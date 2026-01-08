Il suffit parfois d’un appel téléphonique pour que tout bascule. Brûler grand s’ouvre sur cette banalité brutale, une sonnerie à l’aube, répétée, insistante, qui installe d’emblée un climat d’urgence et d’épuisement. « Le téléphone a sonné à cinq heures trente-cinq. Je m’y attendais. » Dès cette phrase inaugurale, Juliette Oury ancre son récit dans une temporalité saturée, où le travail ne laisse plus aucune zone neutre, ni au corps ni à l’esprit..

Le roman adopte la voix d’Émilie Bosquet, substitute du procureur, confrontée à la violence quotidienne du « traitement en temps réel ». Les gardes à vue s’enchaînent, les faits divers s’accumulent, les décisions s’empilent sans jamais se refermer. « Pour chaque événement survenant sur le territoire […] je recevais un coup de fil. »

La trame narrative repose sur cette répétition incessante, qui n’est pas seulement un motif, mais une structure : le récit avance au rythme des appels, des doubles appels, des messages laissés en suspens.

À mesure que les pages défilent, l’enquête n’est plus judiciaire mais intérieure. Émilie tient, coûte que coûte, jusqu’au moment de la défaillance. « Je me suis retrouvée un peu trop près du mur. » La chute — littérale — sur le parking du tribunal marque un basculement. Le corps dit ce que l’esprit refuse encore d’admettre. « J’avais réussi à ne pas lâcher mes téléphones. » Même effondrée, la narratrice demeure reliée à la machine.

L’entrée dans le centre de repos promet une réparation. Elle sera ambiguë. Les interactions avec les autres pensionnaires — Nora, Christine, Mathilde — dessinent une galerie de figures du burn-out, chacune à sa manière. Christine incarne l’usure longue : « Elle continue de compter, semaine après semaine. » Mathilde, la fuite en avant cynique : « Le travail, c’est comme le vélo, si tu t’arrêtes, t’es mort. » Nora, enfin, propose un pacte fragile : « Quoi qu’il arrive. » Ces échanges, souvent heurtés, révèlent des conceptions irréconciliables du soin et du retour à la « normale ».

L’écriture de Juliette Oury épouse cette fragmentation. La syntaxe est ample, parfois débordante, saturée d’énumérations et d’incises qui miment l’emballement mental. « Trente mails reçus comme autant de gifles. » Le vocabulaire mêle précision administrative et images charnelles, sans hiérarchie. Les dialogues, intégrés sans emphase, surgissent comme des intrusions : « Vous ne me dérangez jamais. » La phrase, répétée, devient un mantra vidé de sens.

Le rythme du texte alterne longues nappes narratives et phrases brèves, presque asphyxiées. La nuit occupe une place centrale, espace de rupture plutôt que de repos. « Toutes mes nuits sont les mêmes et elles se brisent à cinq heures. » Le sommeil, loin de réparer, devient un autre lieu de dépossession.

Brûler grand n’est ni un roman à thèse ni un manifeste. C’est un texte d’observation précise, qui montre comment l’exigence de disponibilité totale finit par consumer ceux qui y croient le plus. « Je voulais redevenir comme avant. Fonctionner. » Toute la violence du livre est là : dans ce verbe, modeste et terrible à la fois.