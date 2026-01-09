Dévastée”, l'autrice Chimamanda Ngozi Adichie annonce le décès de son jeune fils

L'autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie et son époux, le docteur Ivara Esege, ont fait part du décès de l'un de leurs jumeaux, Nkanu Nnamdi, à l'âge de 1 an, des suites d'une maladie. « La famille est dévastée par cette perte incommensurable et nous demandons au respect de leur vie privée tout au long de cet épisode douloureux », précise le message.
Le 09/01/2026 à 11:17 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
09/01/2026 à 11:17
0
Commentaires
3
Partages
Âgé de 21 mois, Nkanu Nnamdi est mort ce mercredi 7 janvier des suites d'une courte maladie, précise le message diffusé au nom de la famille par l'agence GLG Communications. « Aucun autre commentaire public ne sera fait, et nous remercions le public et les médias de respecter leur besoin d'intimité au cours de cette période difficile. »
Chimamanda Ngozi Adichie et Ivara Esege se sont mariés en 2009 et ont célébré la naissance d'une fille en 2016, époque à laquelle l'écrivaine signa Chère Ijeawele ou Un manifeste pour une éducation féministe (trad. Marguerite Capelle, Gallimard), un essai destiné à son amie Ijeawele, jeune mère également.
En 2024, le couple annonçait la naissance de jumeaux, nés par une gestation pour autrui.
Bola Tinubu, le président de la République fédérale du Nigeria, a exprimé ses condoléances, indiquant « qu'aucun chagrin n'est plus grand que celui consécutif à la perte d'un enfant », expérience qu'il a lui-même vécue, précise-t-il dans un message publié sur le réseau social X.
Chimamanda Ngozi Adichie est l'une des autrices nigérianes les plus lues au monde, ainsi qu'une figure féministe largement connue et reconnue. Elle s'est fait connaitre pour son engagement en 2014, avec la publication de Nous sommes tous des féministes (trad. Mona de Pracontal et Sylvie Schneiter, Folio) et s'exprime régulièrement sur les droits des femmes et les injonctions sexistes qui les frappent.
À LIRE - Quel est le meilleur livre de ce premier quart de siècle ?
Elle est également romancière, autrice, entre autres, de L'Autre Moitié du soleil (trad. Mona de Pracontal, Gallimard, 2008) et d'Americanah (trad. Anne Damour, Gallimard, 2015). Plus récemment, elle a publié L'Inventaire des rêves (trad. Blandine Longre, Gallimard, 2025).
Photographie : Chimamanda Ngozi Adichie, en 2017 (Howard County Library System, CC BY-NC-ND 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L'auteur américano-canadien Robert Munsch, âgé de 80 ans, a pris ses dispositions : diagnostiqué d'une affection chronique neurodégénérative en 2021, il a depuis largement planifié ce que deviendrait son œuvre après sa disparition. Dans un entretien accordé à CBC, il explique qu'une cinquantaine d'ouvrages paraitront de manière posthume, à un rythme régulier.
08/01/2026, 11:42
La Charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques, qui porte sur les émoluments liés aux différentes activités qu'ils peuvent exercer, bénéficie d'une nouvelle version, pour 2026. Conçue et réalisée dans le cadre des États Généraux des Écrivaines et des Écrivains de Théâtre, elle est diffusée par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre.
08/01/2026, 10:08
Auteur, concepteur et directeur de la Semaine de la Pop Philosophie, Jacques Serrano est décédé le 28 décembre 2025 à Marseille, à l'âge de 71 ans. Cofondateur de l'association Les Rencontres Place Publique en 1994, il avait imaginé La Semaine de la Pop Philosophie en 2009, pour associer réflexion philosophique et culture populaire.
06/01/2026, 08:59
Le botaniste et écrivain français Francis Hallé est mort le 31 décembre 2025 à 23h à l’âge de 87 ans, à son domicile de Montpellier, a annoncé l’association qui porte son nom. Scientifique de terrain reconnu pour ses travaux sur les forêts tropicales primaires, il a aussi marqué le paysage intellectuel français par une œuvre abondante mêlant science, réflexion philosophique et écriture accessible, dans laquelle il a défendu une approche sensible et rigoureuse du monde végétal.
