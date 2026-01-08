Âme animale : une collection pour apprendre à se mettre à la place des bêtes

Enquêtes intimes, manifestes discrets ou témoignages incarnés : les textes réunis dans Âme animale cherchent moins à démontrer qu’à faire ressentir, explique l'éditeur. Leur point commun ? Inviter le lecteur à se déplacer, littéralement, pour tenter de voir le monde depuis le point de vue de l’animal.

Quand la phobie devient attachement

Parmi les premiers titres annoncés, un récit singulier signé Jessica Jousse-Baudonnet, créatrice du compte Terrapodia, bien connu des amateurs de petites bêtes. Ancienne vétérinaire devenue influenceuse, elle fédère aujourd’hui une communauté de plus de 560.000 abonnés sur les réseaux sociaux. Sa spécialité : transmettre, avec pédagogie et humour, une fascination pour des espèces souvent mal aimées.

Dans ce livre à paraître le 15 janvier 2026, l’autrice revient sur une expérience intime : devoir cohabiter non pas avec une, mais avec quatre araignées, alors même qu’elle en était profondément terrifiée. De la panique initiale à la tolérance, puis de la répulsion à l’attachement, le récit retrace un lent basculement. Celui d’une arachnophobe devenue, contre toute attente, arachnophile.

La narration adopte un dispositif original : les araignées prennent la parole à la première personne, renversant le rapport de force et désamorçant la peur par le récit. Une manière directe de faire taire les phobies en leur opposant la compréhension.

Le panda roux comme point de départ

Autre titre de la collection, également publié le 15 janvier 2026 : un ouvrage signé Jean-Jacques Fresko, ancien rédacteur en chef de la revue Terre sauvage et actuel rédacteur en chef d’Actualité, Nature & Société. Le point de départ : la rencontre avec Hazel, une femelle panda roux vivant à la Ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes.

Dans ce texte adressé directement à l’animal, l’auteur mêle récit personnel, anecdotes, éclairages historiques et scientifiques. Il y explore les enjeux liés à cette espèce emblématique, dont un dixième de la population mondiale vit aujourd’hui en captivité. Le livre se présente comme une promenade savante et sensible, portée par une écriture à la première personne, nourrie de sources scientifiques.

Les deux titres, comme les suivants, adoptent un format compact et maniable, au prix de 15 €. Deux titres sont d’ores et déjà annoncés pour septembre 2026 : La colère des dauphins, de Thierry Hoolans, et Dans la nuit du loup, d'Audrey Fella.

Les éditions Tana sont une maison d’édition française fondée en 2005, rachetée par le groupe Editis en 2013. À l’origine spécialisée dans les livres de cuisine et de loisirs créatifs, Tana Éditions s’est orientée depuis 2019 vers l’écologisme, tant dans les thématiques abordées que dans ses méthodes d’édition. Le catalogue comprend des documents, guides pratiques, beaux-livres et romans.

Crédits photo : Tana

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com