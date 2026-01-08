Un roman noir face au suicide des enfants : Toussaint Noël

Le récit adopte la voix unique de Toussaint Noël, major de police de cinquante-quatre ans, narrateur à la première personne, dont la carrière « sans éclats, mais sans tache » se brise face à une série de suicides d’enfants. Le roman se construit comme une lente confession, mêlant présent de la chute et strates biographiques. « Huit gosses, neuf avec Tsvetana, à s’être donné la mort en moins d’un an. » L’énumération, sèche, statistique, souligne l’indifférence institutionnelle : « Un, deux, trois… c’est pas tant que ça. », lui oppose la hiérarchie.

La trame repose sur cette opposition constante entre obsession individuelle et déni collectif. Noël cherche une logique, une cause, là où l’administration se réfugie dans la normalisation du désastre. « Alors comment la société pouvait-elle assumer cela avec autant de désinvolture ? »

La question revient, lancinante, sans jamais recevoir de réponse. Peu à peu, l’enquête devient intérieure : ce n’est plus seulement la mort des enfants qui ronge le narrateur, mais l’effondrement de sa foi dans les institutions.

Les interactions entre les personnages accentuent cette désagrégation. Kléber, collègue cynique, incarne la résignation goguenarde : « Profite Nono, merde ! ». Lancelot, commissaire rigide, symbolise une autorité glacée, prompte à parler de « paix du renoncement ». Face à eux, Toussaint apparaît comme un corps étranger, un « caillou dans la ranger ». Même les figures secondaires — Bruce le patron de bar, Hamed l’épicier, Tatane le prête-nom — dessinent une périphérie sociale où la compromission devient mode de survie.

L’écriture de Royon est l’un des moteurs du roman. La syntaxe est longue, sinueuse, saturée d’incises, comme si la pensée refusait de se taire. « Une forme de déni… qui nous fait toujours repousser à une vague échéance la pleine conscience de ce qui nous attend. »

Le vocabulaire mêle langue administrative, argot policier et images charnelles. Les dialogues, crus, souvent violents, surgissent sans amorti : « Être flic, c’était bel et bien pisser dans un violon. »

Le rythme, volontairement lourd, épouse l’épuisement du narrateur. Les descriptions de banlieue — « une muraille de béton dominant un lac de goudron » — s’étirent, jusqu’à devenir presque suffocantes. Cette lenteur n’est pas un défaut : elle fait ressentir l’enlisement moral. À mesure que Toussaint est mis à la retraite, le récit bascule vers une errance urbaine et mentale. « Être dans l’instant. Plus de mémoire, pas de projets. »

La lettre finale agit comme une relance tragique : « Noham, treize ans. Il s’est jeté dans la Marne… C’est le dixième. » Le roman se referme sans résolution, laissant le lecteur face à une question brute : que faire lorsque la lucidité ne sert plus à rien ?

Toussaint Noël est un texte sombre, âpre, qui refuse toute consolation. Un roman où la colère ne sauve pas, mais empêche au moins de se taire.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com