05/01/2026, 14:08
Les éditions ABAK annoncent l’arrivée de l’écrivain Benoît Boutefeu dans leur catalogue. Cadre supérieur de la fonction publique ayant exercé dans plusieurs ministères, il est installé en région bordelaise. Son troisième roman paraîtra au deuxième trimestre 2026.
05/01/2026, 11:06
Frédéric Doré s’empare d’une énigme capotienne : les chapitres fantômes de Prières exaucées, jamais retrouvés. Dans L’Ami secret, à paraître début janvier chez Buchet-Chastel, il lance un narrateur rockeur sur la piste du manuscrit perdu, de New York à Cuba. Entre enquête littéraire et voyage intime, le roman dialogue avec les fractures et la légende de Truman Capote.
02/01/2026, 14:26
Les éditions Syllepse nous apprennent le décès de Mohammed Harbi, survenu le 1er janvier 2026, à l’âge de 92 ans. Historien majeur de l’Algérie contemporaine, acteur direct de la lutte de libération nationale, intellectuel engagé en faveur de la démocratie et de l’autogestion, il aura traversé le XXᵉ siècle algérien sans jamais se départir d’une exigence critique et politique.
02/01/2026, 11:47
Dans ce texte, Dominique Fabre revient sur ses années d’enseignement et sur les visages de ses anciens élèves, croisés au fil du temps. Entre souvenirs de classe, trajectoires de vie et dialogues ordinaires, se dessine une méditation douce-amère sur l’âge, le travail et les illusions. Ces rencontres anodines deviennent matière littéraire, lente et précise. Elles forment le cœur de La jeunesse est un cœur qui bat.
31/12/2025, 11:13
À partir du procès de Peter Cherif, commanditaire de l’attentat de Charlie Hebdo, Natacha Wolinski interroge ce que peut la langue face à la violence et au deuil. Comment écrire quand tout a déjà été dit, comment trouver une voix qui soit la sienne ? En dialogue avec Anna Akhmatova et Hélène Cixous, elle raconte la naissance d’Endormir l’orage. Un texte où la poésie devient réponse, cadence et résistance.
31/12/2025, 10:49
Une femme qui « a tué sa maîtresse de neuf coups de couteau de cuisine » et « a probablement agi dans une crise de démence », comme l’indique un quotidien suisse en janvier 1968, appartient à un monde plus grand que celui où l’enferment, comme une deuxième prison, les mots de l’information pure.
30/12/2025, 15:51
Les éditions L’Atalante et Au diable vauvert ont la tristesse de faire part du décès brutal de Pierre Bordage, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le 26 décembre 2025, à l'âge de 70 ans.
29/12/2025, 16:09
Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.
29/12/2025, 12:49
Francis Marmande est mort à Paris le 25 décembre 2025, à l'âge de 80 ans. Écrivain, critique littéraire et musical, musicien de jazz, journaliste, il aura occupé pendant près d’un demi-siècle une place singulière dans le paysage intellectuel français, à la croisée de la littérature, de la musique et de la pensée politique.
29/12/2025, 11:35
La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.
26/12/2025, 10:32
Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien.
23/12/2025, 17:41
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le magazine Fluide Glacial nous apprend le décès d’Édika, de son vrai nom Edouard Karali, survenu le 16 décembre 2025, à l’âge de 85 ans. La rédaction dit « pleure[r] la disparition de l’un de ses auteurs phares et d’une figure majeure du monde de la bande dessinée », tout en se disant « surtout dévastée » par « la perte d’un ami ».
16/12/2025, 20:15
Érudit, éditeur, journaliste, collectionneur d’images et élu municipal pendant près de deux décennies, Guy Pessiot s’est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 décembre 2025, à l’âge de 76 ans, révèle France 3 Normandie. Figure incontournable de la mémoire rouennaise, il laisse derrière lui une œuvre vaste, consacrée presque entièrement à la capitale normande.
11/12/2025, 17:12
L'autrice britannique Sophie Kinsella, Madeleine Wickham de son vrai nom, est décédée ce mercredi 10 décembre à l'âge de 55 ans, a indiqué sa famille sur ses réseaux sociaux. Elle laisse derrière elle une biographie d'une trentaine d'ouvrages, dont les célèbres Confessions d'une accro du shopping (trad. Isabelle Vassart, Belfond), succès du début des années 2000.
