États-Unis : la police de l'immigration abat Renee Nicole Good, poétesse

La police de l'immigration américaine, utilisée depuis plusieurs mois par Donald Trump comme une force d'intimidation contre les personnes réfugiées, en particulier dans les villes démocrates, a abattu une femme de 37 ans, Renee Nicole Good.

Ce mercredi 7 janvier au matin, vers 9h30, des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) ont arrêté le véhicule de la victime, en lui ordonnant d'ouvrir la portière. Un membre de l'ICE en saisit la poignée, quand la voiture se met en mouvement, d'abord en marche arrière, puis vers l'avant. Un autre agent, qui se tient devant le véhicule, dégaine alors son arme et tire à deux reprises sur la conductrice.

Plusieurs vidéos, enregistrées par des témoins de la scène, ont été diffusées en ligne. Quelques heures après l'incident, Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, a estimé que Renee Nicole Good s'était rendue coupable « d'un acte de terrorisme intérieur » par une tentative de blesser des agents de l'ICE « en prenant la fuite et en les percutant avec son véhicule ».

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président Donald Trump a indiqué qu'il avait pris connaissance d'une vidéo des faits, la qualifiant de « spectacle horrible à regarder ». Mais il précise ensuite que « la conductrice, très agitée, a fait obstruction et a résisté à l'intervention avant de renverser violemment et de son plein gré l'agent de l'ICE, qui l'a abattu dans un mouvement d'autodéfense ».

Pour l'administration Trump, donc, les événements ne relèvent en rien de la violence policière. Le Bureau fédéral d'enquête (FBI) a d'ailleurs annoncé qu'il se chargerait seul de l'enquête autour des faits, écartant le Bureau d'enquête criminelle de l'État du Minnesota.

Critiques et manifestations

Après la mort de Renee Nicole Good, des habitants du quartier et des opposants aux opérations anti-réfugiés de l'ICE se sont réunis pour manifester et honorer la mémoire de la victime. Le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, a sévèrement critiqué les méthodes de l'ICE ainsi que la présentation des faits de la secrétaire à la Sécurité intérieure, qu'il considère comme mensongère.

« Ces opérations ne sont pas destinées à apporter la sécurité en Amérique. Elles ne sont que l'instrument du chaos et de la crainte. Ils détruisent des familles. Ils répandent le malheur dans les rues et, dans ce cas précis, ils tuent littéralement des gens », a-t-il affirmé. « Ils tentent déjà de présenter les faits comme un acte de légitime défense. Après avoir vu les vidéos, je peux vous dire d'emblée que ce sont des conneries. »

Les opérations de l'Immigration and Customs Enforcement à Minneapolis, désignées sous l'appellation « Metro Surge », ont commencé ce mardi 6 janvier, en présence de Kristi Noem. Le Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis communique activement sur ces larges déploiements d'agents, régulièrement réalisés dans des villes dirigées par des élus démocrates.

À LIRE - Aux États-Unis, un livre jeunesse changé en une opération anti-migrants

Les profils de plusieurs personnes arrêtées lors de ces raids, qui s'étendent parfois sur plusieurs jours, sont exposés sur le site du Département de la Sécurité Intérieure, qui détaille les crimes ou délits qui leur sont reprochés.

Toutefois, ces opérations sont très critiquées pour le manque de contrôle exercé sur les agents de l'ICE, qui agissent parfois masqués, emportent des individus dans des véhicules banalisés ou menacent les témoins des scènes d'arrestation. Par ailleurs, leur présence interfère régulièrement avec le travail des forces de l'ordre locales. D'après l'Associated Press, au moins cinq décès, y compris celui de Renee Nicole Good, auraient été constatés lors d'opérations de l'ICE.

Renee Nicole Good, mère et poétesse

Depuis le 7 janvier, le profil de Renee Nicole Good est présenté par les médias américains. Âgée de 37 ans, elle avait effectué des études d'écriture au sein de l'Université Old Dominion de l'État de Virginie, et composait des poèmes. Elle avait remporté un prix décerné par l'Academy of American Poets, en 2020, pour une de ses créations, publiée sous le nom Renée Nicole Macklin [le nom de son ex-mari, NdR].

De son précédent mariage, Renee Nicole Good avait deux enfants, aujourd'hui âgés de 15 et 12 ans. Elle était également mère d'un garçon âgé de 6 ans, qu'elle venait de déposer à l'école avant sa rencontre avec les agents de l'ICE. Elle se trouvait alors aux côtés de son actuelle compagne, devant laquelle elle a été tuée.

L'ex-mari de Renee Nicole Good, interrogé par l'Associated Press, a indiqué que cette dernière n'avait rien d'une activiste et qu'elle n'avait jamais, à sa connaissance, participé à une manifestation. Mère au foyer, elle venait de s'installer à Minneapolis et annonçait, sur le réseau social Instagram, qu'elle voulait découvrir la ville.

À LIRE - Aux États-Unis, Penguin Random House visé pour sa politique de diversité

Les établissements scolaires publics de Minneapolis sont restés fermés ces jeudi 8 et vendredi 9 janvier, alors que les manifestations et hommages se poursuivent. Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a déploré la mort de Renee Nicole Good, soulignant qu'elle aurait pu être « évitée ». Il a également demandé aux manifestants de rester pacifiques : « Ils veulent du spectacle. Nous ne devons pas leur en donner l'occasion. »

Photographie : Un agent de l'ICE, en 2018 (Defense Visual Information Distribution Service, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com