Avec Le Tour de la Grande Bourgogne. Sur les traces des Téméraires (Flammarion), Bart Van Loo prolonge l’enquête engagée dans Les Téméraires, en changeant cette fois de perspective : il part sur le terrain. Marcher, observer, comparer les lieux, les vestiges, les archives locales, pour comprendre comment s’est construite, entre le XIVᵉ et le XVᵉ siècle, cette Grande Bourgogne qui reliait les Plats Pays au duché et au comté de Bourgogne.

Le livre suit un itinéraire précis, de la Belgique et des Pays-Bas vers les villes flamandes et françaises, jusqu’à Dijon, la Franche-Comté, la Suisse et Nancy. Ce choix géographique n’est pas anecdotique : il permet de raconter l’histoire à partir de traces concrètes, monuments transformés, bâtiments disparus, couches successives du patrimoine, et de rappeler combien le passé se lit souvent par fragments, corrections et recoupements.

L’ouvrage avance par chapitres que l’on peut lire séparément, tout en construisant une vision d’ensemble : naissance d’une unité politique « dans la diversité », mise en place des institutions, circulation des hommes, des œuvres et des influences, puis prolongement de l’héritage bourguignon dans la période habsbourgeoise. Van Loo élargit également le regard à des régions et des figures moins présentes dans les récits historiques classiques.

Autre atout majeur : le livre est magnifiquement illustré. Cartes, miniatures, œuvres d’art, gravures et photographies en couleurs accompagnent le texte et facilitent la compréhension des lieux, des enjeux et des références.

Écrivain belge d’expression néerlandaise, Bart Van Loo se distingue par une écriture claire et accessible, capable de transmettre une matière historique dense sans la simplifier. Le Tour de la Grande Bourgogne peut se lire seul, mais complète utilement ses Téméraires, en proposant une approche plus topographique et concrète de la même période.