11/12/2025, 12:39
Salman Rushdie a exprimé, le 5 décembre dernier, son inquiétude face à l’état des libertés en Inde sous le gouvernement de Narendra Modī. Ses propos font écho à la levée en 2024 de l’interdiction d’importation des Versets sataniques et s’inscrivent dans une série d’alertes déjà formulées par l’écrivain sur le recul démocratique, observé par plusieurs initiatives littéraires et organisations de défense de la liberté d’expression.
10/12/2025, 16:03
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
L’écrivain canadien Jean-Louis Trudel est décédé le 17 novembre 2025, à Vilnius, en Lituanie, à l’âge de 58 ans. Il aura marqué, pendant plus de quatre décennies, la science-fiction francophone et anglophone par une œuvre foisonnante, nourrie tout autant par la rigueur scientifique que par une curiosité insatiable pour les possibles du futur.
19/11/2025, 16:35
Écrivaine d’une rare exigence, membre de l’Oulipo, historienne passionnée de la Commune de Paris et des mathématiques, Michèle Audin est morte à Strasbourg le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans. Elle laisse derrière elle une œuvre littéraire abondante, inventive et profondément marquée par la rigueur scientifique autant que par la mémoire.
17/11/2025, 13:33
Philosophe du langage, sémioticien, théoricien du postfordisme, éditeur engagé et figure intellectuelle centrale de l’opéraïsme italien, Paolo Virno s’est éteint à Rome le 7 novembre 2025, à l’âge de 73 ans. Sa disparition clôt le parcours d’un penseur dont l’existence et l’œuvre furent indissociablement liées, nourries d’engagement politique, d’expériences existentielles radicales et d’un travail théorique d’une grande ampleur.
14/11/2025, 18:11
Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne depuis 2017, a appelé son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à un « geste humanitaire » en libérant Boualem Sansal, détenu depuis novembre 2024 en Algérie. Une demande qui aurait été entendue par la présidence, sans précision aux suites données, cependant.
12/11/2025, 10:35
Journaliste, écrivain, essayiste et éditeur, Jean-Claude Guillebaud est mort le 8 novembre 2025, à Angoulême, à l’âge de 81 ans. Lauréat du prix Albert-Londres en 1972, grand reporter sur les théâtres de guerre comme sur les crises du monde moderne, il fut aussi cofondateur des éditions Arléa, maison née du même élan intellectuel et indépendant que son œuvre : une pensée libre, nourrie de foi dans la parole, la culture et l’humain.
10/11/2025, 16:07
Autres articles de la rubrique Métiers
L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal est officiellement candidat à l’Académie française. L’institution a enregistré sa candidature lors de sa séance du jeudi 8 janvier 2026, soit deux mois après sa libération de prison en Algérie.
09/01/2026, 12:17
À Minneapolis (Minnesota), un agent de la police de l'immigration (Immigration and Customs Enforcement, ICE) a abattu, ce mercredi 7 janvier au matin, une femme de 37 ans, Renee Nicole Good. Au moins deux coups de feu ont été tirés, blessant la victime à la tête et provoquant rapidement sa mort. Des manifestations réclamant le départ des agents de l'ICE et honorant la mémoire de Renee Nicole Good, poétesse, se déroulent depuis dans la ville.
09/01/2026, 09:41
Et si la rencontre avec un animal suffisait à infléchir une trajectoire de vie ? C’est le pari d’Âme animale, une nouvelle collection de courts essais personnels des éditions Tana, qui entend placer l’expérience sensible au cœur du récit. À chaque volume, un auteur ou une autrice raconte la rencontre avec une espèce - parfois redoutée, parfois idéalisée -, qui a profondément modifié son regard sur le vivant.
08/01/2026, 18:06
La maison Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire, en fin d'année 2025, par le tribunal de commerce de Toulouse, a appris ActuaLitté. Créée en 2024, la structure avait adapté le modèle de l'abonnement à des séries littéraires, mais n'a pas réussi à transformer l'essai. L'intérêt du public était là, mais l'exposition médiatique et le soutien des libraires sont restés insuffisants, estime le fondateur, Aurélien Verdun.
