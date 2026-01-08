Jean-Pierre Raffarin nommé président du Conseil supérieur des archives

Daté du 5 novembre 2025, l'arrêté signé par Rachida Dati a seulement été publié ce 8 janvier, et officialise la nomination de Jean-Pierre Raffarin comme président du Conseil supérieur des archives.

Créé par un arrêté du 21 janvier 1988 modifié par arrêtés du 17 janvier 1990 et du 13 septembre 1999, le Conseil supérieur des archives (CSA) est consulté sur la politique du ministre chargé de la culture en matière d'archives publiques et privées.

Il est également consulté sur les programmes de publication et de recherche, sur les questions liées au développement des nouvelles technologies dans les services d'archives, ainsi que sur le classement des archives privées en tant qu'archives historiques. Il se prononce sur toute question qui lui est soumise par le directeur des Archives de France. Il examine le rapport d'activité de la direction des Archives de France.

Le CSA comprend un président et une vice-présidente [Annette Wieviorka, depuis 2023, NdR] nommés pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, dix-sept membres de droit, seize personnalités qualifiées nommées pour trois ans par le ministre chargé de la Culture, un représentant de chaque organisation syndicale représentée au comité technique spécial des archives.

Participent aussi aux discussions avec voix consultative le chef de l'inspection des patrimoines et le chef du service du patrimoine, les directeurs des Archives nationales, des Archives nationales d'outre-mer et des Archives nationales du monde du travail, le chef du Service historique de la Défense, ainsi que toute personne désignée par le directeur général des patrimoines et de l'architecture en fonction de l'ordre du jour.

Il se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président. Il peut créer en son sein des commissions spécialisées pour suivre toute question entrant dans le champ de ses compétences.

Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre entre 2002 et 2005 sous Jacques Chirac, a également été, au cours de carrière politique, président du conseil régional de Poitou-Charentes (1988-2002), député européen (1989-1995), vice-président du Sénat (2011-2014) et président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat (2014-2017). Il fut également sénateur de la Vienne à plusieurs reprises entre 1995 et 2017.

Il assume aujourd'hui la présidence de la Fondation pour la Prospective et l'Innovation et la présidence d'honneur de l'ONG Leaders pour la Paix.

Photographie : Jean-Pierre Raffarin en 2024 (© European Union, 2026, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com