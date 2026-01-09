Il y a des livres qui s’ouvrent comme une porte familière — et qui, sans prévenir, vous emmènent bien plus loin que prévu. La maison du bonheur commence ainsi, dans l’apparente douceur d’un quotidien recomposé, avant de glisser, lentement mais sûrement, vers un récit de bascule. Une histoire racontée à hauteur d’homme, depuis l’intérieur d’une famille qui se croyait solide.

Le narrateur décrit d’abord un lieu, presque un refuge. « C’est une maison de ville récente, à la façade blanche, insérée entre deux pavillons plus anciens ». Chaque pièce devient une balise affective, chaque enfant une trajectoire singulière. Anton, David, Élias, Youma : « quatre chambres — une pour chaque enfant de cette famille recomposée ». Le texte s’attarde, prend le temps, s’ancre dans la matière du réel. Tout semble à sa place. Du moins en surface.

La narration, à la première personne, s’installe dans une confidence continue. « Je le revois, à six ou sept ans, immobiles à côté du cimetière ». Les souvenirs se superposent, sans hiérarchie, comme si la mémoire refusait l’ordre. Les interactions familiales, parfois tendres, parfois heurtées dessinent un équilibre fragile. « Elle réclamait notre confiance et la trahissait chaque fois que nous la lui accordions ». Rien n’est idéalisé. Tout circule.

Puis vient la rupture. Brutale, irrévocable. « Ce repas en famille du premier dimanche de juin 2020 […] constitue au contraire notre ultime souvenir avant le basculement ». À partir de là, le récit change de rythme. Le temps s’épaissit, s’alourdit. « La radio a révélé dans sa poitrine une tumeur affolante ». La maladie s’impose, envahit chaque phrase, chaque pensée.

L’écriture épouse ce bouleversement. La syntaxe s’allonge, s’emballe parfois, comme pour retarder l’impact. « Nous voilà embarqués / Bien contre notre gré / Dans une sale traversée ». Le journal devient journal de bord, le père chroniqueur d’une épreuve qu’il ne maîtrise pas. Les dialogues, souvent directs, injectent une vitalité paradoxale : « La sophro, la sophro, ça défonce moins que la chimio. » L’humour surgit là où on ne l’attend pas, comme un réflexe de survie.

La relation entre les personnages se redéfinit dans l’urgence. Les parents s’ajustent, les frères protègent, la parole circule autrement. « Tu es plus que prête. Personne n’est plus prêt que toi à affronter cette tempête ». Le texte ne cherche jamais l’effet. Il avance, simplement, porté par une sincérité sans apprêt.

La maison du bonheur n’est ni un récit de maladie ni un manifeste sur la résilience. C’est le portrait d’une famille confrontée à l’inacceptable, raconté avec une justesse rare. Un livre qui rappelle, sans emphase, que le bonheur n’est pas un état stable, mais une construction fragile — parfois menacée, parfois lumineuse, toujours profondément humaine.