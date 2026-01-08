Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Reportages

À la Maison de la radio, une soirée pour célébrer la bande dessinée

Sous la neige parisienne, Soli Deo Gloria a trouvé la gloire d’un public nombreux et conquis. La bande dessinée de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour a reçu le Prix BD Fnac France Inter 2026, annoncé en direct sur France Inter, le matin même. Un sacre salué lors d’une soirée chaleureuse à la Maison de la radio, marquée par un plaidoyer pour la fiction et l’imagination. Retour sur une remise de prix où la musique, la création et la bande dessinée ont fait cause commune.

Le 08/01/2026 à 16:36 par Hocine Bouhadjera

| 3 Partages

Publié le :

08/01/2026 à 16:36

Hocine Bouhadjera

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Le titre a été choisi par une commission finale de journalistes et de libraires Fnac parmi cinq finalistes, au terme d’un processus démarré avec vingt albums coups de cœur soumis à un jury grand public, avant la décision finale. La distinction s’accompagne d’une mise en avant en magasin et à l’antenne au mois de janvier.

« Fiction et imagination » : un axe revendiqué

La cérémonie s’est tenue au Bar Le Belair, au deuxième étage de la Maison de la radio. Adèle Van Reeth, directrice de France Inter, a planté le décor : un soir où tout semblait inviter à rester chez soi, et où, précisément, le public a déjoué les pronostics. « Ce matin, on était très contents qu’il y ait de la neige. Puis on s’est dit : mais personne ne viendra ce soir. On ne peut pas se déplacer, les bus sont annulés, les métros sont retardés… Et quand on marche, on tombe. Donc personne ne viendra ce soir… et vous êtes là si nombreux, vraiment ça nous réchauffe le cœur. »

« Cette année, le jury souhaitait mettre à l’honneur la fiction et l’imagination », a rappelé de son côté la marraine du prix, Rebecca Manzoni. « Le choix s’est porté sur un récit pleinement fictionnel, qui, comme les grandes fictions, dit beaucoup de la réalité : ici la place de l’art dans une existence, mais aussi le rapport à l’argent. » 

Et de confier : « Ce livre m’a épatée par sa rigueur, sa fantaisie et sa générosité. Il laisse aux lecteurs la liberté de saisir, ou non, les références, et, dans tous les cas, on se laisse embarquer par le récit. »

Auprès d’ActuaLitté, l'animatrice de Totemic et du Masque et la Plume complète : « C’était vraiment important que France Inter consacre une journée entière à la bande dessinée, qui est un art majeur. » Passionnée de musique autant que de bande dessinée, elle ne peut que se réjouir du choix du jury. « J’ai commencé dans cette station en parlant de bande dessinée, donc le fait que cela associe deux disciplines était particulièrement joyeux », rappelle-t-elle.

« À titre tout à fait personnel, j’ai adoré lire cet ouvrage », partage de son côté la directrice de France Inter. « Je dis “ouvrage”, c’est 1,6 kg, paraît-il. Suivre le parcours de Hans et Helma de ville en ville, c’est un itinéraire plein de surprises et de rebondissements. Cette façon de représenter la musique, je l’ai rarement vue en bande dessinée. Comment inventer un trait qui parvienne à signifier ce que fait la musique ? C’est un tour de force remarquable. »

« Un pari très fort » sur la BD, et une ligne rouge sur l’IA

Le directeur général du Groupe Fnac, Enrique Martinez, également présent lors de cette cérémonie, a replacé le prix dans une stratégie de long terme : des espaces dédiés, des équipes « expertes », et une invitation à circuler en magasin pour rencontrer cette médiation. « La Fnac a fait, il y a déjà longtemps, le choix d’un engagement fort en faveur de la bande dessinée. Des espaces dédiés ont été développés en magasin, et un investissement durable a été engagé autour de ces prix. »

À cette occasion, il affirme aussi une position sans ambiguïté dans un contexte où la question traverse le monde du livre. « Je ne serais pas partant pour lire un livre créé par l’IA. J’attends la folie, la création. »

Au sujet de l'oeuvre lauréate, il s'adresse directement aux deux lauréats : « Vous avez été très malins d’avoir choisi la musique comme fil conducteur. Il y a une trame que l’on découvre à la fin, et qui donne envie de relire l’ouvrage. »

tt
Les deux lauréats du Prix BD Fnac France Inter 2026, accompagnés de leur éditrice Camille Grenier, de la directrice de France Inter Adèle Van Reeth, de la marraine du prix, Rebecca Manzoni, et du directeur général du Groupe Fnac, Enrique Martinez.

