Feryane, 34 ans de grands caractères : “Une belle aventure“ qui s’achève

À l’origine, il y a une expérience professionnelle : celle de Lina Saporta, bibliothécaire - longtemps en milieu hospitalier -, confrontée à un besoin insuffisamment couvert. À la fin des années 80 et autour de 1990, l’offre en grands caractères en France lui paraît limitée, et surtout trop enfermée dans des choix éditoriaux attendus. Autrement dit, les classiques de la littérature.

Cécile Saporta, qui dirigeait la maison avec sa soeur Anne, partage avec nous : « Lina Saporta, qui se trouve donc être ma mère, avait fait l’étude de son projet en 1990. Elle qui voyait au quotidien la nécessité du gros caractère a beaucoup étudié ce qu’il existait à l’époque en Grande-Bretagne. En France il y avait très peu de choses… une quarantaine de titres par an. »

Le projet se construit ainsi sur une idée simple : ne pas isoler la lecture « adaptée » dans un rayon à part, mais la relier à la conversation littéraire du moment, et à la vie sociale des lecteurs. « Les gens qui veulent lire du gros caractère, il faut qu’ils puissent lire la même chose que leur cousine… L’idée, c’était que la lecture soit retrouvée, soit partagée aussi, et soit dans l’actualité », explique l'éditrice.

En 2001, Cécile Saporta, alors en poste aux éditions Nathan, reprend le flambeau. Sa sœur Anne la rejoint dix ans plus tard. 34 ans après la création de la maison, près de 1700 titres ont été publiés.

Les nouveautés et une vraie « patte » éditoriale

Au fil des années, Feryane a défendu un catalogue avec une volonté constante : rester au plus près des parutions qui font parler. « Le catalogue était composé à 75 % de romans, avec une attention constante portée à l’actualité. Ces dernières années, Feryane publiait plusieurs titres de la rentrée littéraire dès septembre. »

Ce positionnement, revendiqué, a aussi été une manière de faire reconnaître le lectorat grands caractères comme un public pluriel, loin de la seule image « seniors et classiques ». « On sait aujourd’hui que les lecteurs de gros caractères ne sont pas forcément que du troisième âge. L’idée c’était que vous puissiez lire la même chose que vos proches, que vous voyez l’auteur chez Trapenard la semaine où vous lisez. »

Le livre en grands caractères ne se résume pas à une simple augmentation de la taille de police : il implique un véritable travail de conception et de fabrication. Feryane a ainsi porté une attention constante à l’équilibre entre confort de lecture et maniabilité.

« Le livre en grands caractères obéit à des normes, avec de fortes exigences de fabrication, tant pour la mise en page que pour le choix du papier, afin de garantir un ouvrage d’un poids raisonnable », souligne Cécile Saporta. La pagination constitue, à ce titre, un point de vigilance déterminant. « Passé 400 pages, je sais que les bibliothécaires crient », ajoute-t-elle.

« Partir tant que tout allait bien »

La décision de mettre un terme à l’activité est présentée comme un choix anticipé et assumé. Elle s’inscrit dans un contexte de fragilisation progressive d’un secteur fortement dépendant de la commande publique, principal débouché du livre en grands caractères. « Les ouvrages en grands caractères se trouvent principalement en bibliothèque, et la commande publique décline doucement. Les budgets des collectivités sont tendus », observe l'éditrice. Un mouvement lent mais structurel.

Parallèlement, le développement du numérique modifie en profondeur les usages et les attentes des lecteurs malvoyants. Là où l’édition papier impose un format unique, les outils numériques offrent une souplesse d’adaptation inédite. « L’usage du numérique permet à un malvoyant d’adapter un texte plus précisément à ses besoins. Lorsqu’on édite un titre en grands caractères, il faut à un moment statuer : on ne fait qu’une seule version. »

Cette évolution s’est imposée comme un paramètre durable, venu s’ajouter aux fragilités économiques du secteur et peser dans la décision d’arrêter l’activité. « Dès le début des années 2000, on suivait de près l’arrivée du numérique. On assistait aux premières conférences sur le sujet et on observait comment le secteur allait évoluer, même si le mouvement s’est finalement révélé plus lent que ce que l’on imaginait. »

une sortie « propre »

Au-delà des outils eux-mêmes, c’est aussi l’évolution des usages qui a accompagné cette bascule. « Il y a quelques années, on donnait une tablette à quelqu’un et il y avait de vraies difficultés de manipulation. Aujourd’hui, que ce soit chez les juniors ou les seniors, les usages se sont énormément démocratisés », constate Cécile Saporta.

Dans ce contexte, l’arrêt des activités s’assume comme une sortie « propre ». « On a choisi, Anne et moi, d’arrêter pendant que tout allait bien. On sait que ce sont des mouvements de fond. Le secteur est fragile. »

Pour autant, cette évolution ne signe pas la disparition du livre en grands caractères : « Il y a des lecteurs qui, pour rien au monde, ne voudront lâcher l’objet livre », observe l’éditrice. Une fidélité à la matérialité du livre, à condition d’en préserver l’exigence éditoriale et la qualité de fabrication. « Le livre en grands caractères est une édition à part entière », insiste-t-elle.

« Une belle aventure »

La cessation d’activité s’est traduite par un arrêt de la commercialisation, annoncé aux partenaires de la maison à l’automne. Les retours suscités par cette annonce ont accompagné l’équipe au moment de clore cette histoire. « On a reçu des tonnes de messages, de gens qui témoignaient de leur sympathie et qui nous remerciaient », confie Cécile Saporta.

Au moment de dresser un bilan, Cécile Saporta insiste sur le sens du projet éditorial porté par Feryane et sur la place qu’il a occupée dans le paysage du livre adapté. « Pour moi, c’était vraiment de ne plus avoir la lecture adaptée cantonnée au classique et au terroir. Être dans l’actualité, c’est permettre une lecture partagée. »

À la question de ce qu’elle retient de ces trente-quatre années, la réponse est immédiate : « Une belle aventure. »

Crédits photo : la « photo de famille » des éditions Feryane, avec Lina Saporta, fondatrice, et ses filles Cécile et Anne Saporta, qui ont dirigé la maison jusqu’à fin 2025.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com