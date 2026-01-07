Dans Conciliabule, Pénélope Bagieu reçoit Marion Montaigne

Cette émission propose aux téléspectateurs de découvrir le parcours d’un auteur de BD, lors d’un tête-à-tête avec l’une des figures de proue de la bande dessinée française contemporaine, Pénélope Bagieu.

Cette conversation entre artistes, avec des mots en réponse aux dessins, et des dessins en réponse aux mots, se tiendra entouré d’un public d’amateurs dans un chaleureux bistrot du quartier de la Butte-aux-Cailles, célèbre pour ses rues recouvertes de dessins et de street art. Pour ce 3ème numéro, Pénélope Bagieu reçoit Marion Montaigne.

Dès son plus jeune âge, Marion Montaigne se passionne pour le dessin et les sciences. Elle débute en 2008 en publiant sur un blog « Tu mourras moins bête (mais tu mourras quand même) », œuvre de vulgarisation scientifique à l’humour décapant, rapidement éditée en six albums à succès puis adaptée en série animée par Arte. Elle met en scène le Professeur Moustache qui répond aux questions les plus loufoques des internautes avec humour et pédagogie. Sa vocation est de démystifier les aberrations scientifiques qu’on peut trouver dans les films, les séries ou les livres.

C’est en 2017 qu’elle rencontre un succès retentissant avec Dans la combi de Thomas Pesquet. L’album est le résultat de plusieurs années passées à suivre l’astronaute Thomas Pesquet lors de sa préparation à sa mission spatiale. Récompensé du Prix du public au Festival d’Angoulême et largement salué par la critique, il est vendu à près d’un demi-million d’exemplaires.

Elle s’est imposée comme l’une des autrices de bande dessinée les plus singulières de sa génération grâce à son humour et sa curiosité insatiable. Marion Montaigne se distingue par sa capacité rare à rendre intelligibles des notions complexes. Son trait volontairement expressif, parfois outrancier, privilégie l’efficacité narrative et la puissance comique. Par ce style singulier, Marion Montaigne parvient à conjuguer exigence scientifique et jubilation populaire, transformant la vulgarisation en un véritable art de raconter.

La diffusion de ce programme s’inscrit dans le cadre du prix BD France Télévisions et sera suivie de la rediffusion de l'épisode avec Zep et celui avec Catherine Meurisse.

Retrouvez Conciliabule le vendredi 30 janvier à 22.30 sur France 4 et sur france.tv

Par Dépêche

