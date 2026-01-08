Application Fiole : six mois pour poser les bases d’un autre modèle de lecture

Six mois, ce n’est rien à l’échelle d’un projet numérique. Et pourtant, pour Fiole, ces six derniers mois ont compté double. Ils ont été faits d’ajustements constants, de remises en question, mais aussi de confirmations. La plus importante ? Notre intuition de départ n’était pas vaine : il existe une place à prendre pour une application de lecture qui cherche à réconcilier les usages numériques avec l’écosystème du livre, sans l’appauvrir ni le dénaturer.

Dès les premiers retours de notre communauté, un point s’est imposé comme une évidence : la publicité n’avait pas sa place dans l’expérience que nous voulions proposer. Nous avons donc fait un choix radical mais assumé : supprimer totalement les publicités et rendre l’accès à Fiole entièrement gratuit. Ce virage, dicté par les utilisateurs eux-mêmes, a profondément redéfini notre trajectoire. Il nous a obligés à repenser notre modèle, mais il a surtout renforcé la confiance entre la plateforme et ses lecteurs.

Une expérience repensée, sans détour

Cette écoute active s’est traduite par une refonte complète de l’expérience utilisateur. Nouveaux visuels, parcours de navigation simplifié, icônes désormais explicitées : chaque détail a été retravaillé pour lever les zones de friction. Nous avons également clarifié la frontière entre contenus gratuits et premium, avec des présentations pédagogiques de l’offre payante — notamment via des pop-ups explicatifs — afin que chacun comprenne précisément ce que propose Fiole, sans ambiguïté ni surprise.

L’un des chantiers majeurs a porté sur le suivi de lecture. Aujourd’hui, chaque utilisateur peut visualiser sa progression grâce à des courbes dédiées, complétées par des barres de chargement visibles aussi bien sur la page de lecture que sur la fiche d’information du livre. Des notifications intégrées viennent accompagner ces usages, tandis qu’un essai gratuit de sept jours permet de découvrir l’abonnement premium dans des conditions sereines.

Des chiffres modestes, mais parlants

En six mois, Fiole a réuni plus de 2 600 utilisateurs, avec seulement deux mois de publicité active. Le catalogue compte actuellement 270 livres publiés — probablement 280 d’ici la fin de la semaine — et plus de 1 000 titres sont en attente de traitement. Chaque jour, plusieurs dizaines de nouveaux contenus nous parviennent, preuve d’un intérêt réel de la part des éditeurs et des créateurs.

Parmi eux, certains partenaires jouent un rôle structurant. Myria Édition, éditeur de manga, nous accompagne depuis le lancement. Leur soutien est constant, lucide, et profondément encourageant. Paul & Mike nous ont fait confiance pour organiser un concours d’écriture, partageant notre volonté de briser les cloisons entre formats numériques et physiques afin de les rendre complémentaires. Creer, enfin, apporte une touche singulière au catalogue : contenus historiques, aquarelles régionales, biographies oubliées… Un partenaire précieux, qui enrichit Fiole par des créations pensées dès l’origine pour le numérique.

Une équation économique encore fragile

Soyons clairs : la situation économique reste à consolider. Le nombre d’abonnés à l’offre payante demeure insuffisant pour assurer un équilibre immédiat. Nous travaillons actuellement sur une stratégie visant à atteindre, à terme, un taux de 2 à 3 % d’utilisateurs payants. Mais à ce stade, toute projection à court terme serait hasardeuse.

Ce qui nous permet d’avancer, en revanche, c’est une confiance partagée. Celle des éditeurs engagés à nos côtés, celle de nouveaux acteurs qui manifestent leur intérêt, et surtout celle d’une équipe consciente qu’un projet comme Fiole se construit sur la durée. Notre objectif reste réaliste : atteindre une centaine d’utilisateurs payants d’ici juin 2026. Pour nous, ce serait déjà un pas de géant.

2026 en ligne de mire

D’ici là, les priorités sont claires : renforcer la communication pour élargir la communauté, développer de nouveaux partenariats — notamment avec des éditeurs, des auteurs indépendants et une association dédiée aux jeunes talents du manga — et continuer à faire évoluer Fiole comme un espace de dialogue entre lecteurs, créateurs et professionnels du livre.

Fiole n’a pas vocation à remplacer quoi que ce soit. L’application se veut un trait d’union. Et si ces six premiers mois nous ont appris une chose, c’est que ce lien, aussi fragile soit-il, mérite d’être patiemment consolidé.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Quentin Griffon

Contact : fiole-contact@fiole.org