08/01/2026, 12:35
La justice française a définitivement refermé un dossier emblématique des tensions persistantes entre création contemporaine et protection du droit d’auteur. Par un arrêt récemment confirmé, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé la décision rendue en première instance dans l’affaire dite des « bustes de Tintin », reconnaissant la contrefaçon d’œuvres issues de l’univers imaginé par Tintin et la violation des droits patrimoniaux et moraux des ayants droit d’Hergé.
08/01/2026, 10:46
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
L'ancien Premier ministre (de 2002 à 2005) Jean-Pierre Raffarin a été nommé par Rachida Dati à la présidence du Conseil supérieur des archives, d'après un arrêté publié au Journal officiel de ce 8 janvier. Il succède à Jean-Louis Debré, mort le 4 mars 2025 à l'âge de 80 ans.
08/01/2026, 10:09
Après des décennies passées à disséquer le crime dans la fiction, Patricia Cornwell s’apprête à retourner son regard vers sa propre histoire. La romancière américaine, figure majeure du thriller contemporain, publiera True Crime, son tout premier livre autobiographique.
07/01/2026, 17:53
Péchés et Guérison, un ouvrage de l'imam et théologien sunnite Ibn Qayyim al-Jawziyya (1292-1350) publié par les éditions Tawbah dans une traduction de Nabil Aliouane, a été retiré de la vente par la Fnac et Amazon. Affichant des formules haineuses à l'égard des homosexuels, mais aussi des personnes juives et chrétiennes, le livre a été repéré par des groupes et députés d'extrême droite. Qui, curieusement, ont oublié que la Bible et la Torah colportent des propos du même ordre...
07/01/2026, 15:50
À l’heure où les écrans s’imposent dans le quotidien des enfants, le chef Olivier Chaput lance Souvenirs de Cuisine, un projet éditorial porté avec la Team Chabada. Pensé comme un ouvrage de transmission plus que comme un simple livre de recettes, il défend la cuisine comme acte éducatif et culturel dès le plus jeune âge.
07/01/2026, 11:34
Présentée au début du mois de novembre dernier, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres (AMAEL) vient concrétiser un projet interprofessionnel évoqué en... 2014. Une longue, très longue création qui n'empêche pas, à l'arrivée, un certain nombre de frustrations. Des organisations d'auteurs et de traducteurs désavouent ainsi la structure, estimant que certaines voix n'ont pas été entendues lors des travaux préparatoires ou contestant sa légitimité.
07/01/2026, 11:30
Par des messages envoyés aux auteurs et aux journalistes, la maison d'édition La Boîte à Bulles officialise un changement de nom, pour devenir Pictavita. Derrière la « réorganisation » annoncée se profile surtout la méthode de Fabrice Giger, dirigeant et propriétaire de la structure, habitué des manœuvres financières et administratives. Le fondateur et ancien dirigeant, Vincent Henry, licencié en 2024, assure que le groupe Humanoids, également lié à Giger, lui doit plus de 500.000 €.
07/01/2026, 10:11
En ce début d'année, le cabinet de la ministre de la Culture Rachida Dati perd une conseillère, en la personne d'Emma Buttin. Elle travaillait auprès de la locataire de la rue de Valois depuis la nomination de cette dernière par Gabriel Attal, début 2024.
07/01/2026, 09:35
La maison de l’écrivain Michel Butor, située à Lucinges en Haute-Savoie, a obtenu en novembre 2025 le label « Maisons des illustres », attribué par le ministère de la Culture, révèle ce 6 janvier L'Archipel Butor. Cette distinction vient reconnaître la valeur patrimoniale, littéraire et symbolique de ce lieu étroitement lié à la vie et à l’œuvre de l’un des grands noms de la littérature française contemporaine.
06/01/2026, 16:20
Si la déontologie des bibliothécaires est au cœur de plusieurs textes interprofessionnels, il n'existe pas de cadre officiel à la déontologie des métiers des bibliothèques, constate un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGÉSR). Il propose d'y remédier par un document spécifique, interministériel, renforcé par des actions de formation et un vade-mecum.
