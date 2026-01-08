L’Académie des secrets, immersion dans le cercle de réflexion d'un auteur

L’Académie des secrets, en salles depuis ce mercredi 7 janvier, « enquête sur son étrange académie, laissant apparaître une réflexion sur le métier d’écrivain », explique la société de production du documentaire, Perspective Films.

Mort en juin 2022 avant la fin du tournage du film, Jean Louis Schefer laisse derrière lui une œuvre majeure sur la peinture et le cinéma, principalement publiée par les éditions P.O.L. Citons, entre autres, Le ciel peut attendre (2019), Les Joueurs d’échecs (2014), Notre âme est une bête féroce (2008) ou encore Figures peintes (1998).

Malgré cette disparition, Joachim Olender a poursuivi son travail sur le documentaire, tentant « avec ses images et avec l’aide de ses acolytes de remonter le fil d’une pensée du lien et de l’obscur »...

