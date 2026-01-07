Des fragments des manuscrits de la mer Morte enfin déchiffrés après 70 ans d’énigme

Découverts entre 1946 et 1956 dans onze grottes situées près de Qumran en Cisjordanie, les manuscrits de la mer Morte comptent parmi les découvertes archéologiques majeures du XXᵉ siècle. Datés d’environ 2000 à 2300 ans, ils regroupent des textes écrits sur parchemin, papyrus ou cuivre. Ces documents offrent un aperçu rare du judaïsme ancien, à une période proche de la naissance du christianisme.

La plupart des manuscrits sont connus sous forme de fragments, parfois réduits à de simples morceaux de quelques millimètres. On y trouve des copies de livres de la Bible hébraïque, mais aussi des écrits propres à des groupes religieux, des documents administratifs et des textes de la vie quotidienne. Certains fragments, en revanche, restaient incompréhensibles en raison de leur écriture inhabituelle.

Parmi eux figuraient deux fragments baptisés 4Q362 et 4Q363, appartenant à un ensemble appelé « Cryptic B ». Leur alphabet inconnu et leur état très dégradé avaient conduit les chercheurs à les considérer comme impossibles à lire pendant plusieurs décennies.

Un code antique enfin percé

Emmanuel Oliveiro a repris l’étude de ces fragments en partant de l’hypothèse que les signes mystérieux correspondaient à des lettres hébraïques déguisées. Il a constaté que chaque symbole renvoyait de manière cohérente à une lettre précise, formant ainsi un code volontairement déroutant mais structuré.

« J’ai dit à mes amis et à ma femme que j’allais essayer, et ils m’ont répondu : tu pourrais rester coincé là pendant quarante ans sans jamais casser le code. Et qu’est-ce que tu espères trouver, une recette secrète de falafels ? Mais une fois que j’ai compris le système, je pense que ça a été assez rapide », a-t-il raconté.

Le déchiffrement a permis d’identifier des mots et des noms bien connus des textes bibliques, comme Israël, Juda, Jacob ou Elohim, un terme désignant Dieu. Plusieurs passages évoquent des thèmes religieux récurrents, liés au jugement divin, à la restauration d’Israël et à l’avenir du peuple juif. Certains fragments font aussi référence à des dates ou à des périodes, selon des usages comparables à ceux que l’on retrouve dans la Bible.

D’autres éléments restent plus énigmatiques, comme la mention d’une tombe ou d’un lieu funéraire dont l’équivalent précis n’a pas été identifié dans les textes bibliques connus. Les fragments ne citent pas directement les Écritures, mais reprennent un vocabulaire et des images proches de livres prophétiques comme Jérémie ou Malachie.

Des textes réservés à une élite religieuse

Selon le chercheur, l’objectif de cette écriture codée n’était pas de cacher un message secret au sens moderne. Elle servait plutôt à marquer le caractère particulier du texte et à en limiter l’accès. « Si vous pouviez le lire, vous aviez accès à ces manuscrits et vous apparteniez probablement à une certaine classe ou occupiez un rang particulier au sein de cette communauté pieuse », explique Emmanuel Oliveiro.

Cette pratique s’inscrit dans le contexte de la communauté juive de Qumran, connue pour son attachement à l’étude et à la transmission des textes religieux. Certains manuscrits de la mer Morte utilisent déjà le paléo-hébreu, une forme ancienne de l’écriture hébraïque. « Une poignée de manuscrits ont été rédigés entièrement en paléo-hébreu, et le paléo-hébreu apparaît aussi dans plusieurs manuscrits écrits en écriture standard », a précisé le chercheur à Haaretz.

Les fragments de Cryptic B montrent par ailleurs une écriture irrégulière, avec des corrections visibles et des différences marquées d’un morceau à l’autre. Le cuir sur lequel ils ont été rédigés s’est assombri et fissuré au fil des siècles, rendant leur lecture encore plus difficile.

En parvenant à déchiffrer ces derniers fragments, Emmanuel Oliveiro met fin à une énigme vieille de plusieurs décennies. Cette découverte n’apporte pas de révélation spectaculaire sur le contenu des textes, mais elle enrichit la compréhension des pratiques religieuses et intellectuelles d’une communauté antique, dont l’héritage continue d’alimenter la recherche historique.

Crédits photo : Ken and Nyetta, CC BY 2.0

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com