06/01/2026, 15:14
À deux mois des municipales, le maire écologiste sortant Grégory Doucet annonce une transformation complète de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, avec l’ambition affichée d’en faire « la bibliothèque la plus créative d’Europe ». Un chantier chiffré à 140 millions €, au cœur d'une campagne face, entre autres, à l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas.
06/01/2026, 14:26
Concerts, expositions, rencontres, conférences et visites guidées rythmeront cette nouvelle saison, pensée comme une invitation à sortir, apprendre et partager des moments collectifs. L’ensemble des événements est gratuit, ouvert à toutes et tous, et se déploie sur les différents sites de l’institution.
06/01/2026, 12:19
Andrew Albanese a été nommé rédacteur en chef du média professionnel international Publishing Perspectives, succédant à Porter Anderson, décédé en décembre 2025. Journaliste spécialisé dans les bibliothèques et l’édition, il prend ses fonctions dans un contexte marqué par la disparition d’une figure centrale du secteur, tout en conservant la direction éditoriale de Words & Money.
05/01/2026, 17:16
Rejeté par l'Assemblée nationale en octobre, adopté par le Sénat en novembre, le projet de loi de finances pour 2026 n'a pas passé l'étape de la commission mixte paritaire, le 18 décembre dernier. Il revient, dans la version amendée par le Sénat, en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 8 janvier prochain. Du côté du ministère de la Culture, le programme reste celui de l'austérité.
05/01/2026, 15:15
D'accès libre et gratuit, les bibliothèques publiques s'efforcent à présent de renforcer l'accessibilité de leur bâtiment et de leurs collections, afin d'être véritablement ouvertes à tous les publics. Le ministère de la Culture a publié un guide détaillé, « pensé comme un outil de référence pour accompagner les professionnels sur le terrain », et ainsi appliquer l'accessibilité à tous les domaines d'activité.
05/01/2026, 11:37
Annoncée en novembre 2025, l'extension de l'avenant n° 17 à la Convention collective nationale de l'édition, relatif aux salaires minima conventionnels, est effective, après la publication d'un arrêté au Journal officiel. La revalorisation du SMIC, ce 1er janvier 2026, rend toutefois les salaires d'entrée de la grille d'ores et déjà obsolètes.
05/01/2026, 10:33
Nouvelle année, nouveau collaborateur pour Rachida Dati. Le Journal officiel fait état de la nomination de Matthieu Juin-Levite en tant que chef du bureau du cabinet de la ministre de la Culture. Il travaillait auparavant au sein de la Métropole Nice Côte d'Azur, au poste de directeur délégué au pilotage auprès de la direction générale adjointe Sécurité, Proximité, Citoyenneté.
05/01/2026, 10:31
Les Éditions Rivages (Actes Sud) ont nommé Alexandre Blomme au poste d’attaché de presse, aux côtés de Marie Trang et Marie Wodrascka. Il occupait jusqu’ici des fonctions de communication et relations presse au sein de l’agence littéraire Trames.
05/01/2026, 10:27
Fontaine O Livres a annoncé la liste des maisons d’édition sélectionnées pour l’édition 2026 du Tour d’Europe de l’édition indépendante, un programme annuel destiné à accompagner des éditeurs francophones dans leur développement international.
05/01/2026, 09:00
Au Portugal, le calendrier politique et culturel accélère soudainement le tempo. À deux ans de l’échéance Capitale européenne de la culture 2027, une association patrimoniale tire la sonnette d’alarme : la Bibliothèque publique d’Évora doit faire face à des problèmes structurels jugés urgents, incompatibles avec les ambitions affichées pour l’événement. Le timing, pour le moins, interpelle.
04/01/2026, 10:42
En Malaisie, un phénomène inattendu en matière d’éducation attire l’attention des spécialistes du livre et des politiques publiques : la lecture numérique est en train d’inverser la tendance du temps consacré à la lecture chez les enfants et les adolescents. Alors que des enquêtes antérieures pointaient une baisse ou une stagnation des pratiques de lecture traditionnelle, l’essor des plateformes digitales commence à transformer cet accès — avec des implications potentiellement inspirantes pour le reste du monde.