« La création n’est pas une compétition »

Sur scène, le scénariste Jean-Christophe Deveney a tenu à revenir sur la place du jury grand public, et sur ce que représente, concrètement, l’engagement de lecteurs et lectrices appelés à lire, comparer et débattre. « C’est un jury mixte, avec des professionnels, mais aussi des lecteurs et des lectrices. Je trouve ça extrêmement touchant d’imaginer des gens qui prennent le temps d’écrire pour candidater, de lire toutes ces bandes dessinées et d’en débattre. »

L’auteur a également salué l’ensemble des albums en lice. « La création n’est pas une compétition. Tous les albums sélectionnés auraient pu être à notre place, ce sont des questions de subjectivité. » Les remerciements se sont ensuite étendus à leur éditrice Camille Grenier, aux équipes de Dupuis, et à son compère Édouard Cour : « Pendant quatre ans, il n’y a pas eu un seul jour où je n’ai pas pris plaisir à découvrir tes pages, ton dessin, ta mise en scène. »

De son côté, le dessinateur Édouard Cour rappelle un basculement : du travail solitaire à la vie publique du livre. « On travaille longtemps sur un projet, et puis, soudain, il rencontre ses lecteurs. À partir de là, le livre ne nous appartient plus vraiment : c’est chez vous qu’il vit, et c’est sans doute ce qu’il y a de plus beau. »

En conclusion, Camille Grenier a rappelé le plus important : « Sans les lecteurs, nous ne sommes rien. Ni les maisons d’édition, ni les auteurs ne peuvent exister sans vous. » 

La parole aux lecteurs

Deux membres du jury interrogés évoquent une expérience à la fois enthousiasmante et exigeante. Malo, designer actuellement à la recherche d’un emploi, explique avoir profité de cette période pour s’engager pleinement dans la sélection, tout en soulignant : « Ça m’a pris beaucoup de temps et j’ai parfois été frustré de devoir lire certaines œuvres aussi vite. Mais cela m’a surtout permis de découvrir des bandes dessinées que je n’aurais jamais lues autrement. »

Il évoque également un aspect très concret : « La BD, ça coûte cher, on est obligé de sélectionner. J’achète beaucoup d’occasion, donc ça m’a permis de lire des choses que je n’aurais jamais achetées en priorité. » Son regard sur l’album lauréat se veut nuancé : « Ce n’est pas forcément la bande dessinée que j’ai préférée, mais en termes de dessin, je me suis pris une claque monumentale. »

De son côté, Virginie, ingénieure de 52 ans, lectrice de bande dessinée de longue date et grande auditrice de France Inter, évoque des semaines de lectures intensives, parfois menées au cœur de la nuit, et une sélection qu’elle juge particulièrement éclectique. « Nous avions vingt bandes dessinées à lire en un temps très court. J’ai enchaîné les nocturnes jusqu’à quatre ou cinq heures du matin, mais la diversité de la sélection en valait la peine. »

Elle dresse un classement personnel en cinq titres, plaçant Ancolie de Salomé Lahoche en tête, suivi de Beneath the Trees Where Nobody Sees, de Patrick Horvath, Les Grandes Oubliées d'Aurore Chapon, La Nuit retrouvée de Nicolas Antona et Nina Jacqmin, et Silent Jenny de Mathieu Bablet, un ensemble qu’elle juge représentatif de la richesse et de l’éclectisme de la sélection.

Malo et Virginie, deux jurés du Prix BD Fnac France Inter 2026.
Malo et Virginie, deux jurés du Prix BD Fnac France Inter 2026.

Qui aime Philip K. Dick ?

