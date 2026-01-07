Carine Tardieu à l'oeuvre pour adapter La vie obstinée de Wallace Stegner

Paru en 1967 sous le titre original All the Little Live Things, La vie obstinée fait partie des romans les plus célèbres de Wallace Stegner, écrivain américain lauréat, notamment, du Prix Pulitzer de la fiction en 1972 pour Angle d'équilibre (trad. Éric Chédaille, Gallmeister).

En ces bouillonnantes années 1960, la jeunesse américaine se berce d'illusions et d'utopies. Joe Allston, agent littéraire à la retraite, regarde cette époque agitée avec ironie : revenu de tout, il regrette de n'avoir pas su créer avec son fils désormais décédé la relation qu'il aurait voulue. Seule l'affection que sa femme Ruth et lui portent à un jeune couple du voisinage les rattache encore au monde extérieur. Leur existence confortable et routinière va se voir chamboulée par l'installation d'une colonie de hippies à proximité. Entre indulgence et exaspération, Joe et Ruth vont se retrouver confrontés à une jeunesse qu'ils ne comprennent plus guère. – Le résumé de l'éditeur pour La vie obstinée

La réalisatrice française Carine Tardieu a jeté son dévolu sur ce texte pour son prochain long-métrage, le sixième de sa filmographie. Elle en a écrit le scénario avec Delphine Agut et Agnès de Sacy. Elle avait déjà travaillé avec cette dernière sur Les Jeunes Amants (2022).

Carine Tardieu a réalisé en 2024 L'Attachement, présenté en compétition officielle dans la catégorie « Orizzonti » à la Mostra de Venise cette année-là. Ce long-métrage était déjà une adaptation, d'un livre d'Alice Ferney, L'Intimité (Actes Sud/Babel).

Pour l'instant, la distribution du film n'est pas connue, pas plus que sa date de sortie en salles.

À LIRE - Olivier Dahan coécrit une adaptation de Nana, de Zola, avec Anne Berest

Parue en 2022, la version poche de La vie obstinée chez Gallmeister s'est écoulée à 3000 exemplaires, selon Edistat. Publié une première fois en 2002 chez Libretto, le texte avait dépassé les 10.000 ventes.

Photographie : Carine Tardieu lors de la Mostra de Venise 2024 (Ariela Ortiz-Barrantes, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com