Bustes de Tintin : la justice tranche définitivement en faveur des ayants droit

Au cœur du litige, des sculptures représentant le célèbre reporter à la houppette et des fusées iconiques de la série, revisitées dans un style revendiqué comme pop art. L’artiste poursuivi soutenait que les choix esthétiques — couleurs vives, textures, vernis et marouflages — suffisaient à caractériser une œuvre autonome.

Les juges d’appel n’ont pas suivi cette analyse. Ils estiment que, malgré l’apport personnel revendiqué, les créations litigieuses reprennent des éléments essentiels et immédiatement reconnaissables de l’œuvre originale, permettant « à n’importe quel observateur » d’en identifier la source.

Dans son arrêt, la cour rappelle que « la distinction tirée de leur revêtement […] ne saurait occulter les multiples ressemblances permettant d’établir le lien avec l’œuvre originale ». Cette appréciation, au cœur du raisonnement judiciaire, conduit à confirmer la caractérisation de la contrefaçon, déjà retenue par le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2021.

L’argumentation fondée sur l’exception de parodie n’a pas davantage convaincu les magistrats. Faute d’intention humoristique clairement perceptible, la cour considère que les œuvres incriminées ne relèvent pas d’une démarche parodique au sens du droit d’auteur.

Elle rejette également l’invocation de la liberté de création, soulignant que celle-ci ne saurait couvrir une exploitation jugée parasitaire. Selon la décision, « la liberté d’expression […] ne saurait autoriser une appropriation qui consiste […] en une reprise des éléments caractéristiques de l’œuvre, tirant profit de son rayonnement ».

Au-delà de l’analyse artistique, l’arrêt présente un intérêt juridique notable sur le terrain du droit international privé. La cour tranche la question de la loi applicable à la titularité des droits d’auteur, en écartant la loi belge au profit de la loi française, conformément à l’article 5-2 de la Convention de Berne.

Les juges rappellent que la détermination du titulaire des droits est soumise à la loi du pays où la protection est réclamée, confirmant une jurisprudence désormais bien établie depuis un arrêt de la Cour de cassation du 10 avril 2013.