Après la remise, les lauréats ont pris le temps de revenir sur le sens profond de Soli Deo Gloria. Édouard Cour nous explique : « Je ne le présente plus comme un livre sur la musique, mais comme un conte pour adultes sur la création, avec toutes les questions que cela soulève. »

Jean-Christophe Deveney insiste, lui, sur un autre noyau du récit : la gémellité, et la façon dont des trajectoires presque identiques finissent par diverger. « C’est aussi l’histoire d’un frère et d’une sœur, que l’on suit de leur naissance jusqu’à la trentaine. Qu’est-ce qui se passe quand on part du même endroit, quand on est presque les mêmes, mais que la vie nous entraîne sur des chemins différents ? »

Les deux auteurs se projettent à présent au-delà du prix, en rappelant que cette reconnaissance ne marque pas un aboutissement, mais une étape. « Rien n’est jamais gagné. On repart sur le prochain livre, c’est toujours un recommencement », souligne le scénariste.

Le duo va retravailler ensemble : « Si vous aimez la science-fiction, si vous aimez Philip K. Dick, cela devrait aller dans cette direction. » De quoi susciter, d’ores et déjà, une certaine impatience...

Le Mois de la BD

Le prix s’inscrit dans le Mois de la BD organisé par La Fnac en janvier, avec une visibilité renforcée pour l’album lauréat en magasin et sur l’antenne. Des rencontres avec les lecteurs sont annoncées, notamment à la Fnac La Défense le 20 janvier, puis dans d’autres Fnac en région en février, mars et avril.

Sur France Inter, une campagne de soutien à la bande dessinée accompagne la distinction. L’an dernier, le lauréat était Will McPhail pour Au-dedans (404 éditions, trad. Basile Béguerie).

tt
Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour, lauréats du prix.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : une partie du jury Prix BD Fnac France Inter 2026, accompagnée des deux lauréats et de la marraine du prix. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Le Prix BD Fnac France Inter

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Soli Deo Gloria

Jean-Christophe Deveney, Edouard Cour

Paru le 03/10/2025

280 pages

Editions Dupuis

30,00 €

ActuaLitté Fnac.com

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034768974
9791034768974
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Le Prix Gibert fait son retour en 2026, avec dix romans sélectionnés

Le prix littéraire Gibert fait son retour en 2026 après douze ans d’interruption. Relancé par le réseau de librairies, il récompensera chaque année un roman francophone. La sélection de dix titres, établie par les libraires de l’enseigne à Paris et en région, a été rendue publique début janvier. Le vote des lectrices et lecteurs débutera le 22 janvier, avant l’annonce du lauréat le 11 mars et une remise officielle du prix le 19 mars à Paris.

07/01/2026, 14:32

ActuaLitté

Dix auteurs en lice pour le nouveau Prix Robert de Sorbon, 10 000 € à la clé

La Fondation Robert de Sorbon lance, pour la rentrée littéraire de janvier 2026, le Prix Robert de Sorbon, un prix européen doté de 10.000 €. Il doit récompenser un romancier européen, écrivant en français ou traduit en français, dont l’œuvre est jugée insuffisamment reconnue, avec un livre paraissant à cette rentrée. 

07/01/2026, 12:58

ActuaLitté

Le Prix BD Fnac France Inter 2026 distingue Soli Deo Gloria

Soli Deo Gloria, de Jean-Christophe Deveney et Édouard Cour (Dupuis), a reçu le Prix BD Fnac France Inter 2026. Le nom de l’album lauréat a été annoncé aujourd’hui par Rebecca Manzoni en direct dans La Grande Matinale de France Inter, lors d’une journée spéciale consacrée à la bande dessinée. L’ouvrage a été choisi par une commission finale de journalistes et de libraires Fnac parmi cinq finalistes. Cette distinction s’accompagne d’une mise en avant en magasin et à l’antenne au mois de janvier.

07/01/2026, 10:45

ActuaLitté

Prix Marguerite-Duras : la sélection 2026 dévoilée

La sélection du Prix Marguerite-Duras 2026 (23e édition) a été rendue publique. Le prix sera décerné le 13 janvier 2026 à la mairie du 8e arrondissement de Paris. Neuf ouvrages figurent dans la sélection de cette nouvelle édition, portée par des maisons d’édition aux catalogues variés et par des voix confirmées comme singulières de la littérature contemporaine.

