Qui sont les éditeurs indépendants en Île-de-France ? Une grande étude est lancée

Administrée par le cabinet d’étude Axiales, cette enquête vise à dresser un état des lieux précis du maillage éditorial indépendant en Île-de-France : nombre de maisons concernées, réalités économiques, structuration sociale et professionnelle, dynamiques culturelles, inscription territoriale.

Autant d’éléments jugés indispensables pour mieux comprendre un secteur souvent évoqué, mais encore mal documenté à l’échelle régionale.

Un vide statistique depuis la disparition du MOTif

La démarche s’inscrit dans un contexte bien identifié. Depuis la disparition du MOTif – Observatoire du livre et de l’écrit en Île-de-France, actif entre 2008 et 2017, aucune étude globale n’a été conduite sur l’édition francilienne. La dernière publication de référence remonte à 2015, laissant un vide durable dans la connaissance fine du secteur.

Pour l’EDIF, cette absence de données constitue un frein, notamment dans le dialogue avec les pouvoirs publics. Les résultats de l’enquête doivent ainsi permettre de documenter objectivement les besoins du secteur, et d’appuyer les démarches de l’association en faveur d’une politique d’aide à l’édition indépendante, adaptée aux réalités actuelles.

Un recensement à vocation économique, sociale et culturelle

L’étude ne se limite pas à une approche strictement comptable. Elle entend couvrir plusieurs dimensions : poids économique des structures, conditions de travail, relations interprofessionnelles, diversité éditoriale, inscription dans les réseaux culturels régionaux. L’objectif affiché est de produire une photographie aussi complète que possible de l’édition indépendante en Île-de-France, dans toute sa pluralité.

Les données collectées permettront également de mieux cerner les spécificités franciliennes : concentration géographique, coexistence de structures très différentes par leur taille ou leur ligne éditoriale, articulation avec les autres acteurs du livre (librairies, diffuseurs, institutions culturelles).

Une enquête strictement confidentielle

L’EDIF insiste sur un point essentiel : la confidentialité des données. Les informations recueillies ne seront consultées et analysées que par le cabinet Axiales, promet l'association. Elles ne feront l’objet d’aucune restitution individuelle et ne seront publiées que sous forme agrégée et anonymisée. Une garantie destinée à encourager la participation la plus large possible des éditeurs concernés.

Concrètement, le questionnaire a été adressé, le 16 décembre 2025, à un premier panel de 566 maisons d’édition indépendantes identifiées en Île-de-France. À partir d'aujourd'hui, un questionnaire ouvert est également diffusé, afin d’élargir le cercle des répondants et de toucher des structures qui n’auraient pas été intégrées à ce premier envoi.

L’enquête s’adresse aux maisons d’édition indépendantes, privées ou associatives, dont le siège social est situé en Île-de-France, et répondant à l’ensemble des critères suivants :

un chiffre d’affaires net inférieur à 10 millions d’euros,

l’absence de rattachement à un groupe dont le chiffre d’affaires dépasserait ce seuil,

au moins un exercice comptable complet clos au 31 décembre 2024,

un rythme de publication régulier, avec au minimum un titre publié par an,

un catalogue comptant au moins deux titres,

des publications disposant d’un ISBN et faisant l’objet d’un dépôt légal à la BnF,

des ouvrages publiés dans le cadre d’un contrat d’édition à compte d’éditeur conforme à la législation en vigueur.

Les éditeurs remplissant ces conditions sont invités à répondre au questionnaire, première étape d’un travail de fond appelé à nourrir les réflexions et les politiques publiques à venir.

Au-delà du simple recensement, l’étude portée par l’EDIF pose une question centrale : comment mieux reconnaître, soutenir et accompagner un tissu éditorial indépendant qui joue un rôle majeur dans la diversité culturelle, mais dont la visibilité institutionnelle reste fragile ?

Dans un paysage du livre marqué par la concentration et les tensions économiques, disposer de données solides apparaît comme un préalable indispensable.

Pour participer à l'étude, c'est ici.

L’EDIF est l’association de l’édition indépendante en Île-de-France, fédérant des maisons d’édition privées et associatives aux profils et catalogues variés. Elle œuvre à renforcer la visibilité du secteur, à faire entendre les réalités économiques, sociales et culturelles des éditeurs indépendants, et à défendre leurs intérêts matériels et moraux.

À travers ses actions, l’EDIF entend contribuer à structurer et représenter un maillage éditorial essentiel à la diversité culturelle francilienne.

Crédits photo : Stand Île-de-France du salon du livre de Paris en 2013 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com