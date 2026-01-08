Anticipant son décès, Robert Munsch prévoit la publication posthume de 50 livres

Né à Pittsburgh, en Pennsylvanie, en 1945, Robert Munsch est à la tête d'une impressionnante bibliographie, laquelle compte quelques classiques de la littérature jeunesse. Citons ainsi La princesse et le dragon, illustré par Michael Martchenko (trad. Nathalie Le Breton, Talents hauts), Je t'aimerai toujours, avec Camille Jourdy (trad. Ilona Meyer, Les Éditions des Éléphants) ou encore Une promesse, c'est une promesse, en collaboration avec Michael Kusugak (trad. Carole Freynet-Gagné, Éditions des Plaines).

La famille et les descendants de Munsch n'ont ainsi pas trop de souci à se faire : son œuvre devrait lui survivre, protégée par le droit d'auteur et a priori exploitée pendant quelques années encore par des éditeurs.

Mais Robert Munsch n'a pas souhaité s'arrêter là, malgré les quelque huit dizaines d'ouvrages publiés au cours de sa vie, sans compter les compilations. En 2021, il apprend qu'il est atteint de la maladie de Parkinson, une affection chronique neurodégénérative synonyme d'un triste compte à rebours. Petit à petit, ses fonctions motrices se réduisent, rendant chaque mouvement plus difficile.

Auprès de CBC News, en décembre dernier, l'auteur s'est exprimé ouvertement sur cette maladie : « Je dis aux gens que je vais bien. Mais je ne vais pas bien. Je tombe, j'oublie des mots... Je ne peux pas marcher plus loin que deux pâtés de maisons. »

Munsch a pris ses dispositions face à la maladie : quand il estimera le moment venu, il aura probablement recours au suicide médicalement assisté, annonçait-il au New York Times, afin de partir dans des conditions qu'il déterminera lui-même.

Des publications posthumes régulières

Si Robert Munsch entend maîtriser sa fin de vie, il en sera de même de sa postérité. Il a ainsi d'ores et déjà écrit une cinquantaine d'histoires, explique-t-il, prêtes à être éditées et illustrées, avant d'être présentées au public.

« Personne n'est éternel », rappelle Munsch, « mais j'aurais encore quelques années devant moi [après sa disparition], à peu près autant qu'aujourd'hui, et c'est plutôt réconfortant. » En effet, l'auteur a prévu un rythme de parution posthume régulier, avec un album publié chaque année qui suivra son décès.

« Il y a environ 50 histoires. Quand je serai mort, ils publieront encore des récits signés par Robert Munsch. » Son dernier titre en date, The Perfect Paper Airplane (non traduit en français), remonte à octobre 2025, chez Scholastic Canada. En septembre 2025, la maison d'édition avait partagé un message de soutien à l'écrivain sur Instagram, soulignant : « Nous t'aimerons pour toujours. »

En novembre 2025, l'auteur de La princesse et le dragon a aussi fait don de ses archives personnelles à la bibliothèque publique de Guelph, ville de l'Ontario, au Canada, où se trouve également son domicile. Manuscrits, échanges avec des éditeurs, lettres de lecteurs et lectrices et autres artefacts seront conservés par l'institution.

« Robert Munsch est une personnalité centrale de notre communauté et c'est un honneur pour nous de préserver son patrimoine », soulignait à cette occasion Eleni Hughes, responsable des archives de l'établissement, auprès de CBC News. Les documents donnés par Robert Munsch seront accessibles au public dès 2027.

Photographie : Robert Munsch, lors d'une séance de dédicaces en 1997, à Guelph, au Canada (Markbellis, CC BY SA 4.0)