06/01/2026, 16:24

ActuaLitté

Le prix littéraire des enseignants de Créteil lance sa cinquième édition

Le jury du Prix littéraire des enseignants de l’académie de Créteil sera installé mercredi 7 janvier 2026 au lycée polyvalent Antoine-de-Saint-Exupéry, à Créteil, sous la présidence de l’écrivain Anthony Passeron. Cette installation marquera l’annonce des dix romans francophones en compétition. Une lecture d’un extrait de Jacky et un échange avec les membres du jury sont prévus. L’événement ouvre la cinquième édition de ce prix destiné aux enseignants de l’académie.

06/01/2026, 12:42

ActuaLitté

Prix La science se livre 2026 : le public est jury

Le Département des Hauts-de-Seine lance la 25e édition du Prix littéraire La science se livre, dédié aux ouvrages de vulgarisation scientifique. Les adultes habitant ou travaillant dans le département sont invités à participer au Prix du Public en choisissant leur livre préféré parmi trois titres sélectionnés pour l’édition 2026. 

06/01/2026, 11:21

ActuaLitté

Prix BD France Télévisions 2026 : 8 albums en lice pour la première édition

France Télévisions annonce la sélection officielle de la première édition du Prix BD France Télévisions 2026. Huit bandes dessinées ont été retenues par un jury de sélection présidé par Augustin Trapenard. La récompense sera décernée par un jury de lecteurs le 30 janvier 2026, dans le cadre d’une semaine dédiée au 9e art organisée du 26 au 31 janvier, malgré l’annulation du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

06/01/2026, 09:57

ActuaLitté

Lecture et inclusion : le Prix Innovation Lecture revient pour une 3e édition

La Fondation Crédit Mutuel pour la lecture lance la troisième édition du Prix Innovation Lecture. Cette initiative vise à soutenir et valoriser des projets innovants de médiation autour de la lecture, favorisant l’insertion sociale et citoyenne des personnes allophones en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane.

05/01/2026, 15:58

ActuaLitté

“Le bon moment pour réagir“ : naissance d’un prix dédié à la traduction de la romance

Harlequin « passé du côté obscur de l’IA » : c’est par cette formule, et comme une réaction assumée à l’abandon de la traduction humaine, que Virginie Buhl, traductrice et universitaire accélère le lancement du Prix Lilith de la Romance, des Littératures sentimentales et de leurs adaptations en romans graphiques. Objectif affiché : mettre en lumière un travail de traduction trop souvent déconsidéré, et créer un espace où ces textes seront évalués pour ce qu’ils exigent - y compris sur le plan stylistique et émotionnel.

26/12/2025, 18:16

ActuaLitté

Prix des lecteurs de livres en grands caractères : les cinq finalistes sont connus

Le Prix des lecteurs de livres en grands caractères a été créé afin de mettre en valeur des ouvrages publiés en grands caractères et de donner directement la parole aux lecteurs. Il est organisé par l’Association des Amis des Grands Caractères, en lien avec la Librairie des Grands Caractères, et repose sur un vote du public, accessible en ligne.

23/12/2025, 10:19

ActuaLitté

Rim Battal remporte le Prix de la littérature arabe des lycéens 2025

Le Prix de la littérature arabe des lycéens 2025, créé par la Fondation Jean-Luc Lagardère et l’Institut du monde arabe, a été décerné à Rim Battal pour son roman Je me regarderai dans les yeux, publié aux éditions Bayard.

18/12/2025, 17:27

ActuaLitté

Adélaïde de Clermont-Tonnerre succède à Philippe Labro au Grand Prix RTL–Lire Magazine

Le Grand Prix RTL–Lire Magazine change de visage. Pour sa 35ᵉ édition, le prix littéraire s’offre une nouvelle présidente de jury : Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Une figure bien connue du paysage éditorial, récompensée par le prix Renaudot (2025) pour Je voulais vivre et par le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Le dernier des nôtres.

