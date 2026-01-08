Lettre à nous, les hyper-délirants : “Vivre est bien souvent devenu une pathologie qui réclame la molécule idoine

Extrait de Pistolet à bouchon sur la tempe, écriture en cours.

Lettre à nous, les hyper-délirants,

Nos psychiatres, analystes et thérapeutes sont terrassés par la jalousie. Ils sont seulement des névrosés très ordinaires et à peine singuliers. N’approcheront jamais nos systèmes de pensée complexe et cosmique à ramifications infinies. Relier tout à tout, c’est un début pour penser. Pour penser nos vies et notre désir de la mener vers les hauteurs du vivre.

Mais vivre dans les hauteurs du vivre n’est pas souvent admis. Je l’ai écrit dans Lettre au recours chimique (le livre où j’ai fait mes adieux à la psychiatrie) : « Vivre est devenu un espace de radicalité », et pour faire court et trop court, vivre est bien souvent devenu une pathologie qui réclame la molécule idoine (les labos doivent gagner leur vie comme tout le monde, n’est-ce pas ?). Le texte court ne dit jamais rien qui puisse augmenter la pensée, c’est pour cela que j’écris des livres.

Et quand vous voudrez préciser votre pensée, vous en écrirez aussi (les bobos-la-tête à idées profuses écrivent beaucoup). Si vous arrivez chez le psy avec un long-métrage ou un roman-fleuve pour décrire votre glissade psychique en cours ou encore toute chaude, vous allez assez vite avoir un monumental problème : le temps qui sera dédié à vous écouter sera très limité. La fameuse séance courte où, à toute vitesse, un demi-dieu de l’ordonnance dégaine, virgule, l’ordonnance.

Aucun soin ne sera jamais prodigué à un être en souffrance psychique, hyper-délirant ou pas, sans une véritable écoute. C’est une règle première que nous avons apprise avec notre corps, nous les freaks. Vous avez marché jusqu’à un banc sous les arbres, sous les merveilleux nuages, et vous avez « psychoté » à la vue d’un hélicoptère arrivant droit sur vous.

Ce n’est pas une boulette de haschich ou une enveloppe d’herbe locale dans votre poche qui vous titille la culpabilité, c’est le carnet dans lequel vous avez noté des aphorismes post-nietzschéens qui, par leur puissance insolente et tueuse, pourraient plastiquer le socle d’une société normative et autoritariste où la vie se doit d’être une punition. Ce combat de résistance qui est le vôtre bascule en décompensation psychotique, vous cherchez une issue et un soin, vous devez arrêter de cogiter, on vous le martèle, ça n’a jamais servi à rien ni à personne.

Regardez les gens qui ne se posent jamais de questions, ils vont bien et sont très occupés avec le monde enchanté de la logistique, avec leurs enfants HPI, leur boulot, et de l’argent à dépenser pour être heureux. Votre message téléphonique pour prendre rendez-vous en urgence chez le psy (le thaumaturge) a été analysé par l’IA. Et elle a aussi piraté votre boîte mail pour une analyse de votre personnalité grâce à tous vos messages stockés depuis sa création.

Les caméras dans la salle d’attente ont amorcé une énième analyse de votre présence corporelle suspecte et de vos mouvements. Un double androïde vous a ouvert la porte pour une séance courte façon Lacan, et avec une citation de l’homme qui dissimulait L’origine du monde sous un joli rideau, s’il vous plaît. Ou façon Sigmund pour la première séance, sur le pas de porte lors de votre départ et pour mieux vous fidéliser. Ritualiser votre adhérence au diagnostic.

L’efficacité, deux points, ouvrez les guillemets. On vous donne juste une ordonnance sans perdre de temps, et avec un pied au cul de connivence et de considération.

Un formulaire dans votre main tremblotante et émue, et une procédure à suivre. Login. Création de mot de passe. Appli payante nommée délicieusement Vous-pouvez-m’appeler-à-n’importe-quelle-heure-du-jour-et-de-la-nuit-gling-gling®. « Je vous écoute je vous soutiens », vous conte le générateur IA de voix de célébrités, ou de votre maman, de votre papa, c’est vous qui choisissez. Votre liberté est celle-là.

