Dickens et Romain Gary : les dernières années de géants de la littérature

Il y a les débuts flamboyants. Et puis il y a la fin. C’est à cette zone fragile, souvent escamotée par la légende, que s’intéresse Au bonheur des livres sur Public Sénat.

Claire Chazal convie deux écrivains d’aujourd’hui à dialoguer avec deux monuments de la littérature mondiale : Charles Dickens et Romain Gary. Non pas pour les célébrer une fois de plus, mais pour regarder de près ce moment où tout vacille.

Avec Le Suicide exalté de Charles Dickens(Éditions du Seuil), Philippe Delerm explore la fin de carrière de l’auteur de David Copperfield. Une période marquée par une notoriété sans précédent.

Tournées publiques à grande échelle, lectures à répétition, corps mis à rude épreuve : l’écrivain s’expose jusqu’à l’usure. Philippe Delerm

s’attache à cette tension entre reconnaissance populaire et épuisement intime, là où le succès devient une forme de vertige.

Romain Gary, ou l’art du dédoublement

Face à Dickens, un autre géant. Mais une autre stratégie. Dans Monsieur Romain Gary : Alias Émile Amar (Gallimard), Kerwin Spire clôt sa trilogie consacrée à l’auteur des Racines du ciel. Il s’intéresse aux dernières années d’un écrivain qui choisit la dissimulation plutôt que l’exposition.

Sous le pseudonyme d’Émile Ajar, il publie La vie devant soi — et obtient le prix Goncourt, une seconde fois. Une supercherie littéraire devenue mythique, mais aussi un geste radical face à l’enfermement de l’image publique.

Ce qui relie Philippe Delerm et Kerwin Spire tient moins à leurs sujets qu’à leur posture. Dans les deux cas, ce sont « de formidables conteurs » qui se penchent sur leurs aînés. Leur objectif n’est pas de démystifier à tout prix, mais d’approcher au plus près ces personnalités hors normes, là où la légende laisse place aux contradictions.

Par Clotilde Martin