04/01/2026, 10:42
À Moscou, un tribunal a franchi un pas nouveau — et inquiétant — dans l’arsenal répressif de l’État russe. Le 5 septembre 2025, le tribunal du district de Kuzminski a ordonné qu’un ensemble de liens Internet vers un livre intitulé У фашистов мало краски (Les fascistes manquent de peinture) soit inscrit au registre des sites interdits en Russie. Autrement dit : ce ne sont plus seulement des exemplaires physiques ou numériques qui sont visés, mais des URLs elles-mêmes, bannies de l’accès public sur le territoire russe.
04/01/2026, 09:33
La bibliothèque municipale Jean Chamboissier, à Bourgueil, franchit une étape qui simplifie grandement l’accès à la lecture et aux loisirs culturels. Depuis quelques mois, les habitants peuvent réserver en ligne des livres, disques, bandes dessinées, jeux et autres documents appartenant à la Bibliothèque départementale de Touraine puis venir les récupérer sur place — comme auparavant les Tourangeaux et Tourangelles le font déjà dans les bibliothèques du réseau.
04/01/2026, 09:18
Strasbourg ouvre ses médiathèques à toutes et tous et voici une gratuité qui change (enfin) l’accès à la culture pour plus de 500.000 habitants. À partir du 1er janvier 2026, une étape symbolique — et concrète — est franchie dans l’accès à la culture à Strasbourg : l’inscription dans les 34 médiathèques du réseau Pass’relle — couvrant la ville centre et l’Eurométropole — devient totalement gratuite pour toutes et tous.
03/01/2026, 19:45
En 2025, la Bibliothèque nationale de France a franchi un cap. Un de plus, et non des moindres. Avec plus de 1,9 million de visiteurs accueillis sur l’ensemble de ses sites, l’institution enregistre un nouveau record historique, en hausse de près de 14 % par rapport à 2024. Une dynamique qui confirme la place singulière de la BnF dans le paysage culturel, bien au-delà de son rôle patrimonial.
03/01/2026, 19:39
En 2025, le Palais de la Porte Dorée a franchi un seuil symbolique. Avec 750 079 visiteurs, l’établissement enregistre la plus forte fréquentation de son histoire, soit une progression de 18 % par rapport à 2024. Un chiffre, certes spectaculaire, mais qui dit surtout autre chose : la confirmation d’un lieu devenu central dans le paysage culturel et civique français.
03/01/2026, 11:16
La fermeture, ce 2 janvier, de la grande bibliothèque de recherche du Goddard Space Flight Center, à Greenbelt dans le Maryland, a déclenché une inquiétude très concrète chez les ingénieurs et scientifiques du site : au-delà d’un symbole, c’est un outil de travail et un pan entier de la mémoire scientifique de la NASA qui risque d’être dispersé, voire perdu.
02/01/2026, 17:01
De l'autre côté de l'Atlantique, depuis l'investiture de Donald Trump, il ne fait plus bon d'afficher la promotion de la diversité, de l'inclusion et de l'égalité des chances (DEI, en anglais) au sein de l'administration ou des entreprises. America First Legal, organisation proche du président, a effectué un signalement contre le groupe éditorial Penguin Random House, l'accusant de « pratiques discriminatoires ».
02/01/2026, 13:27
C’est bien Astérix qui l’emporte cette année, avec plus de 1,54 million d’exemplaires de ce périple en Lusitanie. Fabcaro et Didier Conrad mènent une danse fragile puisque Freida McFadden occupe bel et bien cinq places sur les dix meilleures ventes de l’année. Bilan chiffré d’une année sans trop de surprises.
02/01/2026, 11:32
En l'espace de quelques mois, en 2025, la multinationale américaine Amazon s'est attaquée à plusieurs totems, ancien et nouveau, de la loi Lang. La firme a ainsi contourné la tarification minimale des frais de port en investissant le champ du retrait gratuit dans un commerce de détail de livres, avant d'appliquer un rabais de 5 % sur les prix des ouvrages. Le ministère de la Culture envisage, pour y répondre, un renforcement du « régime répressif de la loi Lang ».
02/01/2026, 10:56
Commenter cet article