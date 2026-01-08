Clap de fin pour Trilogie Éditions, qui proposait des séries littéraires par abonnement

Trilogie Éditions a été placée en liquidation judiciaire en cette fin d'année 2025, « un choix nécessaire », nous explique Aurélien Verdun, qui ajoute que la structure rencontrait des difficultés économiques « depuis plusieurs mois ».

La maison d'édition avait développé un concept de séries littéraires par abonnement, construites en « saisons » de dix « épisodes » diffusés mensuellement, chacun composé de 72 pages, totalisant ainsi 720 pages par saison. En se basant sur le concept historique du feuilleton littéraire, Trilogie Éditions entendait le revisiter à l'aide des techniques des séries audiovisuelles modernes : suspense, rebondissements en fin de chapitres, multiplication des points de vue...

Une première série, Duality, écrite par Aurélien Verdun lui-même, illustrée par Benjamin Panchéri et produite par Alexis Baldassari, avait vu le jour en septembre 2024. « Auprès des lecteurs, le format a convaincu », assure Aurélien Verdun, « cela intriguait beaucoup, avec un intérêt perceptible ». 200 abonnements auraient ainsi été enregistrés lors de la première année d'exercice.

Un format particulier

Du côté de la chaine du livre, toutefois, la réception du projet a été moins enthousiaste, selon le fondateur de Trilogie Éditions. « Les libraires étaient un peu frileux, notamment à l'idée de suivre des publications mensuelles, en raison des nouveautés qui arrivent en permanence. Ils étaient également inquiets vis-à-vis de l'existence du projet sur internet, vu comme une forme de concurrence, ce qui peut s'entendre. »

Toutefois, selon lui, l'investissement d'un libraire pouvait déboucher sur une adhésion de sa clientèle au concept : à Toulouse — où était basée Trilogie Éditions —, la librairie La Chameau sauvage « a porté la série auprès de sa clientèle, et elle a bien fonctionné ». L'éditeur et auteur reste toutefois lucide : « Il s'agit d'une librairie de quartier, qui entretient une relation de proximité avec ses clients, et ce cas n'est pas reproductible partout. Mais cela montrait un intérêt. »

Le tarif de chaque épisode, 4,99 €, a aussi refroidi les diffuseurs, précise Aurélien Verdun. « Nous tenions à un prix abordable à l'unité, afin que la saison complète ne soit pas trop onéreuse pour les lecteurs et lectrices. Or, les diffuseurs nous ont clairement indiqué que leur marge n'était pas suffisante avec un tel montant et qu'il faudrait le doubler pour chaque tome. »

Les Chroniques de l’Envers, série de Lucas Cutillo et Benjamin Panchéri, n'avait pas réussi, en octobre 2025, à réunir les fonds nécessaires, via Ulule, pour financer une publication via Trilogie. Aurélien Verdun retravaille à présent Duality, la première série de Trilogie Éditions, « afin de l'adapter à un format plus traditionnel et le proposer à une maison d'édition ».

Si la liquidation judiciaire de Trilogie lui « prend du temps pour l'instant », il n'a pas perdu son goût pour l'édition, « un métier de cœur, de passion : je ne vais pas m’éloigner de ce secteur », promet-il.

Photographie : Trilogie Éditions

Par Antoine Oury

