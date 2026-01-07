Spirou contre les nazis, ou l'engagement de la BD contre le fascisme

Le documentaire Spirou contre les nazis raconte l’histoire d’un personnage emblématique de la bande dessinée francophone utilisé comme support de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. En effet, Jean-Georges Evrard, connu sous le nom de plume Jean Doisy, rédacteur en chef du Journal de Spirou de 1938 à 1955, a rejoint la Résistance dès le début de l'Occupation, avant de mettre le journal au service de la lutte contre l’occupant.

Par un jeu subtil d’allusions, de métaphores et de récits apparemment anodins, Jean Doisy parvient à glisser dans les pages du journal des messages de défiance à l’égard de l’occupant, tout en façonnant un univers moral fondé sur l’attitude exemplaire du personnage de Spirou, sa droiture, son attachement à ses principes de libertés et de solidarité. Autour du héros de papier se constitue une communauté de lecteurs, les « Amis de Spirou », qui, pour certains, s’engageront à leur tour dans la Résistance, parfois au prix de leur vie. – Fondation pour la Mémoire de la Shoah, qui a soutenu le documentaire

À travers ce documentaire, les réalisateurs Thomas Zribi et Cyprien D'Haese retracent le travail des auteurs ayant contribué à l’édition de ce support. D'une durée de 52 minutes, il est coproduit par Nola Films et France Télévisions.

Le documentaire s'appuie sur des images d'archives, ainsi que sur des documents inédits de la famille de Jean Doisy, mais aussi des éditions Dupuis, ou encore des numéros du Journal de Spirou publiés pendant et après la guerre.

Outre sa diffusion, le jeudi 29 janvier à 22h50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, le documentaire sera projeté le mercredi 14 janvier à 20h, à Angoulême, au Vaisseau Moebius. Mais aussi, le jeudi 19 mars à 19h, au sein de l'auditorium Edmond J. Safra du Mémorial de la Shoah, en présence des réalisateurs et de Caroline François, conseillère historique du film, co‑commissaire de l’exposition « Spirou dans la tourmente de la Shoah » (Mémorial de la Shoah, 2022-2023).

Photographie : Nola Films

