Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils

Âgé de 21 mois, Nkanu Nnamdi est mort ce mercredi 7 janvier des suites d'une courte maladie, précise le message diffusé au nom de la famille par l'agence GLG Communications. « Aucun autre commentaire public ne sera fait, et nous remercions le public et les médias de respecter leur besoin d'intimité au cours de cette période difficile. »

Chimamanda Ngozi Adichie et Ivara Esege se sont mariés en 2009 et ont célébré la naissance d'une fille en 2016, époque à laquelle l'écrivaine signa Chère Ijeawele ou Un manifeste pour une éducation féministe (trad. Marguerite Capelle, Gallimard), un essai destiné à son amie Ijeawele, jeune mère également.

En 2024, le couple annonçait la naissance de jumeaux, nés par une gestation pour autrui.

Bola Tinubu, le président de la République fédérale du Nigeria, a exprimé ses condoléances, indiquant « qu'aucun chagrin n'est plus grand que celui consécutif à la perte d'un enfant », expérience qu'il a lui-même vécue, précise-t-il dans un message publié sur le réseau social X.

Chimamanda Ngozi Adichie est l'une des autrices nigérianes les plus lues au monde, ainsi qu'une figure féministe largement connue et reconnue. Elle s'est fait connaitre pour son engagement en 2014, avec la publication de Nous sommes tous des féministes (trad. Mona de Pracontal et Sylvie Schneiter, Folio) et s'exprime régulièrement sur les droits des femmes et les injonctions sexistes qui les frappent.

À LIRE - Quel est le meilleur livre de ce premier quart de siècle ?

Elle est également romancière, autrice, entre autres, de L'Autre Moitié du soleil (trad. Mona de Pracontal, Gallimard, 2008) et d'Americanah (trad. Anne Damour, Gallimard, 2015). Plus récemment, elle a publié L'Inventaire des rêves (trad. Blandine Longre, Gallimard, 2025).

Photographie : Chimamanda Ngozi Adichie, en 2017 (Howard County Library System, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com