé dans une aventure très concrète : présenter 72 philosophes et leurs idées en une soixantaine de secondes. Un dernier pas pour les retardataires alors que le bac de philo démarre ce 16 juin…
15/06/2025, 09:45
Dans les années 1960, le célèbre acteur français Louis de Funès envisageait de porter à l'écran les aventures d'Astérix le Gaulois, avec une distribution prestigieuse comprenant Lino Ventura dans le rôle d'Obélix et Jean Gabin dans celui de Jules César. Un projet ambitieux qui ne vit jamais vu le jour... Mais à l'ère d'internet et de l'IA, tout devient envisageable...
17/02/2025, 11:14
Installée depuis 2017 en haut du Mont Cassel où s’étend un ciel immense jusqu’à la Mer du Nord, Marion Pédebernade (aka Waii-Waii) développe dans son atelier une démarche spontanée autour des images qui l’obsèdent, comme des réminiscences.
31/01/2025, 12:04
#MichelePedinielli - À l’approche de la sortie du prochain roman de Michèle Pedinielli, Un seul oeil, les éditions de l’Aube dévoilent trois vidéos de ce cinquième volet. À paraître le 24 janvier, le roman prolonge les aventures de la détective Ghjulia Boccanera.
10/01/2025, 16:16
Du 2 au 4 octobre 2024, le CEATL (Conseil européen des associations de traducteurs littéraires) a organisé les toutes premières Rencontres européennes de la traduction littéraire, dans le cadre du programme Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024. Les vidéos des différentes tables rondes sont désormais disponibles intégralement en ligne.
08/11/2024, 10:01
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Pour la 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne, les lecteurs et lectrices ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour faire un choix parmi les 5 œuvres sélectionnées.
Au cœur de la bête, de Lorrain Voisard (D’en bas) promet une expérience des plus étranges, à la découverte d’une zone peu connue : un abattoir de campagne.
21/10/2024, 10:00
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Et ils ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour voter. Peut-être que leur cœur penchera pour Histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, de Catherine Lovey (Éditions Zoé)...
21/10/2024, 09:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – Une singularité, premier roman de Bastien Hauser, déjà dans la course pour remporter le Prix du livre de la Ville de Lausanne. Et pour décrocher le titre de lauréat, son auteur compte sur le public, unique juge du prix.
21/10/2024, 08:30
PrixdulivredelavilledeLausanne25 – La 11e édition du Prix du livre de la Ville de Lausanne a invité ses lecteurs à récompenser le titre de leurs choix parmi une présélection de 5 ouvrages. Parmi eux, Marc Agron, et La vie des choses (La Veilleuse, 2024).
21/10/2024, 08:00
Le Musée de la bande dessinée de Bruxelles, en Belgique, convie les visiteurs à un voyage dans le temps. Soit un siècle de 9e art belge, à remonter dans un parcours inédit, sous le commissariat de Daniel Couvreur, journaliste et historien de la bande dessinée, et avec une scénographie réalisée par le Studio Golem, le tout coordonné par Les Drôles et Cie.
11/10/2024, 15:01
« On comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d’autres domaines que la destruction. » Voilà ce qu’écrivait Jean Giono en 1953, dans son texte L’homme qui plantait des arbres. Un récit écologiste bien avant l’heure, histoire d’un berger qui inspira au réalisateur québécois Frédéric Back un court-métrage en 1986.
05/10/2024, 16:48
Disparue le 5 août 2023 à l'âge de 94 ans, Hélène Carrère d'Encausse laisse derrière elle la bibliographie d'une spécialiste de la Russie, mais aussi l'héritage d'une membre de l'Académie française (élue en 1990), dont elle fut secrétaire perpétuel pendant plus de deux décennies. Ses collègues académiciens lui rendent un nouvel hommage, en vidéo.
02/10/2024, 10:31
Voici l’heure de la Justice League version heavy metal : l’artiste Alexander Vashchenko, qui s’amuse régulièrement avec les super héros, propose une vidéo réinterprétant un classique du groupe Metallica. Master of Puppets, version DC Comics, voilà qui vaut son pesant de cacahuètes.
30/08/2024, 10:24
EcrivainLaSerie – Tom Connan semble toujours en errance s’agissant de ses ambitions professionnelles. Celui qui hésitait récemment à renoncer à la littérature blanche pour se lancer dans le polar, par opportunisme commercial, évoque maintenant la possibilité de tout arrêter…
13/08/2024, 16:08
EcrivainLaSerie – Tom Connan n’a pas fini de douter. Après avoir hésité sur le choix de la première ou de la troisième personne, pour l’écriture de son texte, puis entre le passé et le présent, voilà que notre laborieux auteur cherche à changer de genre. De genre littéraire, s’entend.