18/12/2025, 13:06

ActuaLitté

L’Homme qui plantait des arbres remporte le Prix RELAY de la BD 2025

Lagardère Travel Retail France a dévoilé, le 11 décembre au siège du groupe à Levallois, le lauréat du Prix RELAY de la BD 2025. Pour sa quatrième édition, la distinction revient à L’Homme qui plantait des arbres, adaptation en bande dessinée du texte de Jean Giono par Daniel Casanave et Florence Lebonvallet, publiée chez Gallimard BD. L’album, largement plébiscité par les votants, bénéficiera d’une mise en avant nationale dans les magasins RELAY des gares et aéroports à partir du 12 décembre.

18/12/2025, 11:59

ActuaLitté

Maïtena Biraben présidera la 57e édition du Prix Maison de la Presse

Maïtena Biraben a été choisie pour présider la 57e édition du Prix Maison de la Presse. Elle succède à Franck Thilliez et prendra la tête du jury chargé de désigner le lauréat parmi une sélection de romans francophones destinés au grand public. La sélection sera annoncée début mars, avant une réunion du jury prévue le 2 avril 2026 à Paris et une remise du prix le mardi 19 mai, lors d’une soirée dédiée.

18/12/2025, 11:03

ActuaLitté

France Télévisions se dote d'un prix BD, présidé par Augustin Trapenard

Le groupe France Télévisions, pour « célébrer le 9e art », inaugure en 2026 son Prix BD. Il saluera parmi une sélection de huit titres, l'auteur et/ou illustrateur d'un ouvrage francophone publié récemment et s'inscrit dans la lignée des récompenses tournées vers les romans ou les essais du groupe audiovisuel.

18/12/2025, 10:26

ActuaLitté

Prix des Romancières 2026 : huit romans dans la première sélection

La première sélection du Prix des Romancières 2026 a été arrêtée le 17 décembre à Paris par le jury du prix. Huit romans de langue française ont été retenus. La deuxième sélection interviendra en février, avant le vote final en mars et la proclamation du lauréat à Paris, suivie de la remise du prix à Saint-Louis.

17/12/2025, 17:52

ActuaLitté

Séphora Pondi, lauréate du Prix Roman des étudiants France Culture 2025

Le Prix Roman des étudiants France Culture 2025 a été décerné à Séphora Pondi pour son premier roman, Avale, publié par les éditions Grasset à l'occasion de la rentrée littéraire. Elle est, ce mercredi 17 décembre, l’invitée de l’émission Le Book Club de Marie Richeux à 15h, entourée de trois étudiantes et étudiants membres du jury.

17/12/2025, 09:46

ActuaLitté

Le prix BD jeunesse Quai des Bulles 2025 attribué à Jefferson

L’album Jefferson, adapté en bande dessinée par Antoine Ronzon d’après l’œuvre de Jean-Claude Mourlevat, a été élu prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo / Quai des Bulles 2025. La distinction, décernée par le festival Quai des Bulles, récompense un ouvrage jeunesse paru dans l’année à l’issue d’un vote mené par des élèves de CM1 et CM2. Le prix a été attribué à Saint-Malo par un jury de jeunes lecteurs et lectrices, dans un objectif de promotion de la lecture et de la bande dessinée en milieu scolaire.

16/12/2025, 12:57

ActuaLitté

Le Prix Goncourt des détenus 2025 décerné à Paul Gasnier

Le prix Goncourt des détenus 2025 a été attribué à Paul Gasnier pour son roman La collision, publié aux éditions Gallimard. L’annonce a été faite par le Centre national du livre (CNL), établissement du ministère de la Culture, et par l’Académie Goncourt, partenaires de ce prix singulier qui place les personnes détenues au cœur d’un processus de délibération littéraire.

16/12/2025, 12:24

ActuaLitté

La Fondation Jean-Luc Lagardère dévoile ses lauréats 2025

Pour la 36ᵉ année consécutive, la Fondation Jean-Luc Lagardère a annoncé les lauréats de ses bourses 2025, destinées à soutenir de jeunes professionnels de la culture porteurs de projets audacieux et originaux. Dix bourses, dotées de 10.000 à 35.000 €, ont été attribuées.

