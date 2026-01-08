Netflix en 2026 : une programmation largement nourrie par la littérature

Des textes de Jane Austen (Orgueil et Préjugés) à ceux d’Agatha Christie (Les Sept Cadrans), en passant par Jo Nesbø, Gabriel García Márquez, John Steinbeck ou encore des romans qui ont conquis une nouvelle génération de lecteurs, comme People We Meet on Vacation ou Heartstopper, Netflix affiche une ambition claire : faire dialoguer la littérature avec les formes audiovisuelles contemporaines.

Pour porter ces récits à l’écran, la plateforme s’appuie sur des auteurs, cinéastes et showrunners reconnus. Greta Gerwig, nommée aux Oscars, réalisera ainsi une nouvelle adaptation de Narnia, tirée de l’œuvre de C.S. Lewis, attendue en décembre 2026. Le roman de Jane Austen sera, quant à lui, réinventé par l’autrice et scénariste Dolly Alderton.

L’objectif affiché par Netflix est de proposer des adaptations capables de dialoguer avec leur époque. Voici les principales :

Séries françaises

Lupin – Partie 4

Sur Netflix à l’automne 2026

Le phénomène mondial revient pour une quatrième partie. Omar Sy reprend le rôle d’Assane Diop, gentleman cambrioleur inspiré de l’univers de Maurice Leblanc, dans une nouvelle salve d’épisodes.

Séries internationales

À l’est d’Éden

Sur Netflix en 2026

Une relecture moderne du roman de John Steinbeck, centrée sur la saga multigénérationnelle de la famille Trask et sur le personnage de Cathy Ames.

Cent ans de solitude – Partie 2

Sur Netflix en 2026 | Colombie

Suite de l’adaptation du chef-d’œuvre de Gabriel García Márquez, poursuivant le destin tragique de la famille Buendía à Macondo, entre guerres civiles, illusions de progrès et fatalité.

Octobre – Saison 2 : Hide and Seek (Cache-cache)

Sur Netflix le 16 janvier 2026 | Danemark

Retour de la série policière adaptée de l’univers de Søren Sveistrup, très attendue par les amateurs de thrillers nordiques.

La Chronique des Bridgerton – Saison 4

Partie 1 le 29 janvier 2026 / Partie 2 le 26 février 2026

Cette nouvelle saison, inspirée des romans de Julia Quinn, se concentre sur Benedict Bridgerton, second fils de la famille.

La Défense Lincoln – Saison 4

Sur Netflix le 5 février 2026

Adaptée du sixième tome de la série de Michael Connelly, L’Innocence et la loi, la saison plonge l’avocat Mickey Haller dans l’affaire « la plus dangereuse de sa carrière ».

Detective Hole

Sur Netflix en 2026 | Norvège

Créée par Jo Nesbø, la série suit le célèbre inspecteur Harry Hole, antihéros torturé confronté à un tueur en série et à son rival, le policier corrompu Tom Waaler.

Heartstopper Forever

Sur Netflix en 2026

Suite de l’adaptation des romans graphiques d’Alice Oseman, explorant les défis du passage à l’âge adulte et de l’amour à distance.

Lovesick

Sur Netflix en 2026 | Mexique

Basée sur le roman Mal de amores d’Angeles Mastretta, la série se déroule dans le Mexique pré-révolutionnaire de la fin du XIXᵉ siècle.

Man on Fire

Sur Netflix en 2026

Adapté de la série de romans d’A.J. Quinnell, la série suit John Creasy, ancien mercenaire des forces spéciales marqué par un lourd syndrome de stress post-traumatique. En quête de rédemption, il tente de se reconstruire, avant d’être replongé malgré lui dans la violence. Une trajectoire où le combat intérieur rejoint, une fois encore, l’action armée...

One Piece – Saison 2

Sur Netflix le 10 mars 2026

La série en prises de vues réelles, adaptée du manga d’Eiichiro Oda, poursuit l’aventure des Chapeaux de paille sur la route de Grand Line.

Orgueil et Préjugés

Sur Netflix en 2026

Nouvelle adaptation du roman de Jane Austen, annoncée comme l’un des événements littéraires et audiovisuels de l’année.

Les Sept Cadrans

Sur Netflix le 15 janvier 2026

Adaptation d’un roman d’Agatha Christie, située dans l’Angleterre des années 1920, autour d’une enquête menée par Lady Eileen « Bundle » Brent.

Films internationaux

Enola Holmes 3

Sur Netflix en été 2026

Troisième volet des aventures inspirées des romans de Nancy Springer, avec une enquête se déroulant à Malte.

Guarding Stars

Sur Netflix en 2026

Une romance se déroulant pendant les fêtes, dans l’univers du cinéma d’action, basé sur le roman The Bodyguard de Katherine Center.

The Mosquito Bowl

Sur Netflix en 2026

Drame inspiré de faits réels, situé pendant la Seconde Guerre mondiale, autour de joueurs de football américain engagés dans les Marines, et tiré de The Mosquito Bowl: A Game of Life and Death in World War II, de Buzz Bissinger.

Narnia

Sur Netflix en décembre 2026

Adaptation de l’œuvre de C.S. Lewis, réalisée par Greta Gerwig.

People We Meet on Vacation

Sur Netflix le 9 janvier 2026

Comédie romantique adaptée du roman à succès d’Emily Henry.

Remarkably Bright Creatures

Sur Netflix le 8 mai 2026

Drame basé sur le roman éponyme de Shelby Van Pelt, racontant l’amitié entre une veuve et une pieuvre vivant dans un aquarium.

The Whisper Man

Sur Netflix en été 2026

Thriller adapté du roman d’Alex North, autour de la disparition d’un enfant et d’un tueur en série condamné.

Netflix précise que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres titres seront annoncés au cours de l’année. Mais une chose est déjà claire : la littérature occupe en 2026 une place structurante dans la stratégie de la plateforme.