20/07/2024, 18:08
En 1993, l'acteur et réalisateur écossais Peter Capaldi signe un court métrage audacieux et original intitulé Franz Kafka's It's a Wonderful Life. Ce film allie comédie absurde et surréalisme : un scénario ingénieux au service d'une mise en scène inventive. Capaldi, alors principalement connu pour ses talents d'acteur, montrait ici une facette méconnue de son talent.
13/07/2024, 16:50
EcrivainLaSerie – Si l’on reproche parfois aux maisons d’édition de publier trop de livres, on ne saurait accabler Tom Connan qui, dans la série L’Écrivain, ne cesse de reporter la remise de son manuscrit à son éditeur. Dans ce cinquième épisode intitulé « Je est un autre », l’auteur-comédien hésite à reprendre la totalité de son texte pour l’écrire à la troisième personne plutôt qu’à la première… Opération délicate, s’il en est.
08/07/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – Tom Connan ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il s’agit de se moquer de son propre métier : écrivain. Mais d’ailleurs, en est-ce vraiment un ? À défaut de nous donner une réponse claire, l’auteur-comédien semble avoir besoin de moments de décompression.
19/06/2024, 10:30
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan poursuit son épopée humoristico-littéraire avec sa série L’Ecrivain. Disponible en accès libre sur Connan TV, le programme évoque les nombreuses questions que se pose un auteur au fur et à mesure de l’écriture de son texte… jusqu’à l’absurde.
10/06/2024, 16:00
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan s’est lancé dans l’aventure d’une série, avec humour. Dans L’Ecrivain, son programme court disponible en accès libre sur Connan TV, il met en scène les heurs et malheurs du métier d’auteur.
30/05/2024, 17:28
EcrivainLaSerie – L’auteur et comédien Tom Connan se lance dans la série. Dans L’Écrivain, un programme court au ton caustique, il interprète un auteur paresseux et désabusé. La série est sortie mercredi sur Connan TV. Les différents épisodes seront à retrouver sur ActuaLitté...
21/05/2024, 11:24
Le très prolifique réalisateur Wes Anderson, disposant sans doute d'un peu trop de temps libre, a accepté la commande de la société Montblanc, à l'occasion du centenaire de l'iconique stylo Meisterstück. Fait assez rare pour être souligné, il apparait lui-même dans ce très court-métrage...
15/05/2024, 14:57
Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, qui se poursuit jusqu'au 24 mars prochain, MC Solaar a été convié par l'Institut de France pour rendre un hommage à cet outil indispensable, que le rappeur manie avec brio...
20/03/2024, 09:24
AnniversaireXIII – Au commencement était un corps, trouvé sur le rivage et sacrément malmené. Jean Van Hamme et William Vance inventent XIII, ainsi baptisé de par le tatouage sur sa clavicule. Après une prépublication dans le magazine Spirou, la BD sort en 1984, sans laisser présager du succès phénoménal qu’elle connaîtra.
31/01/2024, 10:38
Avec Les Thermopyles, à paraître ce 24 janvier chez Delcourt, les deux auteurs mettent un point final à leur fresque, avec cinq tomes qui se dévorent d’une traite. D’ailleurs… comment appelle-t-on une oeuvre en cinq volumes, hein ?
23/01/2024, 12:43
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du XXe siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
30/11/2023, 09:14
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
28/11/2023, 14:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Obscures, fantastiques, et musique, Patrick Baud, sur sa chaîne Axolot, guide l'auditeur vers un état de méditation et l'invite dans le monde des rêves.
28/11/2023, 14:00
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
27/11/2023, 10:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Sélectionnées pour leur ambiance nocturne, ces récits naviguent entre réalité et fantastique.
27/11/2023, 08:20
Jean Cocteau, artiste multidisciplinaire français, était célèbre pour son influence majeure dans les milieux littéraires, cinématographiques et artistiques du 20e siècle. Ses œuvres, marquées par une créativité onirique et un style avant-gardiste, ont grandement contribué à la modernité de l'art français.
22/11/2023, 15:15
LaBibledubizarre – « Les Histoires de Nuit, ce sont des nouvelles ou des récits courts que j'aime particulièrement, et que j'avais envie de partager avec vous en les lisant. » Selectionnées spécifiquement pour une narration nocturne, ces récits, à la fois étranges, sombres et fantastiques, naviguent entre deux univers.
22/11/2023, 15:00
Commenter cet article