15/12/2025, 17:08

ActuaLitté

Regula Wenger reçoit le Prix Lilly Ronchetti 2025 pour Steindls Kind

L’Association des Autrices et auteurs de Suisse (A*dS) attribue pour la neuvième fois le Prix Lilly Ronchetti. La distinction revient cette année à Regula Wenger, récompensée pour son projet de roman Steindls Kind (L’enfant de Steindl). Le prix est rendu possible par un legs de la poétesse de Winterthour Lilly Ronchetti.

15/12/2025, 15:38

ActuaLitté

Dix romans en lice pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2025

L’Organisation internationale de la Francophonie a dévoilé les dix romans finalistes du Prix des cinq continents de la Francophonie 2026, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la distinction. Sélectionnées parmi 165 ouvrages reçus, ces œuvres proviennent de neuf pays et font apparaître une majorité d’autrices. Les choix ont été arrêtés après plusieurs mois de lecture par six comités répartis sur plusieurs continents. Le ou la lauréat(e) sera annoncé(e) le 19 mars lors de la cérémonie d'anniversaire.

15/12/2025, 13:19

ActuaLitté

Emmanuel Carrère reçoit le Prix Grand Continent au sommet des Alpes

Emmanuel Carrère a reçu le Prix Grand Continent pour son roman Kolkhoze, distingué comme une œuvre européenne majeure. Le prix lui a été remis vendredi 5 décembre, au sommet des Alpes. Le jury salue un récit à la première personne qui mêle fresque familiale, enquête historique et réflexion sur l’Europe contemporaine. La récompense s’accompagne d’un soutien à la traduction et à la diffusion internationale du livre.

15/12/2025, 12:24

ActuaLitté

Paris : cinq premiers romans en lice pour le Prix des lectrices et des lecteurs

L’édition 2026 du Prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la Ville de Paris est lancée. Du 12 décembre 2025 au 12 mars 2026, le public est invité à voter pour l’un des cinq premiers romans sélectionnés par les bibliothécaires. Le prix sera remis le 18 avril 2026, dans le cadre du Festival du livre de Paris, au Grand Palais.

15/12/2025, 10:19

ActuaLitté

Prix Littéraire des Musiciens 2025 : le palmarès complet

Le Prix Littéraire des Musiciens, qui salue chaque année des ouvrages qui rendent la musique classique accessible, a dévoilé son palmarès pour l'année 2025. Quatre titres ont été distingués dans autant de catégories par le jury de professionnels.

12/12/2025, 15:01

ActuaLitté

Jean-Paul Vespini reçoit le 14e Prix Jules Rimet pour Zola à bicyclette

Le quatorzième Prix Jules Rimet a été remis le jeudi 11 décembre 2025 à Jean-Paul Vespini pour Zola à bicyclette, publié aux éditions Arthaud. Le jury, présidé par Denis Jeambar, s’est réuni le même jour chez Walczak, à Paris, pour désigner l’ouvrage lauréat de cette édition.

12/12/2025, 14:50

ActuaLitté

Valentine Goby lauréate du Prix François Sommer 2026

Le Prix François Sommer 2026 a été attribué à Valentine Goby pour Le Palmier, publié chez Actes Sud. Créé en 1980, ce prix distingue chaque année un roman ou un essai proposant un regard novateur sur les relations entre les humains et la nature. Doté de 15.000 euros, il récompense des œuvres littéraires ou scientifiques qui interrogent notre rapport au monde naturel, invitent à réfléchir à la biodiversité et explorent la place de l’humanité au sein du vivant.

12/12/2025, 12:53

ActuaLitté

Le Prix J’aime le livre d’art 2025 décerné à John Singer Sargent. Éblouir Paris

Le 8e Prix « J’aime le livre d’art » a été attribué à John Singer Sargent. Éblouir Paris, publié par le Musée d’Orsay et Gallimard sous la direction de Caroline Corbeau-Parsons et Paul Perrin. La remise du prix s’est tenue le 11 décembre 2025 dans les salons du Syndicat national de l’édition.

