Une nouvelle charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques

Ce document entend répondre aux questions des auteurs et autrices quant aux rémunérations de leurs différentes activités, à leurs statuts, et est réactualisé en fonction des nouveaux décrets. La création de cette charte remonte à 2019, lors des travaux des États Généraux des Écrivains et Écrivaines de Théâtre.

Une version 2026 est à présent diffusée par les Écrivaines et Écrivains Associés du Théâtre, composée de 7 volets pour couvrir au mieux toutes les interventions et autres travaux assumés par les autrices et auteurs dramatiques.

De la rémunération des œuvres de commande aux rencontres avec le public, en passant par les résidences ou les ateliers de pratiques artistiques, ce guide permet aussi aux structures accueillant ou sollicitant les créateurs de rémunérer correctement leur travail.

Les artistes eux-mêmes y trouveront des éléments pour défendre leurs droits, au-delà des seuls montants de rémunération. Le guide affiche par ailleurs quelques rappels administratifs, portant sur les déclarations de pièces ou de revenus.

En annexe, des ressources et des liens utiles permettent de solliciter des institutions ou de consulter un panorama non exhaustif des maisons d'édition du secteur dramatique.

La Charte des rémunérations des autrices et auteurs dramatiques, version 2026, est accessible et téléchargeable ci-dessous.

