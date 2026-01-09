Nicole Caligaris interroge le chaos du temps dans Le gogol

Un homme aborde une femme seule, au comptoir d’un café parisien, persuadé qu’elle est juge en raison d’un stylo et de cheveux gris. Il se présente comme « le gogol » et entreprend de raconter ce qui, selon lui, a tout fait basculer lors d’une nuit de vendredi 13 passée au Mar Cantabrico. Son récit avance par détours, retours en arrière et glissements successifs, incapable de s’ancrer dans une chronologie stable. Ce qu’il cherche à comprendre, c’est sa propre faute, celle qui aurait provoqué un désastre dont il ne saisit plus la nature, et dont le signe matériel serait un vieux manteau exhibé comme une preuve.

La femme qu’il interpelle n’a pourtant aucune fonction judiciaire. Elle attend un train sans destination clairement nommée et tente de rester debout après l’annonce brutale de la fin de son contrat au ministère. Tandis qu’elle s’efforce de maintenir une forme de cohérence intérieure, l’homme déroule l’histoire de ce manteau chargé de mémoires, objet traversé par près de deux siècles de récits familiaux et collectifs, depuis l’enfance jusqu’aux figures d’oncles inventés ou oubliés. Le texte progresse comme une boîte gigogne, multipliant les niveaux de narration et les récits emboîtés.

Dans cet échange déséquilibré, aucun des deux personnages ne parvient réellement à habiter le présent. Le gogol ramène sans cesse le temps à cette nuit du 13 novembre, qu’il étire jusqu’à la nuit des temps, tandis que la femme se heurte à un avenir qui se dérobe. Leur dialogue, souvent décalé, parfois absurde, compose une confrontation où l’humour côtoie la gravité, dans une atmosphère tendue par l’impossibilité même de raconter ce qui s’est passé.

En resserrant son récit autour d’un duo et d’un objet, Nicole Caligaris construit une fiction fragmentée, nourrie de références littéraires et cinématographiques, qui interroge la possibilité du récit lorsque les faits se dérobent. Le bar Mar Cantabrico, lieu de parole et de mémoire, devient ainsi l’espace d’une tentative désespérée de mise en ordre d’un monde qui a perdu son équilibre en quelques secondes.

Les éditions Verticales vous proposent les premières pages en avant-première :

Née en 1959, Nicole Caligaris mène depuis plus de trente ans des missions de formation, tout en poursuivant un travail littéraire exigeant et singulier. Elle fait également partie de l’équipe permanente du master de création littéraire du Havre, où elle accompagne de jeunes auteurs dans leur pratique de l’écriture.

Son œuvre se compose principalement de fictions publiées d’abord au Mercure de France, avec notamment La scie patriotique et Les Samothraces, avant de s’inscrire durablement au catalogue des éditions Verticales. Elle y développe, au fil des livres, une écriture attentive aux fractures du récit, aux voix marginales et aux formes narratives instables, comme en témoignent Barnum des ombres, Okosténie, Dans la nuit de samedi à dimanche, Le paradis entre les jambes ou plus récemment Carnivale.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com