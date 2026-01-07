True Crime : la mère de Kay Scarpetta publie ses mémoires en mai 2026

L’ouvrage paraîtra le 5 mai 2026 aux États-Unis chez Grand Central Publishing et au Royaume-Uni chez Little, Brown Book Group, deux maisons appartenant au groupe Hachette. Dans ce récit personnel, l’autrice de la série Kay Scarpetta revient sur un parcours marqué par la violence, la résilience et une ascension « hors norme » dans le monde de l’édition.

Un lourd passif

Patricia Cornwell y retrace une enfance traumatique, marquée par la négligence parentale, l’internement à deux reprises de sa mère, un passage dans une famille d’accueil abusive, mais aussi par une relation quasi filiale nouée avec Ruth Bell Graham, épouse de l’évangéliste Billy Graham. À ces premières épreuves s’ajoutent, plus tard, une hospitalisation éprouvante et un grave accident de voiture, où elle a frôlé la mort.

True Crime explore également la construction d’une vocation. Patricia Cornwell y raconte comment ces obstacles ont nourri son ambition, la menant d’abord vers le journalisme policier, puis vers l’expertise médico-légale, avant de faire d’elle l’une des autrices de romans criminels les plus lues au monde.

Dans une déclaration transmise à People, la romancière explique avoir souhaité offrir à ses lecteurs « un aperçu des coulisses » de sa vie publique. La couverture du livre en langue originale, photographiée par Annie Leibovitz, fait apparaître l’écrivaine en blouse de laboratoire, debout devant un brancard recouvert d’un drap blanc, le regard fixé sur l’objectif - une mise en scène qui résume à elle seule l’imaginaire médico-légal associé à son œuvre.

Des mémoires et une série

Selon la présentation officielle, l’autrice « ne laisse aucune zone d’ombre » dans ce récit qu’elle veut profondément sincère, et qui entend éclairer les ressorts personnels et professionnels ayant façonné une carrière internationale. Patricia Cornwell est aujourd’hui traduite dans 36 langues et publiée dans plus de 120 pays.

JC Lattès a publié en français les derniers épisodes de la série policière de Patricia Cornwell, avec Autopsie en 2022, Livide en 2023, Morts suspectes l'année suivante, et Identité inconnue en 2025, toujours dans une traduction de Dominique Defert. Le dernier roman en date, 28e volume de la série Kay Scarpetta, s’est écoulé à 14.173 exemplaires selon les données Edistat.

À présent que la romancière s’apprête à livrer ses mémoires, une question se pose naturellement : ces souvenirs personnels seront-ils également traduits et publiés en français par JC Lattès ? Nous avons sollicité l'éditeur pour en savoir plus - notamment s’il existe une date de sortie prévue pour une édition francophone. Il n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

À noter que, comme Grand Central Publishing et Little, Brown Book Group, JC Lattès appartient au groupe Hachette.

Cette actualité éditoriale s’inscrit par ailleurs dans un contexte de forte exposition médiatique. La série Scarpetta, adaptée de ses romans, fera prochainement l’objet d’une production télévisée pour Amazon, avec Nicole Kidman et Jamie Lee Curtis à l’affiche, attendue en mars 2026.

