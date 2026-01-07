Un nouveau bilan dans votre boîte mail : de belles découvertes

Bien le bonjour,

À défaut d’avoir eu une année 2025 riche en rebondissements et merveilleuses nouvelles à annoncer (c’est même absolument tout l’inverse, mais je garde ce bilan personnel pour une infolettre intime qui ne verra jamais le jour) (même si celle-ci est devenue bien plus intime que je ne l’aurais souhaité en premier lieu) (ça vous va les parenthèses ? appelez-moi Jaenada), j’aurais au moins fait de belles découvertes « matérielles » (?).

Alors on part sur une liste des trucs que j’ai aimés cette année, en images, car c’est un peu moins austère :

En 2026, je me souhaite de moins hésiter avant de cliquer sur le bouton partager (là clairement ça fait 1 h que je suis devant mon écran, je trouve cet envoi inutile et vraiment moche en plus de tout), de retrouver l’envie de lire et d’en parler.

Je vous souhaite une bonne santé pour cette nouvelle année.

