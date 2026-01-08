Picasso sans apaisement : ses ultimes gravures exposées hors des grands musées

Ces 156 planches forment un bloc dense, presque incandescent, où le dessin se fait plus libre encore, plus direct, parfois brutal. Picasso ne cherche plus à convaincre. Il affirme, tranche, expose. L’énergie est intacte, l’urgence palpable.

Un retour aux obsessions fondatrices

Dans cette ultime suite, l’artiste revisite les grands motifs qui ont traversé toute son œuvre. Le nu domine, omniprésent, décliné sous des formes multiples. Autour de lui gravitent l’atelier, le regard, les figures masquées ou grotesques, les peintres face à leurs modèles. Tout se mélange, se superpose, se répond.

Ces images, parfois crues, parfois ludiques, parlent du désir, du corps, du temps qui passe — sans jamais céder à la nostalgie. Picasso regarde encore, et regarde intensément. Comme si la création restait, jusqu’au bout, une nécessité vitale. Une question se glisse alors, presque malgré soi : peut-on vraiment parler d’œuvre « de fin » quand l’élan paraît si vif ?

Techniquement, la série impressionne par sa maîtrise. Eau-forte, aquatinte, aquatinte au sucre, pointe sèche : Picasso exploite tout l’éventail des techniques de l’estampe, épaulé par les imprimeurs Piero et Aldo Crommelynck. Le noir et blanc domine, les formes se resserrent, le trait s’intensifie.

Il y a là une forme de dépouillement volontaire. Moins d’effets, plus d’impact. Chaque ligne compte, chaque contraste pèse. Le geste est rapide, parfois presque fébrile, mais toujours précis. Une manière de laisser une empreinte, au sens le plus littéral.

Longtemps restées discrètes, ces gravures ont été peu exposées depuis leur création. Leur réunion à Clairefontaine constitue donc un moment rare, offrant au public l’occasion de découvrir — ou redécouvrir — un pan essentiel de la fin de l’œuvre picassienne.

Présentées dans un cadre intimiste, au cœur du village de Clairefontaine-en-Yvelines, elles prennent une résonance particulière. Loin des grands musées, la rencontre se fait plus directe, presque confidentielle.

Installée dans un ancien monastère, La Chapelle est un centre d’art contemporain animé par une association loi 1901, créée en 2016. Le lieu accueille expositions et événements culturels au cœur de la vallée de Chevreuse, avec une ambition affirmée : rendre accessibles des ensembles majeurs de l’histoire de l’art dans un cadre hors des circuits habituels.

