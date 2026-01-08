Quand casser des toilettes met une bibliothèque hors service

Rien de spectaculaire au départ donc. Pas d’incendie, pas de tempête, pas d’effondrement. Juste une dégradation volontaire, et l’eau, ce saboteur silencieux, qui fait basculer l’anecdote en problème sérieux...

Lorsque les équipes arrivent sur place, le constat est immédiat. L’eau s’est répandue dans plusieurs espaces de la bibliothèque, s’infiltrant sous les revêtements et fragilisant les sols. La bibliothécaire Gudrun Fredin décrit la scène : « Le sol se bombait et oscillait quand nous sommes arrivés. »

Une salle récente, déjà mise à mal

Ce qui frappe particulièrement les agents municipaux, c’est l’état des locaux touchés. La salle concernée n’est pas un vestige fatigué d’un bâtiment ancien, mais un espace relativement récent, aménagé pour répondre aux usages contemporains de la lecture publique : circulation fluide, zones de travail, accueil familial. Autrement dit, un investissement encore neuf...

L’eau, en bibliothèque, n’est jamais anodine. Elle s’insinue là où on ne la voit pas immédiatement, attaque les matériaux par en dessous, laisse planer des doutes sur la solidité à long terme. Même lorsque les collections sont épargnées, les infrastructures, elles, paient le prix fort. Sols à remplacer, cloisons à vérifier, humidité résiduelle à surveiller. Autant de décisions techniques qui s’imposent dans l’urgence.

Comme souvent dans ce type de situation, la question de la continuité du service public se pose sans attendre. Faut-il fermer totalement ? Isoler une zone ? Réorganiser les flux de lecteurs ? À Öland, la bibliothèque a dû composer avec une fermeture partielle, le temps d’évaluer l’ampleur des dégâts et de sécuriser les espaces concernés.

La durée exacte des travaux reste, elle aussi, incertaine. Les autorités locales évoquent une remise en état progressive, conditionnée aux diagnostics techniques en cours. Là encore, aucun calendrier ferme n’est avancé. Aucune information n’a été communiquée sur l’auteur des dégradations ni sur d’éventuelles suites judiciaires.

À LIRE - Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

Comme quoi, il n’est pas toujours nécessaire de s’en prendre aux livres pour perturber durablement une bibliothèque....

Crédits photo : Bibliothèque municipale de Färjestadens en 2013 (LydiaA, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com