12/12/2025, 11:03

ActuaLitté

Franck Bouysse, lauréat du Prix Le Temps Retrouvé 2025

Le Prix Le Temps Retrouvé 2025 revient à Franck Bouysse pour Entre toutes, publié en août dernier par les éditions Albin Michel. Le jury s'est réuni pour remettre la récompense au lauréat, ce mercredi 10 décembre, à l’Hôtel de Crillon, dans le 8e arrondissement de Paris.

12/12/2025, 09:36

ActuaLitté

Le Prince des oiseaux de haut vol, Prix ACBD de la bande dessinée québécoise 2025

L’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) a dévoilé le lauréat de son Prix de la BD québécoise 2025 : Le Prince des oiseaux de haut vol de Philippe Girard, publié aux éditions de La Pastèque. Une distinction importante qui met en lumière un album ambitieux, à la croisée de l’histoire, de la littérature et de la bande dessinée.

11/12/2025, 18:11

ActuaLitté

Mary Beard, grande prêtresse des classiques, présidera le jury du Booker Prize 2026

Le Booker Prize 2026 dévoile son jury, et c’est une figure majeure du monde intellectuel britannique qui en prendra la tête : Mary Beard, classiciste mondialement reconnue, autrice à succès et voix incontournable de la culture populaire. 

11/12/2025, 16:55

ActuaLitté

La Ville de Montréal couronne deux oeuvres de ses prix littéraires 2025

La Ville de Montréal a remis, le 10 décembre, ses deux distinctions littéraires annuelles, le Grand Prix du livre de Montréal et le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, lors d’une grande célébration de la lecture. Pour la première fois, les deux titres gagnants ont été couronnés lors d’une même cérémonie, à l’hôtel de ville de Montréal.

11/12/2025, 12:59

ActuaLitté

Le Prix Movis 2025 distingue Le vin de Strasbourg

Le lundi 8 décembre, au Musée Grévin à Paris, le Prix Movis 2025 du livre des vins et des spiritueux a distingué Le vin de Strasbourg, signé par Georges Bischoff et Hervé Lévy, avec des photographies de Stéphane Louis. Ce prix de l’association Movis salue un ouvrage consacré à l’histoire du vignoble strasbourgeois et à ceux qui le perpétuent aujourd’hui.

10/12/2025, 17:09

ActuaLitté

Prix Livres & Savoirs : les distinctions 2025 de l’Académie de Cuisine

L’Académie Nationale de Cuisine a réuni son jury mardi 9 décembre 2025 au restaurant Les Éditeurs, à Paris, pour attribuer les prix littéraires et médias de sa 42e édition. Sous la présidence de Kilien Stengel, le Prix Livres & Savoirs a distingué des ouvrages et des acteurs capables de transmettre un savoir gastronomique pluriel. Plusieurs catégories ont été récompensées, allant de la cuisine française aux sciences humaines, en passant par la bande dessinée, les métiers de la salle et l’édition.

10/12/2025, 12:21

ActuaLitté

9 titres honorés à l'occasion des First Print Awards 2025

La cérémonie de la deuxième édition des First Print Awards a pris place, le 5 décembre dernier, au sein du CGR Paris — Porte des Lilas, devant un public d'amateurs et de professionnels de la bande dessinée. 9 albums ont été salués par autant de récompenses, y compris par un Prix du public et un Prix des libraires.

10/12/2025, 10:53

ActuaLitté

Appel à textes : le Prix Jacques Sadoul met l'horreur à l'honneur

Lancé le jour de l’anniversaire de Jacques Sadoul, le Prix Jacques Sadoul revient pour une troisième édition consacrée à l’horreur. Les auteurs et autrices déjà publiés ont jusqu’au 31 mai 2026 pour envoyer une nouvelle de 25.000 signes maximum, guidée par la phrase « Y A QUELQU’UN QU’EST MORT. J’ESPÈRE QUE CE N’EST PAS MOI. ». À la clé : 2000 €, un séjour en résidence à La Laune, en Petite-Camargue, et une publication aux éditions Au diable vauvert.

09/12/2025, 16:56

Top Articles

Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert Ces écrivains et artistes entrent dans le domaine public en 2026 Pourquoi le Palais de la Porte Dorée a battu tous ses records de fréquentation en 2025 L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.