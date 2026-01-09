J’t’aime encore : avec Roxane Bouchard quand l’amour ordinaire devient extraordinaire

« Vous marchez vers le théâtre. Avec elle. » La narration à la deuxième personne place le lecteur au cœur du couple, dans un présent continu où chaque geste compte. Ce « vous » n’est pas un artifice : il devient un espace commun, un lieu d’identification immédiate. Le récit progresse ainsi, par scènes du quotidien, par pensées fugaces, par souvenirs reformulés. « Quand vous lui demandez “M’aimes-tu ?”, elle répond, distraite : “Oui, oui, bien sûr.” » Rien de dramatique en apparence, mais déjà une nuance : l’amour est là, oui, mais déplacé, dilué, installé autrement.

La trame repose sur cette transformation lente du sentiment. Aimer, ici, n’est plus un élan, mais un choix. « Vous aimez la routine. Le travail, la maison, les enfants. » Le narrateur revendique cette stabilité, presque à contre-courant d’un imaginaire amoureux fondé sur l’intensité. Il se décrit comme un résistant : « Vous faites partie des résistants, de ceux qui porteront leur famille en trophée. » La formule est à la fois ironique et profondément sincère. Elle dit la fierté de tenir, malgré l’usure.

Les interactions entre les personnages donnent toute sa chair au texte. La femme aimée est regardée sans complaisance, mais avec tendresse : « Ce ne sont pas des rides, mais des gravures ciselées par des orfèvres minutieux. » Le corps devient archive, mémoire du temps partagé. À l’opposé, Isabelle incarne une tentation, une autre version de soi : « Quand Isabelle parle, c’est un chant ; quand Isabelle bouge, c’est un tango. » Elle n’est pas idéalisée comme une solution, mais comme une hypothèse — celle de la fuite, du renouveau factice.

Marjolaine, elle, concentre les tensions. Elle doute, compare, s’inquiète. Le narrateur l’observe sans la juger, conscient de sa propre fragilité. « Des fois, faut mettre les choses en perspective. » Cette phrase, presque anodine, revient comme un principe de survie. Rien n’est ni simple ni définitif. Tout se négocie.

L’écriture joue un rôle central dans cette impression de proximité. Le style est souple, oral, traversé de listes, d’ellipses, de ruptures de rythme. « Les toasts. Le pain doré. Les omelettes. » Ces accumulations disent la répétition, mais aussi le réconfort. Les dialogues surgissent sans emphase, souvent drôles, parfois abrupts. La métaphore de la permaculture irrigue l’ensemble : « On bâtit un… permajardin. » Aimer devient un travail lent, attentif, jamais spectaculaire.

Le rythme alterne longues phrases introspectives et notations brèves, presque suspendues. « Une minute trente secondes. Le temps que durait la cassette de mon répondeur. » Le temps amoureux se mesure ici en détails minuscules, en attentes silencieuses. Rien n’est héroïque, tout est décisif.

J’t’aime encore ne cherche pas à réinventer l’amour. Il le regarde tel qu’il est, après les promesses, après l’euphorie. Et c’est précisément là que le texte touche juste. « C’est étonnant, les choix qu’on fait. » Rester, continuer, ajuster — le livre rappelle que la fidélité, loin d’être un renoncement, peut devenir une forme d’audace tranquille. Une façon de tenir debout, ensemble.

Par Nicolas Gary

