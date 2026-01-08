Pierre le Gris de Matthias Zschokke : histoire peu banale d’un homme ordinaire

Pierre le Gris habite Berlin et apprend le décès de son fils à la suite d’un accident de la route. Il développe une empathie spontanée pour la policière qui doit annoncer les mauvaises nouvelles, car pour lui ce n'est pas un travail facile.

Que ressent-il ? On ne le sait pas vraiment, tout juste Pierre le Gris souhaite qu’il n’ait pas trop souffert. Il parle peu à son épouse. Il a fondé une famille parce que son frère lui a dit que c’était comme ça dans la vie, qu’il trouverait un jour une femme et qu’il resterait avec elle jusqu’à la fin de sa vie. Mais la vie lui a déjà enlevé un enfant à la naissance et maintenant, le deuxième qui finit comme un moustique sur un pare-brise. Une fatalité vécue comme une péripétie et non comme une épreuve.

Un roman énigmatique

Il partage son bureau avec un collègue qu’il aime bien, il a même failli aller chez lui pour admirer son superbe circuit de voiture. Mais son collègue a annulé au dernier moment. Dommage. Afin de lui changer les idées, et parce qu’il a vécu enfant, de l’autre côté de la frontière, en France, sa hiérarchie le désigne pour accompagner une délégation à Nancy pour un jumelage.

Il se pose beaucoup de questions sur la façon dont les Français se mettent en avant dans les phrases du quotidien, tente d’écrire un discours, mais la traduction de l’allemand au français tourne à l’absurde. Pour revenir à Berlin depuis Nancy, il doit prendre un train jusqu’à Bâle puis un avion, mais ce train, à la suite d’un problème technique, devra arrêter sa course à Mulhouse. Il prend sous son aile un enfant qui est attendu à Bâle par son oncle, mais à Mulhouse, Pierre le Gris embarque l’enfant dans une déambulation urbaine, prend soin de lui comme s’il était un de ses enfants, ou plutôt, comme il aurait aimé qu’on prenne soin de lui lorsqu’il était enfant.

En homme de théâtre, Matthias Zschokke écrit des monologues pour son personnage principal, expliquant à l’enfant des règles de vie ou des comportements à tenir, l’auteur se pose des questions en aparté sur un lieu, un fait, comme le ferait un metteur en scène pendant des répétitions ou un cinéaste préparant son tournage.

C’est un roman énigmatique dans lequel le lecteur ou lectrice, s’abandonne à une narration qui mêle absurde, tendresse et poésie. On se laisse guider par le style de l’auteur qui par scènes successives décrit l’insignifiance des choses, le dérisoire d’une vie qui peut basculer en une aventure à tout moment si on le décide.

Écriture captivante, onirique, tant cet étrange personnage intrigue par son comportement avec l’enfant dont personne apparemment ne s’inquiète de sa disparition. Que cherche-t-il à dénouer de sa vie ? Cherche-t-il à rattraper ce qu’il n’a pas pu vivre avec ses enfants ?

Et l’enfant, aucunement impressionné par cet adulte, docile, attentif, semble grandir dans cette rencontre. L’un épaulant l’autre avec bienveillance, ils s’apprivoisent, trébuchants parfois sur les hésitations de l’adulte et les interrogations de l’enfant, ce roman est une surprise de tendresse et de poésie, un récit chimérique.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com